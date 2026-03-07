A ZTE szívességet tett a Ferencvárosnak, és legyőzte hazai pályán az ETO-t

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

ZTE FC–ETO FC 2–1 (1–1)

Zalaegerszeg, ZTE Stadion, 5021 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Joao Victor (3.), Maxsuell (83.), ill. Gavrics (45+4.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Ez jó meccs lesz – mondta az egyik zalai szurkoló a másiknak a ZTE Aréna bejárata előtt. Nos, nem nagyon lehetett vitatkozni a határozott kijelentéssel, ugyanis két nagyszerű formában lévő csapat találkozott egymással Zalaegerszegen. A kék-fehérek úgy kezdték az ETO FC elleni bajnokit, hogy az ezt megelőző tizennégy tétmérkőzésükön csak egyszer kaptak ki, míg a kisalföldiek listavezetőként érkeztek, legutóbb éppen a ZTE-től szenvedtek vereséget november végén hazai pályán 1–0-ra. Ráadásul a hét közepén mindkét együttes bejutott a Mol Magyar Kupa elődöntőjébe, s mivel külön ágon vannak (a ZTE a Budapest Honvéddal, az ETO a Ferencvárossal csap össze), könnyen találkozhatnak egymással májusban a Puskás Arénában rendezendő döntőben.

Jól kezdett a Zalaegerszeg, még három perc sem telt el a mérkőzésből, és az egyik szabadrúgás után Joao Victor a kapuba lőtte a labdát (habár videózás miatt percekig állt a játék, Karakó Ferenc megadta a találatot). A 21 esztendős brazil támadó legutóbb december elején az Újpest ellen szerzett gólt, mostanság rengeteg kritikát kapott, az ünneplésén is látszott, jót tett a lelkének a találat. A győrieknél két alapember sem játszhatott, Nadir Benbuali sérülés, Vitális Milán pedig eltiltás miatt hiányzott, azonban ez a zalaiak korai vezető gólja ellenére sem látszott az ETO játékán. A vendégek jól reagáltak, egymás után vezették a támadásokat és adogatták be a labdákat, ám a kék-fehérek védelme jól működött. Sőt, amikor labdát szereztek, Joao Victor és Maxsuell Alegria sebességét kihasználva veszélyes és szemre is tetszetős kontraakciókat vezettek, egy ízben Kiss Bence lőtte a labdát nem sokkal kapu fölé. Amikor már mindenki elkönyvelte a félidei ZTE-vezetést, a semmiből Zseljko Gavrics kiegyenlített. A 25 éves játékos jó formában van, egy héten belül harmadszor egyenlített 0–1-es állásról: előbb az Újpest, majd a Kecskemét, most pedig a Zalaegerszeg ellen egalizált.

Nuno Campos vezetőedzőnek Joseth Perazát sérülés miatt le kellett cserélnie a szünetben, a folytatásban Akpe Victory játszott a helyén. Skribek Alen feltűnően sokat hibázott a második félidő elején, pontatlan passzok és elszórt labdák jellemezték a játékát. Az ötvenedik perc után Gundel-Takács Bence pillanatai következtek, előbb Bánáti Kevin, majd Schön Szabolcs lövése után védett szépen. A másik kapu előtt Akpe Victory fejelt centiméterekkel fölé – szemvillanás alatt felpörögtek az események. Borbély Balázs cserékkel igyekezett frissíteni a győriek játékán, amely némileg fel is javult, de nagy helyzetet nem tudtak kialakítani a vendégek. A hazaiak viszont igen: Kiss Bence vette célba a bal alsó sarkot, Megyeri Balázs hatalmas bravúrral kiütötte a labdát. A szöglet után Maxsuell Alegriához került a labda, a beadása úgy lecsúszott, hogy az ETO kapusát is meglepve gól lett belőle. 2–1

