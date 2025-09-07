Sallai Roland sajnálja – üzent a kiállítása után

„Sajnálom a szabálytalanságot és nagyon büszke vagyok a csapatra, amiért a hibám után oroszlánként harcoltak” – írta az Instagramon Sallai Roland.

Mint ismert, a magyar válogatott szombaton egy félidő után – éppen Sallai góljának is köszönhetően – még 2–0-ra vezetett Írország ellen, Dublinban, de a támadót az 52. percben, a mieink 2–1-es vezetésénél kiállították, és az írek a 93. percben döntetlenre mentették a vb-selejtezőt.





EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 1. FORDULÓ

ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–2 (0–2)

Dublin, Aviva Stadion, 50 137 néző. Vezette: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger) – németek

ÍRORSZÁG: Kelleher – Doherty (Ogbene, 66.), D. O'Shea, N. Collins, O'Brien – J. Knight (McAteer, 90.), Cullen (J. Taylor, 66.), Azaz (Idah, 78.) – Szmodics (Johnston, 78.), E. Ferguson, Manning. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 80.) – Styles – Bolla (Mocsi, 67.), Tóth A. (Ötvös, 55.), Szoboszlai, Sallai R. – Varga B. (Tóth Barna, 80.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: E. Ferguson (49.), Idah (90+3.), ill. Varga B. (2.), Sallai R. (15.)

Kiállítva: Sallai R. (52.)