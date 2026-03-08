Erdélyi Benedek győztes meccsen szeretne védeni
Minden esélye megvolt a DVSC-nek arra, hogy tavasszal a harmadik hazai találkozóját is megnyerje, azonban hiába vezetett negyedórával a játékidő letelte előtt is két góllal az MTK Budapest ellen, meg kellett elégednie a 2–2-es döntetlennel. Bárány Donát nagyszerű, sarkazós góljával a Loki az 59. percben szerezte meg a vezetést, és amikor tíz perccel később a 25 esztendős támadó duplázott, semmi sem utalt arra, hogy fordulat állhat be a mérkőzésben. Mégis ez történt, a fővárosi együttes előbb Németh Hunor révén szépített, majd egy perccel később Kerezsi Zalán találatával egyenlített – a házigazda megnyertnek hitt meccset adott döntetlenre.
„Ha visszatekintek az előző fordulóra, van hiányérzet bennem, nem is kevés – mondta a debreceniek saját nevelésű kapusa, Erdélyi Benedek. – Az MTK elleni meccs első félidejében tapogatózó játék zajlott, de inkább a mi akaratunk érvényesült, a szünet után már egyértelműen az történt, amit szerettünk volna, jöttek a helyzetek és a gólok is. Kettő nulla után talán túlzottan siettettük a játékot, az ellenfelünk az első kapura lövéséből betalált, és pillanatokon belül odalett az előnyünk. Sohasem egyszerű megélni, hogy hosszú időn keresztül semmi dolga sincs az embernek a kapuban, aztán jön egy lövés és gólt kap: nyilván ilyenkor is együtt kell élni a játékkal, fontos a társak irányítása. Bravúrral alighanem védhető lett volna az MTK első gólja, sajnos nem sikerült hárítani, ugyanakkor a hajrában volt három védésem, amivel tudtam segíteni a csapatnak. Otthon akartuk tartani a három pontot, nem sikerült, most már arra kell koncentrálnunk, hogy legyőzzük a Kazincbarcikát. Biztos vagyok benne, nem lesz egyszerű feladat.”
Noha a DVSC a bajnokság első és második körében is 2–1-re nyert az újonc ellen, Mezőkövesden (akkor még az volt a barcikai klub hazai pályája) és a Nagyerdei Stadionban sem volt könnyű dolga, meg kellett küzdenie a pontokért. Természetesen nagy kérdés, a Kazincbarcika vasárnap melyik arcát mutatja: azt, amelyikkel egy hete még a 86. percben is vezetett a Ferencváros vendégeként, vagy a szerdán látottat, amikor huszonnégy perc alatt öt gólt kapott pályaválasztóként az FTC-től?
„Tényleg nem volt könnyű a Kazincbarcika elleni előző két mérkőzésünk, és mert ellenfelünknek létszükséglet a pontszerzés, a mostani sem ígérkezik annak – mondta még Erdélyi Benedek. – Semmit sem jelent, hogy az utolsó helyezettel játszunk, úgy kell felfognunk, mintha élcsapat lenne az ellenfelünk. Inkább arra a Barcikára számítok, amely a bajnokságban közel járt a meglepetéshez a Fradi vendégeként, mint amelyik búcsúzott a kupától. Három bajnoki óta nem nyertünk, egyértelműen három pontot akarunk szerezni.”
|NS-TIPP: Berecz Csaba
|Becsülettel és nagy akarással küzd az NB I-ben maradásért a Kazincbarcika, hajszál híja volt, hogy az FTC ellen nem produkált meglepetéseredményt az előző fordulóban – nyilván nehéz ellenfele lesz a Debrecennek is, de a Loki formáját figyelembe véve nagyobb a valószínűsége az egygólos vendéggyőzelemnek.
