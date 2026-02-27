Az utolsó másodpercekig volt esélyünk: szoros meccsen kikapott Franciaországtól a kosárválogatott a vb-selejtezőn

Bő négy éve, 2021 novemberében Kaposváron fogadtuk világbajnoki selejtezőn a franciákat, és bizony súlyos vereséget szenvedtünk, a vendégek 78–54-re nyertek. Így aztán egyfajta fokmérő is lehetett a pénteki találkozó, hogy a generációváltás után melyik fél fejlődött többet, bár azt tudjuk, hogy a franciák legjobbjai az NBA- és Euroliga-elfoglaltságok miatt nem lehettek itt.

Ettől függetlenül valószínűleg nekünk jobban fájt, hogy Nate Reuvers szintén az első számú európai kupasorozat miatt nem jött haza, Vojvoda Dávid, Tanoh Dez András, Benke Szilárd és Pallai Tamás pedig sérülés miatt esett ki.

Villámrajtot vettek a mieink, Golomán György az első támadásból triplát szerzett, aztán Lukács Norbert két ziccere következett, ráadásul az orosz Nyizsnyij Novgorod játékosa a nála tíz centivel magasabb Bodian Massának is adott egy hatalmas sapkát. Igyekeztek éledezni a franciák, de sok labdát adtak el, az első hét percben szám szerint hatot, és amikor Maronka bevágott egymás után két hármast, időt is kértek a vendégek. Talán erre volt szükségük, mert főleg Benjamin Sene pontjaival a negyed hajráját megnyerték 9–2-re, és szűk előnnyel várhatták a folytatást.

A kisszünetben Kapu Tibor kapott egy mezt az MKOSZ elnökétől, Báder Mártontól, a magyar csapat számára viszont a második tíz perc nem volt űrutazás, inkább hullámvasút. A franciák keményítettek a védekezésükön, és kihasználták a magassági fölényüket, szedték a támadó lepattanókat és éltek a második esélyekkel. Jobbára a látogatók akarata érvényesült a nagyszünetig, de a hétpontos hátrány ellenére nem volt reménytelen helyzetben a magyar csapat.

Azzal nem lehetett vádolni a mieinket, hogy egy pillanatra is feladták volna a harcot. Pedig a franciák dinamizmusa, fizikai ereje néha túl nagy falatnak bizonyult, és bizony volt olyan pillanat a harmadik negyedben, amikor tizenegy pontra nőtt a különbség. Minden kosárért nagyot kellett küzdeni, és leginkább Perl Zoltánban kellett bízni, hogy fejezze be valahogy az akciókat. Szerencsére, ha bármikor elléptek volna a vendégek, mindig sikerült valakinek fontos pontokat szereznie, így a befejező tíz percre is maradt némi remény.

A periódus elején úgy tűnt, nem ez az este lesz az, amikor meglepetés születik. A franciák nagyon megnyerték a lepattanócsatát, és a védekezésükkel sem tudtunk mit kezdeni, szinte nem sikerült tiszta dobóhelyzetet kialakítanunk. Aztán sikerült néhány kemény védekezést bemutatni a mieinknek, a másik oldalon pedig zavarba hozni a franciákat, és hat perccel a zárás előtt csak öt pont volt a vendégek előnye. Innentől pedig nyílt lett újra a meccs, elképesztő nagyot küzdött a magyar csapat. Maronka negyedik hármasa másfél perccel a vége előtt azt jelentette, hogy már csak három ponttal jártunk a leblokkoló franciák mögött. Akik Perlt nem tudták megállítani, a magyar hátvéd bedobta ziccerét, az utolsó perc előtt egyetlen pont volt a két csapat között. M’Baye eljutott a gyűrűig, és betalált, Lukács nehéz triplája viszont lejött, de a franciák nem tudták jól menedzselni az utolsó 25 másodpercet, és a magyar csapatnak maradt még 7.5 másodpercre egy utolsó támadásra. S jött a csoda, Maronka a sarokból, kiszorított helyzetből betalált, kiegyenlített válogatottunk. Szűk öt másodperc maradt az órán, de Francisco megoldotta a kritikus helyzetet, ő is bedobta a hármast, ezzel nyert a francia válogatott.

A mieink első vereségüket szenvedték el a selejtezőcsoportban, vasárnap, Le Mans-ban újra találkoznak a felek. 71–74

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT

3. FORDULÓ

Magyarország–Franciaország 71–74 (15–16, 16–22, 16–17, 23–16)

Szombathely, 3200 néző. V: Gedvilas (litván), Yilmaz (török), Manheim (izraeli)

MAGYARORSZÁG: Somogyi 6/3, PERL 21, LUKÁCS 7/3, MARONKA 17/15, Golomán 7/3. Csere: Meleg 2, Váradi 2, Pongó Marcell 5/3, Filipovity P. 4. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

FRANCIAORSZÁG: Francisco 10/6, Mokoka 3/3, Bouteille, M’BAYE 13/3, Massa 6. Csere: Cornelie, Ayayi 5, SENE 12/6, Lacombe 7/3, NOUA 15/3, Pons 3/3. Szövetségi kapitány: Frédéric Fauthoux

Az eredmény alakulása. 2. perc: 7–2. 7. p.: 13–6. 9. p.: 15–16. 12. p.: 17–23. 15. p.: 20–30. 23. p.: 36–41. 24. p.: 36–47. 28. p.: 44–51. 33. p.: 49–60. 34. p.: 58–63. 39. p.: 66–69

MESTERMÉRLEG

Gasper Okorn: – Az első negyed után szinte végig vezetett az ellenfél, a legfontosabb számomra, hogy sohasem adtuk fel, nem tudtak megtörni minket. Aztán valahogy megtaláltuk az utat, hogy visszajöjjünk. Maronka Zsombor elképesztő dobással egyenlített. Francisco különleges kosaras, ezt megmutatta az utolsó pillanatban. Valamit ki kell találnunk vasárnapig a lepattanózással, és jobban kell szervezni majd a támadásokat.

Frédéric Fauthoux: – Nagyon fontos siker volt, idegenben nyertünk a saját csarnokában a csoportelső ellen. Ennek ellenére jobban kell kontrollálni a mérkőzést, kevesebb labdát szabad eladnunk. Tizennyolc eladott labda nem fér bele.