Európai kézilabdaligák: tizenegy magyar góllal nyert az Elverum

A liga honlapja szerint a válogatott irányító, Lukács tíz gólpasszal zárta a meccset.

Ludmán Marcell két találatával a Frigoríficos del Morrazo 32–30-ra nyert a sereghajtó Sanicentro BM Guadalajara otthonában a spanyol férfibajnokságban. A magyar válogatott Pergel Andrej négyszer volt eredményes a tabella második helyén álló CB Ciudad de Logronóban, amely hazai pályán 32–28-ra nyert a Recoletas Atlético Valladolid ellen.

Bognár Alex egy góllal járult hozzá az RK Celje PL 32–26-os győzelméhez az MRK Krka otthonában a szlovén férfiligában.

