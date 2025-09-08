Vargát látták a legjobbnak, Sallait a legrosszabbnak olvasóink az írek elleni vb-selejtezőn

A szavazásra több mint 8600 értékelés érkezett, a magyar csapatból a legjobbnak az első gólt szerző Varga Barnabást látták olvasóink, mögötte a gólpasszt adó Callum Styles végzett.

A lista másik végén a gólt szerző, majd piros lapot kapó Sallai Rolandot találjuk, rajta kívül a csereként beálló Mocsi Attila és Ötvös Bence játéka sem győzte meg a szavazókat.

Érdekesség, hogy míg a nemzeti csapat legutóbbi mérkőzését (az Azerbajdzsán elleni 2–1-es sikert – a szerk.) követően egy játékos sem jutott ötös átlag fölé, most jóval nagyvonalúbbak voltak az olvasók, és Sallait leszámítva mindenki ötös vagy annál jobb átlagot kapott.

A JÁTÉKOSOK ÉRTÉKELÉSEI

Varga Barnabás (6.93)

Callum Styles (6.55)

Willi Orbán (6.40)

Szoboszlai Dominik (6.24)

Loic Nego (6.05)

Kerkez Milos (6.02)

Dibusz Dénes (5.64)

Bolla Bendegúz (5.40)

Szalai Attila (5.38)

Tóth Alex (5.37)

Ötvös Bence (5.28)

Mocsi Attila (5.07)

Sallai Roland (4.23)

Nagy Zsolt és Tóth Barna teljesítményét a túl kevés játékperc miatt nem értékeltettük.