Andorra ellen kezdi kedden a női válogatott a vb-selejtezősorozatot

A kedden 19 órakor kezdődő összecsapás előtt Szarvas Alexandra szövetségi kapitány kifejtette, a győzelem megalapozhatja a hangulatot a válogatottnál, és önbizalmat adhat a folytatáshoz.
„Andorra agresszívan játszó, többnyire mélyen védekező csapat, amely biztosan mindent megtesz majd, hogy lezárja a kapuja előtti területeket” – fogalmazott a magyar szövetség honlapján, majd hozzátette, nem számít könnyű mérkőzésre.
„Nemzetközi szinten már minden csapat képes szervezetten védekezni, és minden keretben találhatók kiemelkedő játékosok, ez Andorrára is igaz” – mondta.
A női válogatott a C-divízióban szerepel, vagyis közvetlenül nem juthat ki a világbajnokságra. Első lépésként az első helyen kellene végeznie csoportjában, amelyben Andorra mellett Azerbajdzsán és Észak-Macedónia lesz még az ellenfele.
Csoportgyőzelem esetén az őszi rájátszás következik, ahol A-divíziós csapatok ellen vívhatja ki a részvételt.
NŐI LABDARÚGÓ-VB-SELEJTEZŐ
A C3-AS CSOPORT PROGRAMJA
1. FORDULÓ
MÁRCIUS 3., KEDD
12.00: Azerbajdzsán–Észak-Macedónia
19.00: Andorra–Magyarország
2. FORDULÓ
MÁRCIUS 7., SZOMBAT
14.30: Magyarország–Azerbajdzsán
15.00: Észak-Macedónia–Andorra
3. FORDULÓ
ÁPRILIS 14., KEDD
Észak-Macedónia–Magyarország
Andorra–Azerbajdzsán
4. FORDULÓ
ÁPRILIS 18., SZOMBAT
Magyarország–Észak-Macedónia
Azerbajdzsán–Andorra
5. FORDULÓ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
Azerbajdzsán–Magyarország
Andorra–Észak-Macedónia
6. FORDULÓ
JÚNIUS 9., KEDD
Magyarország–Andorra
Észak-Macedónia–Azerbajdzsán