A Warriors ellen szerezte meg idénybeli 50. győzelmét a címvédő OKC – videó
Desmond Bane és Paolo Banchero összesen 55 pontig jutott, az Orlando pedig nagyon simán, 27 ponttal verte idegenben a Minnesota Timberwolvest. A Magic sorozatban harmadik győzelmét aratta, ezzel továbbra is őrzi a hatodik helyét.
Ötmeccses győzelmi sorozatnál tart az OKC. A regnáló MVP Shai Gilgeous-Alexander 27 ponttal vette ki a részét a Golden State Warriors elleni sikerből. Ez volt az OKC 50. győzelme, 65 meccs alatt legutóbb a 2017–2018-as Warriors jutott el ötven győzelemig.
Kawhi Leonard volt ezúttal is a Clippers legjobbja, a 34 éves játékos 28 pontot szórt a Memphis elleni idegenbeli győzelem során.
Négy vereség után nyert ismét a Milwaukee. Janisz Adetokunbo 27 pontig jutott a Jazz ellen, de a Bucks így is öt győzelemre van a playin helyen álló Hornetstől.
Sorozatban hat győzelemnél áll az Atalanta, amely a 35 pontot és tíz lepattanót szerző Jalen Johnson vezetésével verte hazai pályán a Philadelphia 76erst.
A Spurs szombati 25 pontos fordítása után vasárnap a Brooklyn is a sírból hozott vissza egy mérkőzést. A keleti éllovas Detroit 23 ponttal vezetett a harmadik negyedben, és 11-gyel a negyedik negyed elején. A Nets másfél perccel a mérkőzés vége előtt átvette a vezetést és végül 107–105-re nyert. A vendégeknél Ziaire Williams 23 pontot dobott, Michael Porter pedig 30 pontos, 13 lepattanót ért el.
KOSÁRLABDA
NBA
ALAPSZAKASZ
Minnesota Timberwolves–Orlando Magic 92–119
Atlanta Hawks–Philadelphia 76ers 125–116
Detroit Pistons–Brooklyn Nets 105–107
Memphis Grizzlies–Los Angeles Clippers 120–123
Milwaukee Bucks–Utah Jazz 113–99
Oklahoma City Thunder–Golden State Warriors 104–97