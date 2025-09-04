Négy százalék – ekkora esélyt ad a magyar válogatott csoportgyőzelmére az ismert elemzőoldal

Mint ismert, a magyar válogatott Portugáliával, Írországgal és Örményországgal került egy vb-selejtezőcsoportba. A négyes első helyezettje automatikusan kijut az észak-amerikai rendezésű világbajnokságra, míg a második helyezett kétfordulós pótselejtezőn keresztül vívhatja ki a részvétel jogát.

A Football Meets Data számítása szerint szerint Portugália a csoport egyértelmű favoritja: 94%-os esélyt adnak arra, hogy az ibériaiak nyerik a négyest, számításaik átlaga alapján 15.3 ponttal – ez azt jelentené, hogy hat mérkőzésükből legalább ötöt megnyernének Cristiano Ronaldóék.

A kutatás alapján a magyar válogatottnak a pótselejtezőt érő 2. pozícióra van a legnagyobb – 59%-os esélye. Csoportgyőzelmünkre mindössze négy, a kiesést jelentő 3. helyre pedig 32%-ot adnak. Várható pontszámunkat 8.7-re saccolják.

A harmadik helyre az íreket, a negyedikre pedig az örményeket várják.

A várható pontszámok és a helyezésekre adott esélyek az alábbi posztban tekinthetőek át:

📈 So we arrive to the last group that begins their 🌎 WC qualifying path this week.



Riding high on the 🏆 Nations League win, 🇵🇹 Portugal are overwhelming favorites to finish on top and qualify for WC directly!



👉 To win Group F:



94% 🇵🇹 Portugal

4% 🇭🇺 Hungary

2% 🇮🇪 Ireland… pic.twitter.com/i05HDCwSXU — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 3, 2025

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország