Nemzeti Sportrádió

Andorra ellen kezdi kedden a női válogatott a vb-selejtezősorozatot

2026.03.02. 19:10
null
A válogatott célja a csoportgyőzelem az első körben (Fotó: Koncz Márton)
Címkék
Szarvas Alexandra vb-selejtező magyar női válogatott
Megkezdi szereplését a női labdarúgó-válogatott a jövő évi, Brazíliában sorra kerülő világbajnokság selejtezősorozatában, amelynek első mérkőzését – története során először – Andorra ellen játssza.

A kedden 19 órakor kezdődő összecsapás előtt Szarvas Alexandra szövetségi kapitány kifejtette, a győzelem megalapozhatja a hangulatot a válogatottnál, és önbizalmat adhat a folytatáshoz.

„Andorra agresszívan játszó, többnyire mélyen védekező csapat, amely biztosan mindent megtesz majd, hogy lezárja a kapuja előtti területeket” – fogalmazott a magyar szövetség honlapján, majd hozzátette, nem számít könnyű mérkőzésre.

„Nemzetközi szinten már minden csapat képes szervezetten védekezni, és minden keretben találhatók kiemelkedő játékosok, ez Andorrára is igaz” – mondta.

A női válogatott a C-divízióban szerepel, vagyis közvetlenül nem juthat ki a világbajnokságra. Első lépésként az első helyen kellene végeznie csoportjában, amelyben Andorra mellett Azerbajdzsán és Észak-Macedónia lesz még az ellenfele. 

Csoportgyőzelem esetén az őszi rájátszás következik, ahol A-divíziós csapatok ellen vívhatja ki a részvételt.

NŐI LABDARÚGÓ-VB-SELEJTEZŐ
A C3-AS CSOPORT PROGRAMJA

1. FORDULÓ
MÁRCIUS 3., KEDD
12.00: Azerbajdzsán–Észak-Macedónia
19.00: Andorra–Magyarország

2. FORDULÓ
MÁRCIUS 7., SZOMBAT
14.30: Magyarország–Azerbajdzsán
15.00: Észak-Macedónia–Andorra

3. FORDULÓ
ÁPRILIS 14., KEDD
Észak-Macedónia–Magyarország
Andorra–Azerbajdzsán

4. FORDULÓ
ÁPRILIS 18., SZOMBAT
Magyarország–Észak-Macedónia
Azerbajdzsán–Andorra

5. FORDULÓ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
Azerbajdzsán–Magyarország
Andorra–Észak-Macedónia

6. FORDULÓ
JÚNIUS 9., KEDD
Magyarország–Andorra
Észak-Macedónia–Azerbajdzsán

 

Szarvas Alexandra vb-selejtező magyar női válogatott
Legfrissebb hírek

Női labdarúgó-vb-selejtező: tucatnyi légiós az első magyar keretben

Magyar válogatott
2026.02.17. 18:04

Az írek elleni vereséggel zárta az évet a magyar női labdarúgó-válogatott is

Magyar válogatott
2025.11.29. 15:05

Cristiano Ronaldo megúszta, nem marad le vb-meccsről az írek ellen kapott piros lapja miatt

Foci vb 2026
2025.11.25. 17:58

Az UEFA elnézést kért a skót szurkolóktól

Foci vb 2026
2025.11.22. 13:04

Rooney szerint túlzott volt az írek ünneplése a Puskás Arénában, Roy Keane másképp látja

Foci vb 2026
2025.11.21. 10:58

Gattuso szeretné, ha leállna az olasz bajnokság a vb-pótselejtező előtt

Foci vb 2026
2025.11.21. 10:54

Önsajnálat helyett – Deák Zsigmond publicisztikája

Magyar válogatott
2025.11.20. 23:49

Vb 2026: az interkontinentális pótselejtező programja

Foci vb 2026
2025.11.20. 15:23
Ezek is érdekelhetik