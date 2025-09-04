Négy százalék – ekkora esélyt ad a magyar válogatott csoportgyőzelmére az ismert elemzőoldal

Mint ismert, a magyar válogatott Portugáliával, Írországgal és Örményországgal került egy vb-selejtezőcsoportba. A négyes első helyezettje automatikusan kijut az észak-amerikai rendezésű világbajnokságra, míg a második helyezett kétfordulós pótselejtezőn keresztül vívhatja ki a részvétel jogát.
A Football Meets Data számítása szerint szerint Portugália a csoport egyértelmű favoritja: 94%-os esélyt adnak arra, hogy az ibériaiak nyerik a négyest, számításaik átlaga alapján 15.3 ponttal – ez azt jelentené, hogy hat mérkőzésükből legalább ötöt megnyernének Cristiano Ronaldóék.
A kutatás alapján a magyar válogatottnak a pótselejtezőt érő 2. pozícióra van a legnagyobb – 59%-os esélye. Csoportgyőzelmünkre mindössze négy, a kiesést jelentő 3. helyre pedig 32%-ot adnak. Várható pontszámunkat 8.7-re saccolják.
A harmadik helyre az íreket, a negyedikre pedig az örményeket várják.
A várható pontszámok és a helyezésekre adott esélyek az alábbi posztban tekinthetőek át:
A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport
Szeptember 6., szombat
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap
15.00: Magyarország–Írország