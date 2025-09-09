Varga kettőt fejelt, Cristiano Ronaldo is betalált a Puskás Arénában – videós összefoglaló

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-csoport

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző. Vezette: Lambrechts (De Weirdt, Monteny) – belgák

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Szoboszlai, Tóth A., Nagy Zs. – Varga B.

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Gól: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (37.), Cristiano Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)