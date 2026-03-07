A ZTE szívességet tett a Ferencvárosnak, és legyőzte hazai pályán az ETO-t

LABDARÚGÓ NB I
25. FORDULÓ
ZTE FC–ETO FC 2–1 (1–1)
Zalaegerszeg, ZTE Stadion, 5021 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Joao Victor (3.), Maxsuell (83.), ill. Gavrics (45+4.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Ez jó meccs lesz – mondta az egyik zalai szurkoló a másiknak a ZTE Aréna bejárata előtt. Nos, nem nagyon lehetett vitatkozni a határozott kijelentéssel, ugyanis két nagyszerű formában lévő csapat találkozott egymással Zalaegerszegen. A kék-fehérek úgy kezdték az ETO FC elleni bajnokit, hogy az ezt megelőző tizennégy tétmérkőzésükön csak egyszer kaptak ki, míg a kisalföldiek listavezetőként érkeztek, legutóbb éppen a ZTE-től szenvedtek vereséget november végén hazai pályán 1–0-ra. Ráadásul a hét közepén mindkét együttes bejutott a Mol Magyar Kupa elődöntőjébe, s mivel külön ágon vannak (a ZTE a Budapest Honvéddal, az ETO a Ferencvárossal csap össze), könnyen találkozhatnak egymással májusban a Puskás Arénában rendezendő döntőben.
Jól kezdett a Zalaegerszeg, még három perc sem telt el a mérkőzésből, és az egyik szabadrúgás után Joao Victor a kapuba lőtte a labdát (habár videózás miatt percekig állt a játék, Karakó Ferenc megadta a találatot). A 21 esztendős brazil támadó legutóbb december elején az Újpest ellen szerzett gólt, mostanság rengeteg kritikát kapott, az ünneplésén is látszott, jót tett a lelkének a találat. A győrieknél két alapember sem játszhatott, Nadir Benbuali sérülés, Vitális Milán pedig eltiltás miatt hiányzott, azonban ez a zalaiak korai vezető gólja ellenére sem látszott az ETO játékán. A vendégek jól reagáltak, egymás után vezették a támadásokat és adogatták be a labdákat, ám a kék-fehérek védelme jól működött. Sőt, amikor labdát szereztek, Joao Victor és Maxsuell Alegria sebességét kihasználva veszélyes és szemre is tetszetős kontraakciókat vezettek, egy ízben Kiss Bence lőtte a labdát nem sokkal kapu fölé. Amikor már mindenki elkönyvelte a félidei ZTE-vezetést, a semmiből Zseljko Gavrics kiegyenlített. A 25 éves játékos jó formában van, egy héten belül harmadszor egyenlített 0–1-es állásról: előbb az Újpest, majd a Kecskemét, most pedig a Zalaegerszeg ellen egalizált.
Nuno Campos vezetőedzőnek Joseth Perazát sérülés miatt le kellett cserélnie a szünetben, a folytatásban Akpe Victory játszott a helyén. Skribek Alen feltűnően sokat hibázott a második félidő elején, pontatlan passzok és elszórt labdák jellemezték a játékát. Az ötvenedik perc után Gundel-Takács Bence pillanatai következtek, előbb Bánáti Kevin, majd Schön Szabolcs lövése után védett szépen. A másik kapu előtt Akpe Victory fejelt centiméterekkel fölé – szemvillanás alatt felpörögtek az események. Borbély Balázs cserékkel igyekezett frissíteni a győriek játékán, amely némileg fel is javult, de nagy helyzetet nem tudtak kialakítani a vendégek. A hazaiak viszont igen: Kiss Bence vette célba a bal alsó sarkot, Megyeri Balázs hatalmas bravúrral kiütötte a labdát. A szöglet után Maxsuell Alegriához került a labda, a beadása úgy lecsúszott, hogy az ETO kapusát is meglepve gól lett belőle. 2–1
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|25
|14
|7
|4
|50–27
|+23
|49
|2. Ferencvárosi TC
|24
|14
|4
|6
|46–26
|+20
|46
|3. Debreceni VSC
|24
|11
|7
|6
|36–30
|+6
|40
|4. Kisvárda
|25
|11
|5
|9
|31–37
|–6
|38
|5. Zalaegerszegi TE
|25
|10
|8
|7
|38–31
|+7
|38
|6. Paksi FC
|24
|10
|6
|8
|46–37
|+9
|36
|7. Puskás Akadémia
|25
|10
|5
|10
|31–31
|0
|35
|8. Újpest FC
|24
|8
|5
|11
|33–41
|–8
|29
|9. Nyíregyháza Spartacus
|24
|7
|7
|10
|33–40
|–7
|28
|10. MTK Budapest
|24
|7
|5
|12
|44–53
|–9
|26
|11. Diósgyőri VTK
|24
|5
|9
|10
|32–39
|–7
|24
|12. Kazincbarcika
|24
|4
|2
|18
|21–49
|–28
|14