Tóth Balázs és Pécsi Ármin korábbi kapusedzője szerint a jó kiválasztás a kulcs

„A jó kiválasztás” – felelte a kapusedző a titkát firtató kérdésre, kifejtve, fontos volt, hogy mikor és milyen helyzetben kezdték el Pécsi Árminnal és Tóth Balázzsal a közös munkát.

„Megkapták a fokozatos lépéseket. Természetesen a tehetségük is megvolt hozzá, de sok dolog közrejátszik az úton, amíg az ember elér a felnőtt korig. Az akadémián nálunk a képzés U14-es kortól kezdődik, (Tóth) Balázs ebben az időszakban került hozzánk, (Pécsi) Ármin azt hiszem, egy évvel idősebb, tehát tizennégy éves volt, amikor idekerült Győrből és mind a ketten kifejezetten jó adottságokkal rendelkeztek. Nagyon sok perspektíva van, amit nézünk, olyan tulajdonságok, amik a kapusdolgokhoz kellenek. Itt inkább Ármint emelném ki, mert neki van/volt az az áldott tehetsége, ami arra predesztinálta, hogy belőle mindenképp ilyen szintű kapus lesz, de azt nem tudtuk, hogy eljut-e ilyen lehetőség elé. Balázs kicsit középkorosztályban érő típus volt, akkor nőtt meg és kezdett erősödni. Voltak problémái is a gyors növekedésből adódóan, amit aztán hónapokkal később kezelnünk is kellett, de a rehabilitáció sokat segített neki, megerősítette a vázizmát, onnantól kezdve egyenes útja volt a felnőttcsapatig” – magyarázta Mitring István, aki a Nemzeti Sportrádiónak beszélt továbbá a két kapus Angliába igazolásáról, Tóth Balázs válogatottban nyújtott teljesítményéről is beszélt, de felelevenítette azt a mérkőzést is, amikor két egykori tanítványa védte a Puskás Akadémia és a Videoton kapuját. Mitring elárulta, decemberben néhány kollégájával meg is látogatják Angliában a két kapust.

A teljes beszélgetés: