Európai kézilabdaligák: tizenegy magyar góllal nyert az Elverum

R. P.R. P.
2026.03.07. 23:24
Máthé Dominik (Fotó: Elverum)
Címkék
Lukács Péter Máthé Dominik Elverum
Máthé Dominik hat, Lukács Péter öt góllal járult hozzá a listavezető Elverum HB 38–27-es sikeréhez a Runar Elite otthonában a norvég férfi kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.

 

A liga honlapja szerint a válogatott irányító, Lukács tíz gólpasszal zárta a meccset.

Ludmán Marcell két találatával a Frigoríficos del Morrazo 32–30-ra nyert a sereghajtó Sanicentro BM Guadalajara otthonában a spanyol férfibajnokságban. A magyar válogatott Pergel Andrej négyszer volt eredményes a tabella második helyén álló CB Ciudad de Logronóban, amely hazai pályán 32–28-ra nyert a Recoletas Atlético Valladolid ellen.

Bognár Alex egy góllal járult hozzá az RK Celje PL 32–26-os győzelméhez az MRK Krka otthonában a szlovén férfiligában.

(MTI)

 

