Négy százalék – ekkora esélyt ad a magyar válogatott csoportgyőzelmére az ismert elemzőoldal

V. J.V. J.
2025.09.04. 10:01
A magyar válogatott legutóbb 1986-ban járt világbajnokságon (Fotó: Török Attila)
A Football Meets Data nevű elemzőoldal kutatása szerint a magyar labdarúgó-válogatottnak mindössze négy százalék a sansza arra, hogy megnyerje világbajnoki selejtezőcsoportját. A kutatásból az is kiderül, hogy melyik helyezés elérésére van a legnagyobb esélye a mieinknek az F jelű négyesben.

Mint ismert, a magyar válogatott Portugáliával, Írországgal és Örményországgal került egy vb-selejtezőcsoportba. A négyes első helyezettje automatikusan kijut az észak-amerikai rendezésű világbajnokságra, míg a második helyezett kétfordulós pótselejtezőn keresztül vívhatja ki a részvétel jogát.

A Football Meets Data számítása szerint szerint Portugália a csoport egyértelmű favoritja: 94%-os esélyt adnak arra, hogy az ibériaiak nyerik a négyest, számításaik átlaga alapján 15.3 ponttal – ez azt jelentené, hogy hat mérkőzésükből legalább ötöt megnyernének Cristiano Ronaldóék.

A kutatás alapján a magyar válogatottnak a pótselejtezőt érő 2. pozícióra van a legnagyobb – 59%-os esélye. Csoportgyőzelmünkre mindössze négy, a kiesést jelentő 3. helyre pedig 32%-ot adnak. Várható pontszámunkat 8.7-re saccolják.

A harmadik helyre az íreket, a negyedikre pedig az örményeket várják.

A várható pontszámok és a helyezésekre adott esélyek az alábbi posztban tekinthetőek át:

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport     
Szeptember 6., szombat     
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd     
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat     
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd     
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök     
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap     
15.00: Magyarország–Írország

Ki helyettesítheti Schäfer Andrást Írországban?

A 37-szeres válogatott középpályás combizomsérülése nem könnyítette meg Marco Rossi helyzetét.

Szoboszlai: Bízzanak bennünk, most az egész országra szükség van!

„Valószínűleg lesz olyan is, aki nagyon-nagyon fog örülni, ha nem sikerül”. Kislánya születéséről: „Soha nem tudjuk meg, hogy ha nem lett volna ez a szituáció, akkor is így kezdem-e a szezont, de ha ennek tudható be, akkor szerintem még lesz pár gyermekem”.

 

 

