Ismét tétmeccsen játszhat Sallai Roland

Rövid kényszerszünet után visszatérhet a pályára Sallai Roland. A Galatasaray magyar válogatott szélsőjét a november 22-én a Genclerbirligi ellen 3–2-re megnyert bajnokin állították ki, s két találkozóra szóló eltiltást kapott. Bár a 25-i, Union SG ellen 1–0-ra elveszített BL-összecsapáson játszott, utána a Fenerbahce és a Samsunspor ellen sem léphetett pályára a Süper Ligben. Vagyis két hét után játszhat ismét térmérkőzést, és a török sporx.com szerint jobbhátvédként kezdőként bizonyíthat kedden a Monaco ellen. Az eddigi öt találkozón négyszer a kezdőcsapat tagja volt az alapszakaszban, de az első BL-gólja még várat magára. Talán Franciaországban megtörik a jég, igaz, védőként nem a gólszerzés lesz a legfontosabb feladata.

Nem úgy Victor Osimhennek, aki Monacóban folytathatja jó sorozatát. A nigériai csatár az utóbbi nyolc európai kupamérkőzésén eredményes volt, az Európa-liga előző kiírásában az utolsó öt találkozóján hat gólt szerzett, ebben a BL-idényben eddig újabb hatot. Mindezt három összecsapáson, hiszen sérülés miatt a Frankfurt (1–5) és az Union SG (0–1) ellen sem játszott. Érdekesség, hogy éppen ezt a két csatát veszítette el az isztambuli csapat. A 26 éves támadó egyébként magabiztosan készülhet a keddi találkozóra, hiszen a hétvégén duplázott a Samsunspor (3–2) ellen. Noha idegenben nem lesz könnyű, a Galatának mindenképpen nyernie kellene, mert januárban még az Atlético Madridot fogadja, majd a Manchester City vendégeként zárja az alapszakaszt. Márpedig ezen a két összecsapáson nem a törökök lesznek az esélyesek, így kedden szükségük lesz a három pontra, hogy legyen sanszuk a rájátszásra.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

16.30: Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport1)

18.45: Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Atalanta (olasz)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh)

21.00: PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol)

21.00: Monaco (francia)–Galatasaray (török)

21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia)