A Warriors ellen szerezte meg idénybeli 50. győzelmét a címvédő OKC – videó

Desmond Bane és Paolo Banchero összesen 55 pontig jutott, az Orlando pedig nagyon simán, 27 ponttal verte idegenben a Minnesota Timberwolvest. A Magic sorozatban harmadik győzelmét aratta, ezzel továbbra is őrzi a hatodik helyét.

Desmond Bane & Paolo Banchero excelled in Orlando's road victory!



Bane: 30 PTS (10-17 FGM), 4 AST

Banchero: 25 PTS (10-18 FGM), 15 REB



3 wins in a row for the @OrlandoMagic! pic.twitter.com/3kbdkidPUP — NBA (@NBA) March 7, 2026

Ötmeccses győzelmi sorozatnál tart az OKC. A regnáló MVP Shai Gilgeous-Alexander 27 ponttal vette ki a részét a Golden State Warriors elleni sikerből. Ez volt az OKC 50. győzelme, 65 meccs alatt legutóbb a 2017–2018-as Warriors jutott el ötven győzelemig.

SGA in OKC's 50th win:



🏀 27 PTS

🏀 5 REB

🏀 5 AST



The @okcthunder are the first team since the 2016-17 and the 2017-18 Warriors to win 50 of their first 65 games in consecutive seasons. pic.twitter.com/FdxnY4uipx — NBA (@NBA) March 8, 2026

Kawhi Leonard volt ezúttal is a Clippers legjobbja, a 34 éves játékos 28 pontot szórt a Memphis elleni idegenbeli győzelem során.

Kawhi in the Clippers' road win:



🏀 28 PTS

🏀 5 REB

🏀 2 STL



Masterful from the midrange.

Powerful in the paint. pic.twitter.com/cXOXGijXCs — NBA (@NBA) March 8, 2026

Négy vereség után nyert ismét a Milwaukee. Janisz Adetokunbo 27 pontig jutott a Jazz ellen, de a Bucks így is öt győzelemre van a playin helyen álló Hornetstől.

Giannis in Milwaukee's win:



27 PTS (9-14 FGM)

9 REB

8 AST

4 STL



Dominated in the paint.

Stuffed the stat sheet. pic.twitter.com/orS6ay5Hnt — NBA (@NBA) March 8, 2026

Sorozatban hat győzelemnél áll az Atalanta, amely a 35 pontot és tíz lepattanót szerző Jalen Johnson vezetésével verte hazai pályán a Philadelphia 76erst.

Jalen Johnson was PHENOMENAL in Atlanta's home victory 🔥



35 PTS (12-19 FGM)

10 REB

7 AST

2 STL



6 wins in a row for the @ATLHawks! pic.twitter.com/yBx5XHmxUe — NBA (@NBA) March 8, 2026

A Spurs szombati 25 pontos fordítása után vasárnap a Brooklyn is a sírból hozott vissza egy mérkőzést. A keleti éllovas Detroit 23 ponttal vezetett a harmadik negyedben, és 11-gyel a negyedik negyed elején. A Nets másfél perccel a mérkőzés vége előtt átvette a vezetést és végül 107–105-re nyert. A vendégeknél Ziaire Williams 23 pontot dobott, Michael Porter pedig 30 pontos, 13 lepattanót ért el.

WHAT A COMEBACK BY THE NETS!



Trailed by 23 in Q3.

Entered Q4 down 11.

Trailed by 8 with 4:23 remaining.

Took the lead with 1:28 to play.

Never looked back. https://t.co/HyuRKN3Qy2 pic.twitter.com/EmJVX3YBkY — NBA (@NBA) March 8, 2026

KOSÁRLABDA

NBA

ALAPSZAKASZ

Minnesota Timberwolves–Orlando Magic 92–119

Atlanta Hawks–Philadelphia 76ers 125–116

Detroit Pistons–Brooklyn Nets 105–107

Memphis Grizzlies–Los Angeles Clippers 120–123

Milwaukee Bucks–Utah Jazz 113–99

Oklahoma City Thunder–Golden State Warriors 104–97