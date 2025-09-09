Nemzeti Sportrádió

Dibusz Dénes vizsgálaton járt, kérdéses lehet a játéka a portugálok ellen – sajtóhír

2025.09.09. 09:34
Dibusz MRI-vizsgálaton járt (Fotó: Kovács Péter)
Dibusz Dénes az Írország ellen 2–2-re végződött vb-selejtező után MRI-kontrollon járt, és bár az negatív eredményt hozott, kérdéses lehet a portugálok elleni kedd esti játéka.

A Blikk a Magyar Labdarúgó-szövetségtől (MLSZ) kapott válaszra hivatkozva írta meg, hogy Dibusz Dénes az Írország elleni mérkőzés után MRI-vizsgálaton járt. Bár az ellenőrzés negatív eredményt hozott, előfordulhat, hogy a kapus kihagyja a Portugália elleni találkozót.

Az írek elleni mérkőzésen több nagy védést bemutató Dibusz a második félidőben átengedte csapattársainak a kirúgásokat, amit a mai futballban nagyon ritkán látni. Ez is valószínűsítheti, hogy nem volt teljesen rendben a szombati összecsapáson.

Amennyiben Dibusz nem védhet, úgy Szappanos Péter vagy Tóth Balázs kezdhet a magyar válogatottban.

Marco Rossi csapatából Schäfer András sérülés miatt hiányzik, míg Sallai Rolandot kiállították Dublinban. Az UEFA oldalán már megtalálható a magyar keret, amelyből kiderül, hogy Dibusz ott van, és bekerült Csongvai Áron és Dárdai Bence is. Molnár Rajmundra és Mocsi Attilára viszont nem számít ezúttal a szövetségi kapitány.

Magyar válogatott
3 órája

Rossi szűkített a kereten, egy csatár és egy védő nem lesz ott a portugálok elleni meccsen

A Dublinban a cseresorba sem jelölt Csongvai Áron és Dárdai Bence neve ott van a keddi 23-as listán.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Vitális Milán (ETO FC), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
Forrás: uefa.com

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport     
Szeptember 6., szombat     
20.45: Írország–Magyarország 2–2
Szeptember 9., kedd     
20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Október 11., szombat     
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd     
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök     
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap     
15.00: Magyarország–Írország

 

