Sportország: Orosz Pál szerint a Ferencvárost nem a „magyarszabályra” építették

„Az új magyarszabály, lássuk be, hogy nem tett jót nekünk. Mi nem erre építettük a klubot, hanem arra, hogy Magyarországot megfelelő szinten képviseljük a nemzetközi versenysorozatokban. Természetesen örültünk, amikor minél több magyar játszott a klubban, de nem ez volt a preferencia. Thomas Dollnak volt egy olyan mondata, hogy »Nekem nincsen magyar meg külföldi, öreg meg fiatal, színes meg fehér. Jó, illetve rossz játékos van az adott taktikámhoz, és azt akarom játszatni«. Most ez nem így van” – mondta Orosz Pál.