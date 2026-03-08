Nemzeti Sportrádió

Bognár György: Reklamáltunk kézzel-lábbal

2026.03.08. 09:48
Bognár György (Fotó: Árvai Károly)
Két mérkőzést játszottak szombaton a labdarúgó NB I 25. fordulójában. Mutatjuk, hogyan értékelt lapunknak a négy érintett csapat vezetőedzője.

ZTE FC–ETO FC 2–1

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője

– Nagy győzelmet arattak a listavezető ellen. 
– Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, és valóban fantasztikus ez a győzelem, a játékosok nem csak tudják, hogy mit kell tenniük, hisznek is benne – ez teszi naggyá a csapatot. Az idény elején nem mentek jól a dolgok, de mindenkinek megvolt a hite, s ez vezetett oda, hogy az előző tizenöt tétmeccsen csak egyszer kaptunk ki. Az ETO elleni három találkozón hét pontot szereztünk, megmutattuk, ilyen erős csapat ellen is képesek vagyunk remek eredményekre. 

– Tavasszal a Ferencváros után a másik bajnoki címért küzdő csapatot is megverték. Mire lehet ez elég? 
– Megmutattuk, hogy bárkit le tudunk győzni, márpedig ez annak köszönhető, hogy a játékosok hisznek magukban és az elvégzett munkában, úgyhogy ezzel a lendülettel és akarással kell továbblépni.

– Az idényben már másodszor épített hétmeccses veretlenségi sorozatot a ZTE – ez minek köszönhető?
Emlékszem, amikor idejöttem, hosszú ideje nem győzött már a ZTE, hónapok teltek el, és mindig valahogy kicsúszott a siker a kezünkből. Új projekt kezdődött, s most ott tartunk, hogy a labdát birtokolva támadófutballt játszunk. Az elsődleges cél a bennmaradás volt, de azért azt is látni lehet már, hogy akár még többet is elérhetünk.

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést? 
– Jó meccs volt, az elején elkerülhető gólt kaptunk, ami visszavetette a játékunkat. Tudtuk, hogy a ZTE zártan védekezik és abból veszélyes kontraakciókat vezet, illetve a pálya minősége is megnehezítette a helyzetet. Mindennel próbálkoztunk, ennek eredménye lett a szünet előtti egyenlítés, majd a folytatás után is mentünk előre, a játék képe nem sokat változott, kevés helyzet volt mindkét oldalon. Egyetlen különös mozzanat döntött, Maxsuell Alegria szép gólt szerzett. Nálunk most hiányzott az energia és a minőség.

– Vitális Milán és Nadir Benbuali nem játszhatott: ez nagyban befolyásolta a meccs kimenetelét? 
– Egyértelmű, de ide venném még Claudiu Bumbát is, aki a pénteki edzésen sérült meg, és Paul Anton is csak a kispadon ült. Akik játszottak, mindent megtettek. A vereség ellenére helyén kezeljük a helyzetünket, az eredményeinket, a csapatot.

– Az idényben harmadszor sem tudták legyőzni a ZTE-t. Mi az oka? 
– Ha tudnám, akkor legalább egyszer mi nyertünk volna.

ZTE FC–ETO FC 2–1 (1–1)
Zalaegerszeg, ZTE Stadion, 5021 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Joao Victor (3.), Maxsuell (83.), ill. Gavrics (45+4.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

ÚJPEST FC–PAKSI FC 0–0

Szélesi Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője

– A történéseket figyelembe véve örül az egy pontnak?
– A Paks nagyon jól kezdett, húsz-huszonöt percig uralta a meccset, mert nem tudtunk folyamatos játékot produkálni, rengeteg volt a technikai hiba, nálunk többen tudásuk alatt teljesítettek. Utána volt néhány fázis, amikor elkaptuk a fonalat, helyzeteket dolgoztunk ki, de összességében a hazai meccseken ez nem elégséges. A fordulás után jobban folytattuk, de nem volt elegendő, amit mutattunk. Reális a döntetlen.

– Hogyan látta Krajcsovics Ábel érvénytelenített gólját?
Érzékeltem a mezőnyben, hogy lökés lehetett, de addig a pillanatig sok olyan, ehhez hasonló szituáció volt, amit vagy lefújtak, vagy nem, úgyhogy benne volt a pakliban, hogy nem adják meg a gólt. Krajcsovics Ábeltől már a harmadik találatot vették el, de szerencsére nem olyan személyiség, akinek ez a kedvét szegné, továbbra is hozzátesz majd a játékhoz.

– Hogyan látja az újpesti folyamatokat vezetőedzői kinevezése óta?
– Nem a legjobb pillanat ez a teljes értékelésre, ugyanis a mostani volt a legrosszabb mérkőzésünk idén. Nem erre készítettük fel a futballistákat, de történt, ami történt. Tovább kell lépnünk, és ilyen játék a Kisvárda ellen nem fordulhat elő.

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője

– Hat vesztes tétmérkőzés után elégedett a pontszerzéssel?
A mutatott játékkal és a hozzáállással az vagyok, mert több helyzetet alakítottunk ki, mint a hazaiak, és az első félidőben kifejezetten jól játszottunk – illett volna a lehetőségeink közül egyet-kettőt gólra váltani. Elégedettek lehetünk a döntetlennel, mert masszívabbak, egységesebbek voltunk, mint a korábbi mérkőzéseken.

 – A VAR-vizsgálat feszült perceit miként élte meg?
Számomra már az első pillanatban egyértelmű volt, hogy szabálytalankodtak Ádám Martinnal szemben. Ezeket korábban rendre lefújta a játékvezető, furcsa is volt, hogy ezúttal nem látta az esetet, ezért is reklamáltunk kézzel-lábbal.

– Hahn Jánost miért hozta le a szünetben?
– Megsérült a dereka, olyannyira, hogy nem tudta felemelni a lábát, a meccs után is sántikált. Örültem volna, ha van plusz egy gólerős játékosom a pályán, mert jó százalékkal használja ki a helyzeteit.

ÚJPEST FC–PAKSI FC 0–0
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5117 néző. Vezette: Rúsz
Kiállítva: Fiola (81., Újpest)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr25147450–27+23 49 
2. Ferencvárosi TC24144646–26+20 46 
3. Debreceni VSC24117636–30+6 40 
4. Kisvárda25115931–37–6 38 
5. Zalaegerszegi TE25108738–31+7 38 
6. Paksi FC25107846–37+9 37 
7. Puskás Akadémia251051031–3135 
8. Újpest FC25861133–41–8 30 
9. Nyíregyháza Spartacus24771033–40–7 28 
10. MTK Budapest24751244–53–9 26 
11. Diósgyőri VTK24591032–39–7 24 
12. Kazincbarcika24421821–49–28 14 

 

 

