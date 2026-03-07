Európai kézilabdaligák: tizenegy magyar góllal nyert az Elverum
Máthé Dominik hat, Lukács Péter öt góllal járult hozzá a listavezető Elverum HB 38–27-es sikeréhez a Runar Elite otthonában a norvég férfi kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.
A liga honlapja szerint a válogatott irányító, Lukács tíz gólpasszal zárta a meccset.
Ludmán Marcell két találatával a Frigoríficos del Morrazo 32–30-ra nyert a sereghajtó Sanicentro BM Guadalajara otthonában a spanyol férfibajnokságban. A magyar válogatott Pergel Andrej négyszer volt eredményes a tabella második helyén álló CB Ciudad de Logronóban, amely hazai pályán 32–28-ra nyert a Recoletas Atlético Valladolid ellen.
Bognár Alex egy góllal járult hozzá az RK Celje PL 32–26-os győzelméhez az MRK Krka otthonában a szlovén férfiligában.
(MTI)
Legfrissebb hírek
Hivatalos: Lukács Péter a nyártól Szegeden folytatja
Kézilabda
2026.02.28. 10:21
Imre Bence hét gólt lőtt a férfi kézi El-ben
Kézilabda
2026.02.24. 22:31
Férfi kézilabda El: Imre Bence volt a Kiel nyerőembere
Kézilabda
2026.02.17. 22:50
Férfi kézi: Máthé Dominik bizonyítana Chema Rodrígueznek
Kézilabda
2026.02.06. 21:07
Európai kézilabdaligák: Lukács Péter 11 gólt lőtt
Kézilabda
2026.02.05. 20:47
Ezek is érdekelhetik