„Ha bűnbakra lesz szükség, félreállok” – Buffon az olaszok vb-esélyeiről

„Hogy aggódnék a világbajnokság miatt? Szó sincs róla – idézi Gianluigi Buffont a pénteki interjút szemléző Goal Italia. – A helyes megközelítés a magabiztosság. Rendíthetetlen hit önmagunkban. Ahhoz, hogy megfelelően elemezhessünk egy szituációt, először is ki kell lépni a szerepünkből, és mintegy kívülállóként áttekinteni a helyzetet. Márpedig ha tollat és papírt veszünk a kezünkbe, és leírjuk az olasz válogatott játékosnévsorát, akkor nem juthatunk másra, mint hogy ez a csapat sokkal többre hivatott a playoffnál. Donnarumma, Dimarco, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Retegui, Kean, Pio Esposito – a fenébe, hát hogyan is ne jutnánk tovább? Persze a pályán sok minden megtörténhet, és nem zárható ki, hogy egymás után harmadszor is lemaradunk, de azt mondom, erőnk ismeretében semmi sem indokolja, hogy nyugtalanul várjuk a pótselejtezőt.”

A válogatottsági rekordot (176) tartó korábbi világklasszis kapus szerint az olasznak – bár 2014 óta nem járt világbajnokságon – ott a helye a világ tíz legerősebb válogatottja között.

„Ha kijutunk, szeretném, ha elérnénk a negyeddöntőt. Persze sok minden függ a sorsolástól: nem mindegy, hogy Argentína- és Brazília-kaliberű csapattal futsz össze a legjobb tizenhat között, vagy egy gyengébbel. Ami a játékerőt illeti, Olaszország szerintem negyeddöntős szintet képvisel. Kétezerhatban szerencsések voltunk, kétezer-tízben viszont minden rossz összejött, nemcsak én sérültem meg, hanem Gattuso és Pirlo is” – idézte fel a németországi világbajnoki címet, valamint a négy évvel későbbi dél-afrikai csoportban rekedést Buffon.

S mi lesz, ha sorozatban harmadszor is lemaradnak a vb-ről?

„Megerősítem, hogy lemondok, ha Olaszország nem jut ki a világbajnokságra. Mindig elsőként vállaltam a felelősséget, most sem lesz másként. Ha bűnbakra lesz szükség, félreállok.”

Az interjúban sok minden más mellett szóba került Gennaro Gattuso tavaly nyári kinevezése a szövetségi kapitányi posztra. Mint ismert, az ő irányításával sem sikerült visszavágni a norvégoknak, az újabb vereség után csupán második lett a squadra azzurra a selejtezős csoportjában.

„Döntő szavam volt a kiválasztásában, de csak egy bizonyos pontig vittem egyedül az ügyet. Mindig mondom, hogy nem vagyok híve az egyszemélyi döntéseknek, az ilyen esetekben különösen nem. Volt egy jó beszélgetésünk Gabriele Gravinával, a szövetség elnökével, ha ő nemet mondott volna, nincs kinevezés – elevenítette fel a Luciano Spalletti utódlása körüli napokat Buffon. – És miért éppen ő? Minden helyzet más edzői tulajdonságokat követel meg, és abban a pillanatban Rino volt a megfelelő ember. Tudja, hogyan kell gyorsan bizalmi kapcsolatot kiépíteni és ápolni játékosokkal, hiteles ember az öltözőben, a tanácsai, az utasításai, az üzenetei könnyen értelmezhetőek. Az akadályok leküzdésében fontos segítség a jó csapatszellem, márpedig annak kialakításában, az összetartozás érzésének felkeltésében különösen erős. Nem értek egyet azokkal, akik szerint a futballisták egyszerű gondolkodású emberek és nem igényelnek különleges bánásmódot.”