Ismét tétmeccsen játszhat Sallai Roland
Rövid kényszerszünet után visszatérhet a pályára Sallai Roland. A Galatasaray magyar válogatott szélsőjét a november 22-én a Genclerbirligi ellen 3–2-re megnyert bajnokin állították ki, s két találkozóra szóló eltiltást kapott. Bár a 25-i, Union SG ellen 1–0-ra elveszített BL-összecsapáson játszott, utána a Fenerbahce és a Samsunspor ellen sem léphetett pályára a Süper Ligben. Vagyis két hét után játszhat ismét térmérkőzést, és a török sporx.com szerint jobbhátvédként kezdőként bizonyíthat kedden a Monaco ellen. Az eddigi öt találkozón négyszer a kezdőcsapat tagja volt az alapszakaszban, de az első BL-gólja még várat magára. Talán Franciaországban megtörik a jég, igaz, védőként nem a gólszerzés lesz a legfontosabb feladata.
Nem úgy Victor Osimhennek, aki Monacóban folytathatja jó sorozatát. A nigériai csatár az utóbbi nyolc európai kupamérkőzésén eredményes volt, az Európa-liga előző kiírásában az utolsó öt találkozóján hat gólt szerzett, ebben a BL-idényben eddig újabb hatot. Mindezt három összecsapáson, hiszen sérülés miatt a Frankfurt (1–5) és az Union SG (0–1) ellen sem játszott. Érdekesség, hogy éppen ezt a két csatát veszítette el az isztambuli csapat. A 26 éves támadó egyébként magabiztosan készülhet a keddi találkozóra, hiszen a hétvégén duplázott a Samsunspor (3–2) ellen. Noha idegenben nem lesz könnyű, a Galatának mindenképpen nyernie kellene, mert januárban még az Atlético Madridot fogadja, majd a Manchester City vendégeként zárja az alapszakaszt. Márpedig ezen a két összecsapáson nem a törökök lesznek az esélyesek, így kedden szükségük lesz a három pontra, hogy legyen sanszuk a rájátszásra.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
16.30: Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport1)
18.45: Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Atalanta (olasz)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh)
21.00: PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Monaco (francia)–Galatasaray (török)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia)
|1. Arsenal
|5
|5
|–
|–
|14–1
|+13
|15
|2. Paris SG
|5
|4
|–
|1
|19–8
|+11
|12
|3. Bayern München
|5
|4
|–
|1
|15–6
|+9
|12
|4. Internazionale
|5
|4
|–
|1
|12–3
|+9
|12
|5. Real Madrid
|5
|4
|–
|1
|12–5
|+7
|12
|6. Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17–11
|+6
|10
|7. Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12–6
|+6
|10
|8. Sporting
|5
|3
|1
|1
|11–5
|+6
|10
|9. Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|10. Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6–5
|+1
|10
|11. Newcastle United
|5
|3
|–
|2
|11–4
|+7
|9
|12. Atlético Madrid
|5
|3
|–
|2
|12–10
|+2
|9
|13. Liverpool
|5
|3
|–
|2
|10–8
|+2
|9
|14. Galatasaray
|5
|3
|–
|2
|8–7
|+1
|9
|15. PSV Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13–8
|+5
|8
|16. Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10–7
|+3
|8
|17. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8–10
|–2
|8
|18. Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12–10
|+2
|7
|19. Qarabag
|5
|2
|1
|2
|8–9
|–1
|7
|20. Napoli
|5
|2
|1
|2
|6–9
|–3
|7
|21. Marseille
|5
|2
|–
|3
|8–6
|+2
|6
|22. Juventus
|5
|1
|3
|1
|10–10
|0
|6
|23. Monaco
|5
|1
|3
|1
|6–8
|–2
|6
|24. Pafosz
|5
|1
|3
|1
|4–7
|–3
|6
|25. Royale Union Saint-Gilloise
|5
|2
|–
|3
|5–12
|–7
|6
|26. FC Bruges
|5
|1
|1
|3
|8–13
|–5
|4
|27. Athletic Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4–9
|–5
|4
|28. Eintracht Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|29. Köbenhavn
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|30. Benfica
|5
|1
|–
|4
|4–8
|–4
|3
|31. Slavia Praha
|5
|–
|3
|2
|2–8
|–6
|3
|32. Bodö/Glimt
|5
|–
|2
|3
|7–11
|–4
|2
|33. Olympiakosz Pireusz
|5
|–
|2
|3
|5–13
|–8
|2
|34. Villarreal
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Kajrat Almati
|5
|–
|1
|4
|4–14
|–10
|1
|36. Ajax
|5
|–
|–
|5
|1–16
|–15
|0