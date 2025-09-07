Nemzeti Sportrádió

Sallai Roland sajnálja – üzent a kiállítása után

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.09.07. 21:09
null
Sallai Rolandot (20) az 52. percben állították ki (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Magyarország válogatott vb-selejtező Írország magyar válogatott Sallai Roland
A magyar labdarúgó-válogatott támadója, Sallai Roland az Instagramon üzent az írek elleni vb-selejtezőn történt kiállítása után.

Sajnálom a szabálytalanságot és nagyon büszke vagyok a csapatra, amiért a hibám után oroszlánként harcoltak” – írta az Instagramon Sallai Roland.

Mint ismert, a magyar válogatott szombaton egy félidő után – éppen Sallai góljának is köszönhetően – még 2–0-ra vezetett Írország ellen, Dublinban, de a támadót az 52. percben, a mieink 2–1-es vezetésénél kiállították, és az írek a 93. percben döntetlenre mentették a vb-selejtezőt.


 

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 1. FORDULÓ
ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–2 (0–2)
Dublin, Aviva Stadion, 50 137 néző. Vezette: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger) – németek
ÍRORSZÁG: Kelleher – Doherty (Ogbene, 66.), D. O'Shea, N. Collins, O'Brien – J. Knight (McAteer, 90.), Cullen (J. Taylor, 66.), Azaz (Idah, 78.) – Szmodics (Johnston, 78.), E. Ferguson, Manning. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 80.) – Styles – Bolla (Mocsi, 67.), Tóth A. (Ötvös, 55.), Szoboszlai, Sallai R. – Varga B. (Tóth Barna, 80.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: E. Ferguson (49.), Idah (90+3.), ill. Varga B. (2.), Sallai R. (15.)
Kiállítva: Sallai R. (52.)

Kapcsolódó tartalom

Eredetileg nem is ez a német játékvezető fújt volna az ír–magyar meccsen?

Harm Osmers nem tartozik a kontinens elitjátékvezetői közé.

Álomrajt után 12 ember ellen tízzel hősies döntetlen; élet és halál meccsét játsszák a németek

 

 

Magyarország válogatott vb-selejtező Írország magyar válogatott Sallai Roland
Legfrissebb hírek

Eredetileg nem is ez a német játékvezető fújt volna az ír–magyar meccsen?

Magyar válogatott
1 órája

Cristiano Ronaldo gólkirállyá válhat a magyarok ellen

Magyar válogatott
10 órája

„A mérkőzés elején úgy érezhettük, hogy egy rossz vicc áldozatai vagyunk” – ír lapszemle

Magyar válogatott
10 órája

Belga játékvezető dirigál a magyar–portugál vb-selejtezőn

Magyar válogatott
11 órája

Értékelje a magyar válogatott játékosainak Írország elleni teljesítményét!

Magyar válogatott
12 órája

Ötvös Bence: A kiállítás teljesen megváltoztatta a meccset

Magyar válogatott
13 órája

Callum Styles: Mindkét csapat azt érezheti, hogy veszített

Magyar válogatott
14 órája

Három 7-es, egy 4-es – Nemzeti Sport-osztályzatok a dublini vb-selejtező után

Magyar válogatott
14 órája
Ezek is érdekelhetik