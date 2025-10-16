Nemzeti Sportrádió

Tóth Balázs és Pécsi Ármin korábbi kapusedzője szerint a jó kiválasztás a kulcs

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.16. 17:35
null
Mitring István (Fotó: puskasakademia.hu)
Címkék
Blackburn Rovers Pécsi Ármin Nemzeti Sportrádió Mitring István Puskás Akadémia FC Liverpool FC magyar válogatott Tóth Balázs
A nyáron a Puskás Akadémiától a Liverpool FC-hez igazolt Pécsi Árminnal és a Blackburn Rovers kapusával, a magyar válogatottban a közelmúltban bemutatkozó és Portugália ellen remekül védő Tóth Balázzsal is dolgozott együtt a felcsútiak kapusedzője, Mitring István, aki a Nemzeti Sportrádiónak beszélt a két kapusról.

„A jó kiválasztás” – felelte a kapusedző a titkát firtató kérdésre, kifejtve, fontos volt, hogy mikor és milyen helyzetben kezdték el Pécsi Árminnal és Tóth Balázzsal a közös munkát.

„Megkapták a fokozatos lépéseket. Természetesen a tehetségük is megvolt hozzá, de sok dolog közrejátszik az úton, amíg az ember elér a felnőtt korig. Az akadémián nálunk a képzés U14-es kortól kezdődik, (Tóth) Balázs ebben az időszakban került hozzánk, (Pécsi) Ármin azt hiszem, egy évvel idősebb, tehát tizennégy éves volt, amikor idekerült Győrből és mind a ketten kifejezetten jó adottságokkal rendelkeztek. Nagyon sok perspektíva van, amit nézünk, olyan tulajdonságok, amik a kapusdolgokhoz kellenek. Itt inkább Ármint emelném ki, mert neki van/volt az az áldott tehetsége, ami arra predesztinálta, hogy belőle mindenképp ilyen szintű kapus lesz, de azt nem tudtuk, hogy eljut-e ilyen lehetőség elé. Balázs kicsit középkorosztályban érő típus volt, akkor nőtt meg és kezdett erősödni. Voltak problémái is a gyors növekedésből adódóan, amit aztán hónapokkal később kezelnünk is kellett, de a rehabilitáció sokat segített neki, megerősítette a vázizmát, onnantól kezdve egyenes útja volt a felnőttcsapatig” – magyarázta Mitring István, aki a Nemzeti Sportrádiónak beszélt továbbá a két kapus Angliába igazolásáról, Tóth Balázs válogatottban nyújtott teljesítményéről is beszélt, de felelevenítette azt a mérkőzést is, amikor két egykori tanítványa védte a Puskás Akadémia és a Videoton kapuját. Mitring elárulta, decemberben néhány kollégájával meg is látogatják Angliában a két kapust.

A teljes beszélgetés:

 

Blackburn Rovers Pécsi Ármin Nemzeti Sportrádió Mitring István Puskás Akadémia FC Liverpool FC magyar válogatott Tóth Balázs
Legfrissebb hírek

Podcast: Bene Ferenc és Hajdú B. István rangsorolta a magyar futball történetének legfontosabb meccseit

Magyar válogatott
3 órája

Marco Rossi csapata a tíz legerősebb európai válogatott közül immár hat ellen szerzett pontot

Magyar válogatott
4 órája

Szoboszlai beérte az Aranycsapat egyik legendáját az örökranglistán

Magyar válogatott
8 órája

Pont mellé önbecsülés – Bobory Balázs publicisztikája

Magyar válogatott
19 órája

Fekvőrendőr – Malonyai Péter jegyzete

Magyar válogatott
19 órája

Dupla Tízes: a legnagyobb esély a vb-részvételre 1986 óta?

Magyar válogatott
Tegnap, 19:20

A magyar válogatott karnyújtásnyira a vb-pótselejtezőtől – íme, az esélyeink

Magyar válogatott
Tegnap, 17:48

„Megmutattad, hogy igenis az álmok valóra válhatnak” – a kapus nővére nem hitte el, hogy Tóth Balázs egyszer majd Cristiano Ronaldo ellen véd

Magyar válogatott
Tegnap, 17:13
Ezek is érdekelhetik