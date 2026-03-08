Bognár György: Reklamáltunk kézzel-lábbal

ZTE FC–ETO FC 2–1
Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője
– Nagy győzelmet arattak a listavezető ellen.
– Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, és valóban fantasztikus ez a győzelem, a játékosok nem csak tudják, hogy mit kell tenniük, hisznek is benne – ez teszi naggyá a csapatot. Az idény elején nem mentek jól a dolgok, de mindenkinek megvolt a hite, s ez vezetett oda, hogy az előző tizenöt tétmeccsen csak egyszer kaptunk ki. Az ETO elleni három találkozón hét pontot szereztünk, megmutattuk, ilyen erős csapat ellen is képesek vagyunk remek eredményekre.
– Tavasszal a Ferencváros után a másik bajnoki címért küzdő csapatot is megverték. Mire lehet ez elég?
– Megmutattuk, hogy bárkit le tudunk győzni, márpedig ez annak köszönhető, hogy a játékosok hisznek magukban és az elvégzett munkában, úgyhogy ezzel a lendülettel és akarással kell továbblépni.
– Az idényben már másodszor épített hétmeccses veretlenségi sorozatot a ZTE – ez minek köszönhető?
– Emlékszem, amikor idejöttem, hosszú ideje nem győzött már a ZTE, hónapok teltek el, és mindig valahogy kicsúszott a siker a kezünkből. Új projekt kezdődött, s most ott tartunk, hogy a labdát birtokolva támadófutballt játszunk. Az elsődleges cél a bennmaradás volt, de azért azt is látni lehet már, hogy akár még többet is elérhetünk.
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője
– Hogyan értékeli a mérkőzést?
– Jó meccs volt, az elején elkerülhető gólt kaptunk, ami visszavetette a játékunkat. Tudtuk, hogy a ZTE zártan védekezik és abból veszélyes kontraakciókat vezet, illetve a pálya minősége is megnehezítette a helyzetet. Mindennel próbálkoztunk, ennek eredménye lett a szünet előtti egyenlítés, majd a folytatás után is mentünk előre, a játék képe nem sokat változott, kevés helyzet volt mindkét oldalon. Egyetlen különös mozzanat döntött, Maxsuell Alegria szép gólt szerzett. Nálunk most hiányzott az energia és a minőség.
– Vitális Milán és Nadir Benbuali nem játszhatott: ez nagyban befolyásolta a meccs kimenetelét?
– Egyértelmű, de ide venném még Claudiu Bumbát is, aki a pénteki edzésen sérült meg, és Paul Anton is csak a kispadon ült. Akik játszottak, mindent megtettek. A vereség ellenére helyén kezeljük a helyzetünket, az eredményeinket, a csapatot.
– Az idényben harmadszor sem tudták legyőzni a ZTE-t. Mi az oka?
– Ha tudnám, akkor legalább egyszer mi nyertünk volna.
LABDARÚGÓ NB I
25. FORDULÓ
ZTE FC–ETO FC 2–1 (1–1)
Zalaegerszeg, ZTE Stadion, 5021 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Joao Victor (3.), Maxsuell (83.), ill. Gavrics (45+4.)
ÚJPEST FC–PAKSI FC 0–0
Szélesi Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője
– A történéseket figyelembe véve örül az egy pontnak?
– A Paks nagyon jól kezdett, húsz-huszonöt percig uralta a meccset, mert nem tudtunk folyamatos játékot produkálni, rengeteg volt a technikai hiba, nálunk többen tudásuk alatt teljesítettek. Utána volt néhány fázis, amikor elkaptuk a fonalat, helyzeteket dolgoztunk ki, de összességében a hazai meccseken ez nem elégséges. A fordulás után jobban folytattuk, de nem volt elegendő, amit mutattunk. Reális a döntetlen.
– Hogyan látta Krajcsovics Ábel érvénytelenített gólját?
– Érzékeltem a mezőnyben, hogy lökés lehetett, de addig a pillanatig sok olyan, ehhez hasonló szituáció volt, amit vagy lefújtak, vagy nem, úgyhogy benne volt a pakliban, hogy nem adják meg a gólt. Krajcsovics Ábeltől már a harmadik találatot vették el, de szerencsére nem olyan személyiség, akinek ez a kedvét szegné, továbbra is hozzátesz majd a játékhoz.
– Hogyan látja az újpesti folyamatokat vezetőedzői kinevezése óta?
– Nem a legjobb pillanat ez a teljes értékelésre, ugyanis a mostani volt a legrosszabb mérkőzésünk idén. Nem erre készítettük fel a futballistákat, de történt, ami történt. Tovább kell lépnünk, és ilyen játék a Kisvárda ellen nem fordulhat elő.
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője
– Hat vesztes tétmérkőzés után elégedett a pontszerzéssel?
– A mutatott játékkal és a hozzáállással az vagyok, mert több helyzetet alakítottunk ki, mint a hazaiak, és az első félidőben kifejezetten jól játszottunk – illett volna a lehetőségeink közül egyet-kettőt gólra váltani. Elégedettek lehetünk a döntetlennel, mert masszívabbak, egységesebbek voltunk, mint a korábbi mérkőzéseken.
– A VAR-vizsgálat feszült perceit miként élte meg?
– Számomra már az első pillanatban egyértelmű volt, hogy szabálytalankodtak Ádám Martinnal szemben. Ezeket korábban rendre lefújta a játékvezető, furcsa is volt, hogy ezúttal nem látta az esetet, ezért is reklamáltunk kézzel-lábbal.
– Hahn Jánost miért hozta le a szünetben?
– Megsérült a dereka, olyannyira, hogy nem tudta felemelni a lábát, a meccs után is sántikált. Örültem volna, ha van plusz egy gólerős játékosom a pályán, mert jó százalékkal használja ki a helyzeteit.
LABDARÚGÓ NB I
25. FORDULÓ
ÚJPEST FC–PAKSI FC 0–0
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5117 néző. Vezette: Rúsz
Kiállítva: Fiola (81., Újpest)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|25
|14
|7
|4
|50–27
|+23
|49
|2. Ferencvárosi TC
|24
|14
|4
|6
|46–26
|+20
|46
|3. Debreceni VSC
|24
|11
|7
|6
|36–30
|+6
|40
|4. Kisvárda
|25
|11
|5
|9
|31–37
|–6
|38
|5. Zalaegerszegi TE
|25
|10
|8
|7
|38–31
|+7
|38
|6. Paksi FC
|25
|10
|7
|8
|46–37
|+9
|37
|7. Puskás Akadémia
|25
|10
|5
|10
|31–31
|0
|35
|8. Újpest FC
|25
|8
|6
|11
|33–41
|–8
|30
|9. Nyíregyháza Spartacus
|24
|7
|7
|10
|33–40
|–7
|28
|10. MTK Budapest
|24
|7
|5
|12
|44–53
|–9
|26
|11. Diósgyőri VTK
|24
|5
|9
|10
|32–39
|–7
|24
|12. Kazincbarcika
|24
|4
|2
|18
|21–49
|–28
|14