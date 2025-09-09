Nemzeti Sportrádió

Varga kettőt fejelt, Cristiano Ronaldo is betalált a Puskás Arénában – videós összefoglaló

2025.09.09. 23:30
Fotó: Török Attila
Portugália foci vb 2026 Magyarország vb 2026 vb-selejtező portugál válogatott magyar válogatott
Varga Barnabás duplázott Portugália ellen a magyar válogatottban, de Cristiano Ronaldo is betalált a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőn, megszerezve pályafutása 141. találatát a nemzeti válogatottban. Íme, a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező videós összefoglalója.

 

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-csoport
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3
Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző. Vezette: Lambrechts (De Weirdt, Monteny) – belgák
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Szoboszlai, Tóth A., Nagy Zs. – Varga B.
Szövetségi kapitány: Marco Rossi
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gól: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (37.), Cristiano Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)

 

