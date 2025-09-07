Ötvös Bence: A kiállítás teljesen átírta a meccs képét

„Nehezen viseljük, ez most azért nem esett jól – mondta Ötvös Bence, aki közvetlenül Sallai Roland kiállítása után, az 55. percben lépett pályára csereként. – A mérkőzés előtt, azt gondolom, mindenki aláírta volna az egy pontot, mert nem rossz csapat Írország, tudtuk, mire számíthatunk tőle, láttuk is a második félidőben. Sok erős és magas játékosuk van, tudtuk, mire kell készülni, sajnos mégis ilyenekből kaptuk a gólokat.”
A középpályás hozzátette: azzal is tisztában voltak, hogy amióta új kapitányuk van, a második félidő elejét általában nagyon megnyomják az írek – ezt figyelembe véve a lehető legrosszabbkor jött a piros lap.
„A kiállítás teljesen átírta a meccs képét, addig mi irányítottunk, mi voltunk a jobbak, onnantól védekezésre kényszerültünk. Jöttek a beadások, ezért is próbáltunk váltani három védőre, de ennyi beadásból sorsszerű, hogy egyszer megtalálják az embert.”
Rossi kapitány azzal küldte pályára őt a kiállítás után, hogy őrködjék a középpálya stabilitásán, maradjon ott a védelem előtt, próbálja összeszedni a labdákat.
„Azt gondolom, ezt tudtam teljesíteni. A labda nem nagyon volt nálunk, amikor beálltam, de próbáltam kisegíteni mindenhol, ahol rés nyílt. A kiállítás miatt nagyon nehéz dolgunk volt, azonban mindenki tette a dolgát, csúszott-mászott, küzdöttünk egymásért, ez volt most a legfontosabb.”
„Nem volt egyszerű bekapcsolódni ebbe a mérkőzésbe, hiszen nagyon jól kezdtünk, viszont a második félidőben azért már más volt a játék képe, amihez persze a kiállítás is hozzátett – mondta a kispadról a 80. percben érkező Tóth Barna. – Akkor már nagyon sok beadás érkezett, ezért is, a fejesek miatt álltam be. Nagyon örülök, hogy játszhattam, óriási megtiszteltetés, de így, hogy nem sikerült nyerni, azért csalódott is vagyok.”
A paksi támadó a játékvezetőről nem akart beszélni („mindenki látta a mérkőzést”), a kiállítás teremtette új helyzetről pedig így fogalmazott:
„Sejtettük, hogy még inkább átveszik az irányítást, még hátrébb szorulunk védekezésben, de vezettünk, úgyhogy az volt a fejünkben, hogy meg lehet csinálni, ki tudjuk húzni, meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Emberhátrányban nem zuhantunk össze, mentálisan erős a csapatunk, ugyanakkor az íreknek mindent egy lapra feltéve kellett támadniuk, és ezt nehéz volt kontrollálni. Fájó, hogy így alakult a vége, reméljük, a végelszámolásnál nem ez lesz a döntő faktor, és bízunk benne, hogy sikerül elérni a céljainkat.”