A magyar kosárválogatott ezúttal sima meccsen kapott ki Franciaországtól a vb-selejtezőn

„Teljesen mindegy, kinek a kezében van a labda veled szemben, senki nem ijedhet meg. Aki fél, az higgye el, a kispadon fog ülni!”

Gaspern Okorn, a mieink szövetségi kapitánya ezekkel a mondatokkal tüzelte játékosait a vasárnap délelőtti átmozgató edzésen, amelyen persze több taktikai elemet átvett a társaság.

Igen, a franciák kerete nem gyengült péntek óta, sőt, két helyen belecserélt Frédéric Fathou szövetségi kapitány, Bodian Massa és Nathan De Sousa helyett euroligás, NBA-t megjárt játékosok készültek a magyar csapat ellen: Élie Okobo korábban a Phoenix Suns együttesét erősítette, most a Monaco profija, míg Jaylen Hoard a Portland Trail Blazersben és az Oklahoma City Thunderben is megfordult, jelenleg a Maccabi Tel-Aviv alkalmazottja.

Fél órával a meccs előtt már nagyszerű volt a hangulat Le Mans impozáns, hatezer fő befogadására képes csarnokában, az Antaresben, és bizony mindenki kezében ott lobogott a francia trikolór.

Nem sok előjel szólt a magyar együttes mellett, és a meccs eleje csak igazolta azt, hogy pokoli nehéz este vár az Okorn-csapatra. Nem azért, mert megijedt, egyszerűen ez a francia gárda öt euroligás játékossal jobb. Nyolc-nullával kezdtek a hazaiak, három perc kellett, míg Golomán György végre betalált. Az 5. perc után, 12 pontos hátrányt követően felvette a fordulatszámot a magyar csapat, és már több helyzetet is kialakított, ezekből be is talált, és tízen belülről folytathatta a második negyedet.

Jöttek a magyar bajnokságban szereplő fiatalok a parkettre, mint például Valerio-Bodon Vincent, vagy éppen Filipovity Péter, és akadtak is szép megmozdulásaik, a másik oldalon viszont a padról is szállt be volt NBA-játékos, Petr Cornelie kedvére húzkodta be a fellöbbölt labdákat a gyűrűbe. Ráadásul a franciák ötven százalék felett tripláztak, így folyamatosan húztak el, úgy tűnt, a félidőre el is döntötték az összecsapást.

És a fordulás után is bekezdett a hazai csapat, gyorsan 25 ponttal is vezetett már. Az összeomlás helyett viszont feltámadt a magyar válogatott, Golomán és Perl Zoltán vezetésével nagyon erős etapot futott, a 29. percben Meleg Gergő zsákolása után már megint csak tíz volt közte, de mielőtt még vérmesebb reményeket táplálhattunk volna, Axel Bouteille behintett egy triplát.

A negyedik negyedről sokat elmondott, hogy a franciák legjobbjai közül Sylvain Francisco és Okobo is sok időt töltött a parketten, becsülettel küzdött a magyar csapat. A hajrában jobban kinyílt az olló, megint beestek a francia triplák, de így sincs miért szégyenkeznie a magyar együttesnek, amely újoncot is avatott Flasár Zalán személyében.

Tudtuk, hogy mi vár ránk Franciaországban, nem is történt meglepetés, kőkemény meccs volt. Nagyon fontos, hogy volt tartása a csapatnak, most meg kell nézni a hibáinkat, és azt is, hogy mit csináltunk jól, mert úgy gondolom, azért ebből is akadt néhány. GOLOMÁN György, a válogatott centere

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT

4. FORDULÓ

FRANCIAORSZÁG–MAGYARORSZÁG 98–79 (25–16, 30–19, 19–24, 24–20)

Le Mans, 6000 néző. Vezette: Pesic (horvát), Matejek (cseh), Agrafiotisz (görög)

FRANCIAORSZÁG: FRANCISCO 17/12, MOKOKA 15/9, OKOBO 18/6, M’Baye 1, Hoard 3. Csere: NOUA 21/15, Ayayi 1, Lacombe 2, Cornelie 7, Sene 5/3, Pons 3/3, Bouteille 5/3. Szövetségi kapitány: Frédéric Fauthoux

MAGYARORSZÁG: Somogyi 6, PERL 18/6, Lukács 2, Maronka 6, GOLOMÁN 16/3. Csere: Meleg 5, Váradi 2, Pongó Marcell 4, Valerio-Bodon 8/6, FILIPOVITY P. 10, Cseh, Flasár 2. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–0. 5. p.: 16–4. 9. p.: 20–12. 13. p.: 30–21. 17. p.: 49–27. 18. p.: 49–31. 23. p.: 60–35. 26. p.: 64–52. 29. p.: 67–57. 32. p.: 80–62

MESTERMÉRLEG

Frédéric Fauthoux: – A cél az volt, hogy ezen a hétvégén két meccset nyerjünk, elégedett lehetek, mert fejlődtünk ezen a héten. A célunkat pedig elértük.

Gasper Okorn: – Megérdemelt francia siker született, sajnos puhán kezdtünk, és ahogy számoltunk vele, kemény meccs volt. Próbáltunk válaszolni, és megint a legfontosabb, hogy nehéz helyzetben sem adtuk fel, a harmadik negyedben is álltunk a lábunkon. Annak ellenére, hogy tizenkilenc ponttal kikaptunk, ez jó mérkőzés volt számunkra. Várjuk a következő két meccset!

A csoport másik mérkőzésén: Finnország–Belgium 78–75 (17–22, 17–15, 22–15, 22–23)

Az állás: 1. Finnország 7 pont, 2. Franciaország 7 pont, 3. Magyarország 6 pont, 4. Belgium 4 pont

A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H-csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban.

A MAGYAR CSAPAT TOVÁBBI PROGRAMJA

Július 3.: Finnország–Magyarország

Július 6.: Magyarország–Belgium