Sallai helyett Nagy Zsolt – olvasóink más poszton nem változtatnának

Olvasóink a jelek szerint egyetértenek Marco Rossi döntéseivel, ugyanis ugyanazt a kezdőcsapatot küldenék pályára a portugálok ellen, mint amit az olasz kapitány állított össze múlt szombaton, egyedül a Dublinban kiállított, így ezúttal eltiltás miatt hiányzó Sallai Roland posztján változtatnának. A Galatasaray játékosa helyett a Puskás Akadémia szélsőjét, Nagy Zsoltot állítanák be a csapatba.

A szavazás kiírása óta jött a hír, hogy a kapuban Dibusz Dénes játéka sérülés miatt kérdésessé válhat, olvasóinknál az FTC kapusa nagy fölénnyel került be a csapatba, a 2. helyen pedig Tóth Balázzsal szoros versenyben Szappanos Péter végzett a kapusok között.

A legtöbb szavazatot, 8332-t Szoboszlai Dominik kapta, a kimaradók közül Ötvös Bence (3692) érte el a legtöbb voksot, kevesebb mint kétszáz szavazattal maradt el Nagy Zsolttól (3833). Közben az is kiderült, hogy a meccsre nevezett keretből ezúttal Mocsi Attila és Molnár Rajmund marad ki (voksolni természetesen rájuk is lehetett).

AZ NSO-OLVASÓK KEZDŐCSAPATA (ami megegyezik a Nemzeti Sport által várt kezdőcsapattal):

Dibusz Dénes (4450 szavazat) – Loic Nego (6294), Willi Orbán (8293), Szalai Attila (4380), Kerkez Milos (8184) – Bolla Bendegúz (5895), Tóth Alex (6653), Callum Styles (6647), Szoboszlai Dominik (8332), Nagy Zsolt (3833) – Varga Barnabás.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE PORTUGÁLIA ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Vitális Milán (ETO FC), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Forrás: uefa.com

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország 2–2

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország