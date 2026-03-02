Andorra ellen kezdi kedden a női válogatott a vb-selejtezősorozatot

A kedden 19 órakor kezdődő összecsapás előtt Szarvas Alexandra szövetségi kapitány kifejtette, a győzelem megalapozhatja a hangulatot a válogatottnál, és önbizalmat adhat a folytatáshoz.

„Andorra agresszívan játszó, többnyire mélyen védekező csapat, amely biztosan mindent megtesz majd, hogy lezárja a kapuja előtti területeket” – fogalmazott a magyar szövetség honlapján, majd hozzátette, nem számít könnyű mérkőzésre.

„Nemzetközi szinten már minden csapat képes szervezetten védekezni, és minden keretben találhatók kiemelkedő játékosok, ez Andorrára is igaz” – mondta.

A női válogatott a C-divízióban szerepel, vagyis közvetlenül nem juthat ki a világbajnokságra. Első lépésként az első helyen kellene végeznie csoportjában, amelyben Andorra mellett Azerbajdzsán és Észak-Macedónia lesz még az ellenfele.

Csoportgyőzelem esetén az őszi rájátszás következik, ahol A-divíziós csapatok ellen vívhatja ki a részvételt.

NŐI LABDARÚGÓ-VB-SELEJTEZŐ

A C3-AS CSOPORT PROGRAMJA

1. FORDULÓ

MÁRCIUS 3., KEDD

12.00: Azerbajdzsán–Észak-Macedónia

19.00: Andorra–Magyarország

2. FORDULÓ

MÁRCIUS 7., SZOMBAT

14.30: Magyarország–Azerbajdzsán

15.00: Észak-Macedónia–Andorra

3. FORDULÓ

ÁPRILIS 14., KEDD

Észak-Macedónia–Magyarország

Andorra–Azerbajdzsán

4. FORDULÓ

ÁPRILIS 18., SZOMBAT

Magyarország–Észak-Macedónia

Azerbajdzsán–Andorra

5. FORDULÓ

JÚNIUS 5., PÉNTEK

Azerbajdzsán–Magyarország

Andorra–Észak-Macedónia

6. FORDULÓ

JÚNIUS 9., KEDD

Magyarország–Andorra

Észak-Macedónia–Azerbajdzsán