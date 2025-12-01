„Szó sincs arról, hogy Varga Barnabás nem játszana többet a Ferencvárosban”

„Varga Barnabás lelkileg és fizikailag kimerült, a válogatott elbukott vb-selejtezője is érthetően megviselte – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére Paunoch Péter, a játékos menedzsere. – Amikor pedig egy játékos nem tudja kipihenni magát a sorozatterhelés közben, jönnek a betegségek, kisebb-nagyobb sérülések. Ezért most pihenőre volt szüksége, hogy a következő, Kisvárda elleni meccsre már jobb állapotba tudjon kerülni. Ezt az őszi hajrát még végigküzdi, aztán tud egy kicsit szusszanni.”

A játékosügynök a pletykákra is reagált, cáfolta hogy egy lehetséges átigazolás állhat Varga vasárnapi hiányzása mögött.

„Én megértem, hogy a közvéleményt Varga Barnabás jövője érdekli, de most nem aktuális ez a kérdés, ennek nincs köze ahhoz, hogy vasárnap nem szerepelt. A piacok január közepén, másfél hónap múlva nyitnak, nem vagyunk semmiről lekésve, nincs itt az ideje, hogy erről tárgyaljunk. Az természetes, hogy Varga Barnabás teljesítménye láttán folyamatosan érdeklődnek iránta csapatok, nagyon sok országból, de szó sincs arról, hogy küszöbön állna az átigazolása, és hogy ne lépne pályára többet a Ferencvárosban. Az őszi harminc meccs és az ezzel járó médiafigyelem még egy olyan játékost is meg tud viselni, aki ebben edződött a pályafutása során. Barnabás számára pedig, hiába múlt el harmincéves, ez a mostani egy új helyzet. Érthető, hogy elfáradt, de összeszedi magát, végigharcolja a hátralévő meccseket, aztán a többiről ráérünk januárban beszélni.”

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–2 (0–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 3242 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Dárdai P. (67.), ill. Kanikovszki (54.), Gruber (60. – 11-esből)