Felavatták Feleki Attila szobrát

Pénteken töltötte volna be ötvenötödik életévét a tavaly nyáron elhunyt Feleki Attila, aki munkásságával felvirágoztatta a korábbi falu, ma már kisváros Kozármisleny sportját – ezen a napon a róla elnevezett helyi sportközpontban felavatták a bronzszobrát. A talapzatával együtt háromméteres alkotás Ámmer Gergő munkája.

A rendezvényen Rudán Joe, a Kozármislenyben élő rockénekes adta elő az NB II-es labdarúgócsapat indulóját, majd Hergenrőder Tamás ügyvéd egykori játékosként és barátként a klub képviseletében mondott személyes hangvételű beszédet. A település polgármestere, Pohl Marietta egykori segítőjének nevezte a tavaly elhunyt népszerű vállalkozót, aki nem ismert lehetetlent, és kiváló érzéke volt a közösségépítéshez. Amibe belevágott, annak meg is lett az eredménye, elég csupán a szobor előtti futballstadiont, illetve a mögötte lévő sportcsarnokot megemlíteni.

Sokan érkeztek a péntek kora délutáni szoboravatásra, Nagy János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár is tiszteletét tette.