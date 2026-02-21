Nemzeti Sportrádió

Nyíregyháza–Kisvárda 1–2 – ÉLŐ

Vinícius-botrány: Kompany negatív példaként említette Magyarországot a rasszizmus kapcsán

CS. M.CS. M.
2026.02.21. 10:36
Vincent Kompany (Fotó: Getty Images)
A Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany többek között úgy reagált a Bajnokok Ligája-rájátszás keddi játéknapján Vinícius Júnior ellen irányuló rasszista támadásokra, hogy Magyarországot negatív példaként említette csapata pénteki sajtótájékoztatóján.

 

Mint ismert, kedden a Real Madrid 1–0-ra legyőzte a Benficát a Bajnokok Ligája rájátszásának odavágóján. A meccs nem a játékról, sokkal inkább arról marad emlékezetes, hogy a Benfica játékosa, Gianluca Prestianni a madridiak vezető gólját követően száját a mezével eltakarva szólt oda a találatot jegyző brazil Vinícius Júniornak, aki azonnal jelezte a játékvezetőnek, hogy rasszista megjegyzést tett rá az argentin. Emiatt a meccset követően az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vizsgálatot rendelt el az ügyben, amely nagy port kavart a sportsajtóban, rengetegen osztották meg véleményüket a témában. 

Így tett a Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany is, aki csapata pénteki sajtótájékoztatóján reagált a Vinícius-incidensre. Előbb úgy, hogy José Mourinhót, a Benfica trénerét vette elő, aki a meccset követően megvédte játékosát: „A mérkőzés után az egyik csapat vezetője, José Mourinho lényegében Vinícius Júnior jellemét támadta, az ünneplését felemlegetve próbálta meg őt hitelteleníteni. Ez óriási hiba, olyasmi, amit nem fogadhatunk el egy vezetőedzőtől. Eusébióval példálózik, de tudja ő, min kellett keresztülmennie egy játékosnak az 1960-as években?” – mondta a belga, aki a következő mondatában több európai országot is megnevezett, köztük Magyarországot, ahol szerinte egy fekete labdarúgó teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri.

„Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre. Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját.”

Kapcsolódó tartalom

A Real Madrid edzője szerint Vinícius Júnior áldozat, nem provokátor

„A lényeg az, hogy felvegyük a harcot az olyan cselekedetek ellen, amelyeknek a tanúi voltunk. Elfogadhatatlan, nem tolerálhatjuk.”

A Real Madrid benyújtotta bizonyítékait az UEFA-nak Vinícius ügyében

A klub a történteket elfogadhatatlannak nevezte, „nincs helye rasszizmusnak sem a pályán, sem azon kívül”.

Nem csitul a Vinícius körüli balhé: a rasszizmussal megvádolt játékos elmondta, miért takarta el az arcát

Az UEFA kivizsgálja az esetet, de a folyamat várhatóan hetekig elhúzódik.

Balhés meccset nyert meg a Real Madrid a Benfica otthonában

Vinícius Júnior gólja után közel tíz percig állt a játék, a lisszaboni csapat ezúttal nem tudta megismételni január végi teljesítményét. José Mourinho piros lapot kapott.

 

