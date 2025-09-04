Ki helyettesítheti Schäfer Andrást Írországban?



Védekező típusú futballistaként ebben a csapatrészben bevethető még Callum Styles, aki a West Bromwich Albionban ugyan játékban van, ám hétről hétre bal oldali védőként lép pályára.

A nyáron a Paksról a Ferencvárosba igazoló Ötvös Bence védekező középpályásként jó teljesítményre képes, kérdés, újoncként mekkora merészség egy ilyen fontos idegenbeli találkozón a mély vízbe dobni, és akkor ott van még Dárdai Bence, aki az idén a Wolfsburg­ban mindössze húsz perc játéklehetőséget kapott.

Nehéz helyzetben van tehát Marco Rossi szövetségi kapitány, hiszen a védők formáját, létszámát illetően a hátsó alakzat összetételéről is döntenie kell, maradunk-e az elmúlt évek során alkalmazott három belső védős szisztémánál, vagy Dublinban átáll a négyhátvédes rendszerre...