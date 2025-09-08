Nemzeti Sportrádió

Vargát látták a legjobbnak, Sallait a legrosszabbnak olvasóink az írek elleni vb-selejtezőn

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.08. 09:20
null
Varga Barnabás (középen) végzett a lista egyik, Sallai Roland (jobbra) a másik végén (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
olvasói szavazás Varga Barnabás magyar válogatott ír labdarúgó-válogatott Sallai Roland Callum Styles
A magyar labdarúgó-válogatott 2–2-es döntetlent játszott Írországban a 2026-os világbajnokság selejtezőjének szombati meccsén. A találkozót követően szokásos módon arra kértük olvasóinkat, értékeljék a játékosok teljesítményét – most megmutatjuk az eredményeket.

A szavazásra több mint 8600 értékelés érkezett, a magyar csapatból a legjobbnak az első gólt szerző Varga Barnabást látták olvasóink, mögötte a gólpasszt adó Callum Styles végzett. 

A lista másik végén a gólt szerző, majd piros lapot kapó Sallai Rolandot találjuk, rajta kívül a csereként beálló Mocsi Attila és Ötvös Bence játéka sem győzte meg a szavazókat. 

Érdekesség, hogy míg a nemzeti csapat legutóbbi mérkőzését (az Azerbajdzsán elleni 2–1-es sikert – a szerk.) követően egy játékos sem jutott ötös átlag fölé, most jóval nagyvonalúbbak voltak az olvasók, és Sallait leszámítva mindenki ötös vagy annál jobb átlagot kapott.

A JÁTÉKOSOK ÉRTÉKELÉSEI
Varga Barnabás (6.93)
Callum Styles (6.55)
Willi Orbán (6.40)
Szoboszlai Dominik (6.24)
Loic Nego (6.05)
Kerkez Milos (6.02)
Dibusz Dénes (5.64) 
Bolla Bendegúz (5.40)
Szalai Attila (5.38)
Tóth Alex (5.37)
Ötvös Bence (5.28)
Mocsi Attila (5.07)
Sallai Roland (4.23)

Nagy Zsolt és Tóth Barna teljesítményét a túl kevés játékperc miatt nem értékeltettük.

 

Kapcsolódó tartalom

Sallai Roland sajnálja – üzent a kiállítása után

A támadó az Instagramon üzent a Dublinban történtek kapcsán, elismeri a hibáját és büszke a csapatra.

Ötvös Bence: A kiállítás teljesen megváltoztatta a meccset

Tóth Barna: Nagyon örülök, hogy játszhattam, óriási megtiszteltetés, de így, hogy nem sikerült nyerni, azért csalódott is vagyok.

Callum Styles: Mindkét csapat azt érezheti, hogy veszített

A West Bromwich Albion középpályása élvezte a mérkőzést – legalábbis a kiállításig.

Három 7-es, egy 4-es – Nemzeti Sport-osztályzatok a dublini vb-selejtező után

A 93. percben kapott gól miatt kicsúszott két pont a mieink kezéből Írország ellen.

 

olvasói szavazás Varga Barnabás magyar válogatott ír labdarúgó-válogatott Sallai Roland Callum Styles
Legfrissebb hírek

Dubraviczky Attila: Harm Osmers befolyásolta az eredmény alakulását

Magyar válogatott
3 órája

Sallai Roland sajnálja – üzent a kiállítása után

Magyar válogatott
12 órája

Eredetileg nem is ez a német játékvezető fújt volna az ír–magyar meccsen?

Magyar válogatott
13 órája

„A mérkőzés elején úgy érezhettük, hogy egy rossz vicc áldozatai vagyunk” – ír lapszemle

Magyar válogatott
22 órája

Belga játékvezető dirigál a magyar–portugál vb-selejtezőn

Magyar válogatott
23 órája

Értékelje a magyar válogatott játékosainak Írország elleni teljesítményét!

Magyar válogatott
Tegnap, 9:54

Ötvös Bence: A kiállítás teljesen megváltoztatta a meccset

Magyar válogatott
Tegnap, 8:53

Callum Styles: Mindkét csapat azt érezheti, hogy veszített

Magyar válogatott
Tegnap, 7:51
Ezek is érdekelhetik