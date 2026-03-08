Dupla edzőtábor vár a most szerveződő magyar válogatottra
Palma de Mallorca lesz az edzőtábor helyszíne, amely a versenyszezon első Grand Slam-viadalának is otthont ad, immár hosszú évek óta. Maga az edzőtábor két részre lesz bontva, az első körben március 7. és 15., a másodikban pedig március 23. és 29. között tréningeznek együtt a magyar válogatott tagjai.
Az elsőt egy többnapos nyílt verseny, egy pre-regatta zárja, melynek célja a versenykörülmények szimulálása. A versenyzők a két táborozás között hazajönnek, a második után viszont már kezdődnek is a Grand Slam első kvalifikációs futamai. A tavaszi, palmai Princesa Sofía régi, széles körben elismert vitorlásverseny, kiemelt rangját annak is köszönheti, hogy az összes olimpiai hajóosztály egyszerre versenyez rajta, ami magyar szempontból az ILCA és a 49er hajóosztályt érinti.
Kell egy válogatott! – Vincze Szabolcs jegyzete
„A célunk egy nemzeti válogatott felállítása, olyan csapaté, amely köré világos kommunikációt és jól működő rendszert tudunk kialakítani hosszú távon is. Fontos, hogy egyszerre kell szavatolnunk az eredményességet és a biztos jövőképet is a magyar vitorlássportnak. Tudjuk, hogy ez hosszabb folyamat lesz, de a 2028-as Los Angeles-i olimpiát is szem előtt tartva a munkát mihamarabb el kell kezdenünk, és szándékaink szerint ez az edzőtábor fontos lépcsőfok ebben a folyamatban. Az eseményre nemcsak a versenyzők, hanem egy háttércsapat is kiutazik velük, nem titkolt szándékunk a csapatépítés, már a rangos Princesa Sofía előtt” – mondta Szabella Olivér, a Magyar Vitorlásszövetség sportigazgatója, aki hozzátette, hosszú távon ki kell alakítani egy egységes, stabil vitorlásválogatottat, amelynek tagjai együtt tudnak készülni az elkövetkező világversenyekre.
A szövetség célja az, hogy az előbb említett csapategység kiépüljön, és az eddigi rendszert megújítva a későbbi válogatott tagjai már mindenképpen csapatban gondolkodjanak. Ez kulcskérdés lehet az olimpiai eredményességet és az utánpótlás-nevelést tekintve is.
|AZ EDZŐTÁBORBAN RÉSZT VEVŐ MAGYAR VÁLOGATOTT TAGJAI
|Érdi Mária (ILCA6), Vadnai Jonatán (ILCA7), Lackó Sára (ILCA6), a Fehér Boróka–Fehér Szonja páros (49er FX), a Szabó Roni Oszkár–Pais-Hank Olivér páros (49er), a Kis-Szölgyémi Soma–De Jonghe Arthur páros (49er) és a Tóth Attila–Borda Levente kettős (49er)