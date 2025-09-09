Nemzeti Sportrádió

Rossi szűkített a kereten, egy csatár és egy védő nem lesz ott a portugálok elleni meccsen

2025.09.09. 08:57
Marco Rossi a válogatott hétfői edzésén Telkiben (Fotó: Dömötör Csaba)
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kedd reggel frissített listáján már nem szerepel Mocsi Attila és Molnár Rajmund neve, eszerint Marco Rossi szövetségi kapitány őket nem nevezte be a Portugália elleni kedd esti, budapesti világbajnoki selejtezőre.

Mocsi Attila (Rizespor) csereként pályára lépett a dublini mérkőzésen, a nemrégiben Lengyelországba szerződő Molnár Rajmundot (Pogon Szczecin) viszont akkor sem nevezte be a kapitány a közvetlen meccskeretbe.

A Dublinban végül a cseresorba sem jelölt két kerettag, Csongvai Áron és Dárdai Bence neve most ott van a 23-as listán.

Mint ismert, Sallai Rolandot (Galatasaray) kiállították Írország ellen szombaton, ő emiatt nem lehet ott a keddi keretben, Schäfer Andrást (Union Berlin) pedig sérülés tartja távol a két szeptemberi vb-selejtezőtől.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Vitális Milán (ETO FC), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
Forrás: uefa.com

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport     
Szeptember 6., szombat     
20.45: Írország–Magyarország 2–2
Szeptember 9., kedd     
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat     
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd     
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök     
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap     
15.00: Magyarország–Írország

 

