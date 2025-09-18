Három helyet rontott a magyar válogatott a FIFA-világranglistán

A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért esett vissza, mert a szeptemberi világbajnoki selejtezőkön előbb Írországban (61.) 2–2-es döntetlent játszott, majd a Puskás Arénában 3–2-re kikapott a Nemzetek Ligája-győztes, s a nemzetközi rangsorban az ötödik helyre előre lépő portugáloktól.

A magyarok soron következő vb-selejtezős ellenfele, Örményország két pozíciót javítva a 103., míg az eddig éllovas, vb-címvédő argentinok a harmadik helyre csúsztak vissza, ugyanis a spanyolok mellett a franciák is megelőzték őket.



FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

1. (2.) Spanyolország 1875,37 pont

2. (3.) Franciaország 1870,92

3. (1.) Argentína 1870,32

4. (4.) Anglia 1820,44

5. (6.) Portugália 1779,55

6. (5.) Brazília 1761,6

7. (7.) Hollandia 1754,17

8. (8.) Belgium 1739,54

9. (10.) Horvátország 1714,2

10. (11.) Olaszország 1710,06

...41. (38.) Magyarország 1492,18

...61. (60.) Írország 1397,52

...103. (105.) Örményország 1219,55