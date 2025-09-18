Nemzeti Sportrádió

Tóth Barna: Örülnék, ha én pótolhatnám Varga Barnit a válogatottban

2025.09.18. 12:10
Tóth Barna (középen) bizonyítani szeretne a következő bajnokikon (Fotó: Kovács Péter)
Tóth Barna, a Paksi FC magyar válogatott labdarúgója örülne, ha ő pótolhatná a sárga lapok miatt eltiltott Varga Barnabást az örmények elleni világbajnoki selejtezőn, ezért a következő három bajnoki mérkőzésen igyekszik olyan teljesítményt nyújtani, amivel meggyőzi Marco Rossi szövetségi kapitányt.

A tolna vármegyei csapat 30 éves támadója az m4sport.hu-nak adott interjúban felidézte a válogatottban történt bemutatkozását, amely az írek elleni 2–2-es döntetlen alkalmával történt meg, és beszélt a nemzeti csapatnál szerzett tapasztalatairól, valamint arról is, hogy hogyan készül a Paks következő NB I-es összecsapásaira.

„Tudtam, hogy nagyon különleges érzés lesz, nagyszerű közegbe érkeztem. Elsőre sok volt az újdonság, de nagyon élveztem. A hangulat változó, meccsfüggő is, de mindenki nyitott a másikra, bárkivel lehet néhány szót váltani, vagy inni egy kávét. Egyáltalán nincs klikkesedés”mesélt a telki edzőtáborban tapasztaltakról Tóth Barna, aki a 80. percben állt be Dublinban, de – mint emlékeztetett rá – a meccsnek abban a szakaszában már a védekezésen volt a hangsúly.

„Nem sikerült megtartanunk az előnyt, az utolsó pillanatokban buktuk el a három pontot. Sajnáltam, hogy a támadói vénám nem nagyon tudott előjönni, de az első a védekezés volt. Az írek nagyon nyomtak, érződött rajtuk, hogy komoly erőt képviselnek. Megtapasztaltam, milyen magas szinten vannak a párharcokban, a légi párharcokban, amelyek pont az erősségeim közé tartoznak” – mondta a paksi csatár.

2025.09.06. 22:42

Álomrajt után 12 ember ellen tízzel hősies döntetlen Írországban

A második félidőben jelentős bírói segítséggel egyenlítettek az írek.

Tóth Barna hozzátette, a válogatottban is szeretné még megmutatni azokat az erényeit, amelyeket a Paksban már sikerült, így többek között a kapu elé érkezést és a taktikai fegyelmezettséget, illetve azt, hogy mire képes a pozíciós játékban.

A portugálok elleni hazai vb-selejtezőn ugyan nem játszott, de a támadó szerint a kispadról is nagyszerű élmény volt átélni a Puskás Aréna hangulatát.

„Melegíteni is csodás volt a magyar szurkolók előtt. A meccs közben folyamatosan próbáltam koncentráltan nézni a játékot, készítettem magam arra, hogy akár csak öt percre is beszálljak. Ebben a helyzetben kevésbé tudtam átadni magam az érzelmeknek, de a meccs előtt és a végén is hidegrázós volt a hangulat” – mondta.

2025.09.11. 09:05

A Puskás Arénában voltak a legtöbben a szeptemberi, európai vb-selejtezőkön

Az írek elleni dublini meccsünk a harmadik leglátogatottabb mérkőzés volt a hónapban.

Tóth Barna a Paks következő három bajnoki mérkőzésére úgy készül, hogy azokon olyan teljesítményt nyújtson, amellyel meg tudja győzni Marco Rossit az újabb válogatott meghívó érdekében, s akár az eltiltott Varga Barnabást is szívesen pótolná az örmények elleni meccsen.

„Nem tudom, hogyan sakkoznak, de nagyon örülnék, ha én pótolhatnám Varga Barnit. Nem tudom, más játékosokkal szokott-e egyeztetni (a kapitány), nagyon sűrű volt a program a végén, így erről a lehetőségről nem beszéltünk” – nyilatkozta Tóth.

A Paks az élvonal hétvégi, 7. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus vendége lesz szombat délután.

3 órája

Három helyet rontott a magyar válogatott a FIFA-világranglistán

A soron következő vb-selejtezős ellenfél, Örményország két pozíciót javítva a 103., míg az eddig élen álló argentinok a harmadik helyre csúsztak vissza.

 

