Felavatták Feleki Attila szobrát

P. P.P. P.
2026.03.08. 07:37
Felavatták Feleki Attila szobrát (Fotó: Facebook/KozármislenyFC)
NB II Kozármisleny labdarúgó NB II Feleki Attila
A kozármislenyi sportéletet felvirágoztató vállalkozó, Feleki Attila tavaly nyáron hunyt el, s immár bronzszobor is őrzi az emlékét.  

Pénteken töltötte volna be ötvenötödik életévét a tavaly nyáron elhunyt Feleki Attila, aki munkásságával felvirágoztatta a korábbi falu, ma már kisváros Kozármisleny sportját – ezen a napon a róla elnevezett helyi sportközpontban felavatták a bronzszobrát. A talapzatával együtt háromméteres alkotás Ámmer Gergő munkája.

A rendezvényen Rudán Joe, a Kozármislenyben élő rockénekes adta elő az NB II-es labdarúgócsapat indulóját, majd Hergenrőder Tamás ügyvéd egykori játékosként és barátként a klub képviseletében mondott személyes hangvételű beszédet. A település polgármestere, Pohl Marietta egykori segítőjének nevezte a tavaly elhunyt népszerű vállalkozót, aki nem ismert lehetetlent, és kiváló érzéke volt a közösségépítéshez. Amibe belevágott, annak meg is lett az eredménye, elég csupán a szobor előtti futballstadiont, illetve a mögötte lévő sportcsarnokot megemlíteni.

Sokan érkeztek a péntek kora délutáni szoboravatásra, Nagy János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár is tiszteletét tette.

 

