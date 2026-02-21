Vinícius-botrány: Kompany negatív példaként említette Magyarországot a rasszizmus kapcsán

Mint ismert, kedden a Real Madrid 1–0-ra legyőzte a Benficát a Bajnokok Ligája rájátszásának odavágóján. A meccs nem a játékról, sokkal inkább arról marad emlékezetes, hogy a Benfica játékosa, Gianluca Prestianni a madridiak vezető gólját követően száját a mezével eltakarva szólt oda a találatot jegyző brazil Vinícius Júniornak, aki azonnal jelezte a játékvezetőnek, hogy rasszista megjegyzést tett rá az argentin. Emiatt a meccset követően az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vizsgálatot rendelt el az ügyben, amely nagy port kavart a sportsajtóban, rengetegen osztották meg véleményüket a témában.

Így tett a Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany is, aki csapata pénteki sajtótájékoztatóján reagált a Vinícius-incidensre. Előbb úgy, hogy José Mourinhót, a Benfica trénerét vette elő, aki a meccset követően megvédte játékosát: „A mérkőzés után az egyik csapat vezetője, José Mourinho lényegében Vinícius Júnior jellemét támadta, az ünneplését felemlegetve próbálta meg őt hitelteleníteni. Ez óriási hiba, olyasmi, amit nem fogadhatunk el egy vezetőedzőtől. Eusébióval példálózik, de tudja ő, min kellett keresztülmennie egy játékosnak az 1960-as években?” – mondta a belga, aki a következő mondatában több európai országot is megnevezett, köztük Magyarországot, ahol szerinte egy fekete labdarúgó teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri.

„Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre. Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját.”