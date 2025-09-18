Tóth Barna: Örülnék, ha én pótolhatnám Varga Barnit a válogatottban

A tolna vármegyei csapat 30 éves támadója az m4sport.hu-nak adott interjúban felidézte a válogatottban történt bemutatkozását, amely az írek elleni 2–2-es döntetlen alkalmával történt meg, és beszélt a nemzeti csapatnál szerzett tapasztalatairól, valamint arról is, hogy hogyan készül a Paks következő NB I-es összecsapásaira.
„Tudtam, hogy nagyon különleges érzés lesz, nagyszerű közegbe érkeztem. Elsőre sok volt az újdonság, de nagyon élveztem. A hangulat változó, meccsfüggő is, de mindenki nyitott a másikra, bárkivel lehet néhány szót váltani, vagy inni egy kávét. Egyáltalán nincs klikkesedés” – mesélt a telki edzőtáborban tapasztaltakról Tóth Barna, aki a 80. percben állt be Dublinban, de – mint emlékeztetett rá – a meccsnek abban a szakaszában már a védekezésen volt a hangsúly.
„Nem sikerült megtartanunk az előnyt, az utolsó pillanatokban buktuk el a három pontot. Sajnáltam, hogy a támadói vénám nem nagyon tudott előjönni, de az első a védekezés volt. Az írek nagyon nyomtak, érződött rajtuk, hogy komoly erőt képviselnek. Megtapasztaltam, milyen magas szinten vannak a párharcokban, a légi párharcokban, amelyek pont az erősségeim közé tartoznak” – mondta a paksi csatár.
Tóth Barna hozzátette, a válogatottban is szeretné még megmutatni azokat az erényeit, amelyeket a Paksban már sikerült, így többek között a kapu elé érkezést és a taktikai fegyelmezettséget, illetve azt, hogy mire képes a pozíciós játékban.
A portugálok elleni hazai vb-selejtezőn ugyan nem játszott, de a támadó szerint a kispadról is nagyszerű élmény volt átélni a Puskás Aréna hangulatát.
„Melegíteni is csodás volt a magyar szurkolók előtt. A meccs közben folyamatosan próbáltam koncentráltan nézni a játékot, készítettem magam arra, hogy akár csak öt percre is beszálljak. Ebben a helyzetben kevésbé tudtam átadni magam az érzelmeknek, de a meccs előtt és a végén is hidegrázós volt a hangulat” – mondta.
Tóth Barna a Paks következő három bajnoki mérkőzésére úgy készül, hogy azokon olyan teljesítményt nyújtson, amellyel meg tudja győzni Marco Rossit az újabb válogatott meghívó érdekében, s akár az eltiltott Varga Barnabást is szívesen pótolná az örmények elleni meccsen.
„Nem tudom, hogyan sakkoznak, de nagyon örülnék, ha én pótolhatnám Varga Barnit. Nem tudom, más játékosokkal szokott-e egyeztetni (a kapitány), nagyon sűrű volt a program a végén, így erről a lehetőségről nem beszéltünk” – nyilatkozta Tóth.
A Paks az élvonal hétvégi, 7. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus vendége lesz szombat délután.