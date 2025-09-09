Dibusz Dénes vizsgálaton járt, kérdéses lehet a játéka a portugálok ellen – sajtóhír

A Blikk a Magyar Labdarúgó-szövetségtől (MLSZ) kapott válaszra hivatkozva írta meg, hogy Dibusz Dénes az Írország elleni mérkőzés után MRI-vizsgálaton járt. Bár az ellenőrzés negatív eredményt hozott, előfordulhat, hogy a kapus kihagyja a Portugália elleni találkozót.

Az írek elleni mérkőzésen több nagy védést bemutató Dibusz a második félidőben átengedte csapattársainak a kirúgásokat, amit a mai futballban nagyon ritkán látni. Ez is valószínűsítheti, hogy nem volt teljesen rendben a szombati összecsapáson.

Amennyiben Dibusz nem védhet, úgy Szappanos Péter vagy Tóth Balázs kezdhet a magyar válogatottban.

Marco Rossi csapatából Schäfer András sérülés miatt hiányzik, míg Sallai Rolandot kiállították Dublinban. Az UEFA oldalán már megtalálható a magyar keret, amelyből kiderül, hogy Dibusz ott van, és bekerült Csongvai Áron és Dárdai Bence is. Molnár Rajmundra és Mocsi Attilára viszont nem számít ezúttal a szövetségi kapitány.