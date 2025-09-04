Nemzeti Sportrádió

Ki helyettesítheti Schäfer Andrást Írországban?

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2025.09.04. 06:35
Fotó: Kovács Péter
Címkék
vb-selejtező Schäfer András magyar válogatott
Schäfer András combizomsérülése nem könnyítette meg Marco Rossi helyzetét. A 37-szeres válogatott középpályás helye vélhetően biztos lett volna a középpályán; míg hátul Willi Orbán, elöl pedig Szoboszlai Dominik és Sallai Roland a vezér, a pálya közepén Schäfer Andráson múlt volna sok Dublinban. A szakmai stábnak alighanem fejtörést okoz, hogy az Union Berlin légiósának kiválása után hogyan álljon fel a középpályássor, ki pótolja majd.


Védekező típusú futballistaként ebben a csapatrészben bevethető még Callum Styles, aki a West Bromwich Albionban ugyan játékban van, ám hétről hétre bal oldali védőként lép pályára.

A nyáron a Paksról a Ferencvárosba igazoló Ötvös Bence védekező középpályásként jó teljesítményre képes, kérdés, újoncként mekkora merészség egy ilyen fontos idegenbeli találkozón a mély vízbe dobni, és akkor ott van még Dárdai Bence, aki az idén a Wolfsburg­ban mindössze húsz perc játéklehetőséget kapott.

Nehéz helyzetben van tehát Marco Rossi szövetségi kapitány, hiszen a védők formáját, létszámát illetően a hátsó alakzat összetételéről is döntenie kell, maradunk-e az elmúlt évek során alkalmazott három belső védős szisztémánál, vagy Dublinban átáll a négyhátvédes rendszerre...

 
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport     
Szeptember 6., szombat     
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd     
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat     
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd     
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök     
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap     
15.00: Magyarország–Írország

 

