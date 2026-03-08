Dupla edzőtábor vár a most szerveződő magyar válogatottra

Palma de Mallorca lesz az edzőtábor helyszíne, amely a versenyszezon első Grand Slam-viadalának is otthont ad, immár hosszú évek óta. Maga az edzőtábor két részre lesz bontva, az első körben március 7. és 15., a másodikban pedig március 23. és 29. között tréningeznek együtt a magyar válogatott tagjai.

Az elsőt egy többnapos nyílt verseny, egy pre-regatta zárja, melynek célja a versenykörülmények szimulálása. A versenyzők a két táborozás között hazajönnek, a második után viszont már kezdődnek is a Grand Slam első kvalifikációs futamai. A tavaszi, palmai Princesa Sofía régi, széles körben elismert vitorlásverseny, kiemelt rangját annak is köszönheti, hogy az összes olimpiai hajóosztály egyszerre versenyez rajta, ami magyar szempontból az ILCA és a 49er hajóosztályt érinti.