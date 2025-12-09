Nemzeti Sportrádió

Ismét tétmeccsen játszhat Sallai Roland

S. Á.S. Á.
Vágólapra másolva!
2025.12.09. 14:51
null
Fotó: AFP
Címkék
Bajnokok Ligája Galatasaray Monaco Sallai Roland
A magyar válogatott szélső jobbhátvédként kaphat lehetőséget, a törökök elsősorban a BL-ben már hatgólos Victor Osimhenben bízhatnak a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában.

 

Rövid kényszerszünet után visszatérhet a pályára Sallai Roland. A Galatasaray magyar válogatott szélsőjét a november 22-én a Genclerbirligi ellen 3–2-re megnyert bajnokin állították ki, s két találkozóra szóló eltiltást kapott. Bár a 25-i, Union SG ellen 1–0-ra elveszített BL-összecsapáson játszott, utána a Fenerbahce és a Samsunspor ellen sem léphetett pályára a Süper Ligben. Vagyis két hét után játszhat ismét térmérkőzést, és a török sporx.com szerint jobbhátvédként kezdőként bizonyíthat kedden a Monaco ellen. Az eddigi öt találkozón négyszer a kezdőcsapat tagja volt az alapszakaszban, de az első BL-gólja még várat magára. Talán Franciaországban megtörik a jég, igaz, védőként nem a gólszerzés lesz a legfontosabb feladata.

Nem úgy Victor Osimhennek, aki Monacóban folytathatja jó sorozatát. A nigériai csatár az utóbbi nyolc európai kupamérkőzésén eredményes volt, az Európa-liga előző kiírásában az utolsó öt találkozóján hat gólt szerzett, ebben a BL-idényben eddig újabb hatot. Mindezt három összecsapáson, hiszen sérülés miatt a Frankfurt (1–5) és az Union SG (0–1) ellen sem játszott. Érdekesség, hogy éppen ezt a két csatát veszítette el az isztambuli csapat. A 26 éves támadó egyébként magabiztosan készülhet a keddi találkozóra, hiszen a hétvégén duplázott a Samsunspor (3–2) ellen. Noha idegenben nem lesz könnyű, a Galatának mindenképpen nyernie kellene, mert januárban még az Atlético Madridot fogadja, majd a Manchester City vendégeként zárja az alapszakaszt. Márpedig ezen a két összecsapáson nem a törökök lesznek az esélyesek, így kedden szükségük lesz a három pontra, hogy legyen sanszuk a rájátszásra.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
16.30: Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport1)
18.45: Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Atalanta (olasz)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh)
21.00: PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Monaco (francia)–Galatasaray (török)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia)

    
1. Arsenal5514–1+1315
2. Paris SG54119–8+1112
3. Bayern München54115–6+912
4. Internazionale54112–3+912
5. Real Madrid54112–5+712
6. Borussia Dortmund531117–11+610
7. Chelsea531112–6+610
8. Sporting531111–5+610
9. Manchester City531110–5+510
10. Atalanta53116–5+110
11. Newcastle United53211–4+79
12. Atlético Madrid53212–10+29
13. Liverpool53210–8+29
14. Galatasaray5328–7+19
15. PSV Eindhoven522113–8+58
16. Tottenham522110–7+38
17. Bayer Leverkusen52218–10–28
18. Barcelona521212–10+27
19. Qarabag52128–9–17
20. Napoli52126–9–37
21. Marseille5238–6+26
22. Juventus513110–1006
23. Monaco51316–8–26
24. Pafosz51314–7–36
25. Royale Union Saint-Gilloise5235–12–76
26. FC Bruges51138–13–54
27. Athletic Bilbao51134–9–54
28. Eintracht Frankfurt51137–14–74
29. Köbenhavn51137–14–74
30. Benfica5144–8–43
31. Slavia Praha5322–8–63
32. Bodö/Glimt5237–11–42
33. Olympiakosz Pireusz5235–13–82
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati5144–14–101
36. Ajax551–16–150
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

 

 

Bajnokok Ligája Galatasaray Monaco Sallai Roland
Legfrissebb hírek

PSG: Dembélé és Chevalier sem játszhat az Athletic Bilbao ellen

Bajnokok Ligája
4 órája

A sérülésektől sújtott portugál bajnokon is átroboghatnak a bajorok

Bajnokok Ligája
6 órája

BL: sikerrel fellebbezett a Bayern, csökkentették Luis Díaz eltiltását

Bajnokok Ligája
2025.12.05. 19:31

Nyéki Balázs: Elszoktunk a vereségtől, de ez is a sport része

Vízilabda
2025.12.03. 10:57

Hat nappal visszatérése után újra kidőlt Ferland Mendy

Spanyol labdarúgás
2025.12.02. 18:05

Törökország: igazságos pontosztozkodás a szuperrangadón

Légiósok
2025.12.01. 20:20

A botladozó Monaco meglepte a PSG-t, másodszor kapott ki a címvédő a Ligue 1-ben

Francia labdarúgás
2025.11.29. 23:05

Sallai kétmeccses eltiltást kapott, nem játszik a Fenerbahce ellen

Légiósok
2025.11.28. 10:46
Ezek is érdekelhetik