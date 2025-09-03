Szoboszlai: Bízzanak bennünk, most az egész országra szükség van!

Az angol bajnoki címvédő Liverpool FC légiósa az M4 Sportnak adott interjúban úgy fogalmazott: „valószínűleg lesz olyan is, aki nagyon-nagyon fog örülni, ha nem sikerül”, de arra kéri a magyar embereket, hogy a többség álljon a válogatott mögött, mert – mint mondta – „ha nem sikerül, nem azért nem sikerül, mert mi nem akartuk”.
„Minden egyes alkalommal, amikor bárkivel beszélgetek, akkor az van a középpontban, hogy akarni kell és mindent ki kell adnod magadból a pályán. Lesz szerencsésebb és lesz szerencsétlenebb napod, de ha az elejétől a végéig küzdesz, akkor senkinek egy szava sem lehet, mert megtettél mindent. Csapatként mindent meg kell tennünk, védekezni, ütközni és minden mást, mert ezt senki nem fogja helyettünk megtenni” – jelentette ki a 24 éves futballista, hozzátéve: minél többet küzd egy csapat, annál gyakrabban áll mellé a szerencse.
„Nehéz. Akár a pályán, akár a pályán kívül. Teljesen más dolgokkal szembesülök. Nem volt még rá példa, hogy akár ilyen pozícióban játszottam volna, akár mikor hazamegyek, nem kettesben vagyunk, hanem hárman most már. De nagyon jó érzés. A pályán is egész életemben szerettem kihívásokat tenni magam elé, most az élet is adott egyet.”
„Soha nem tudjuk meg, hogy ha nem lett volna ez a szituáció, akkor is így kezdem-e a szezont, de ha ennek tudható be, akkor szerintem még lesz pár gyermekem” – válaszolta az M4 Sportnak mosolyogva arra kérdése, összefügghet-e a kislánya születéséből adódó plusz és a pályán nyújtott extra teljesítmény.
„Ha egyvalaki küzd, akkor a másik is csatlakozik hozzá, aztán jön mindenki, jön a kezdőbe jelölt tizenegy játékos, jönnek a cserék és jön az egész ország. Higgye el mindenki, hogy mi is ki akarunk jutni a vb-re” – mondta.
Szoboszlai beszélt az Arsenal ellen 1–0-ra megnyert vasárnapi Premier League-rangadón szerzett győztes góljáról is, ugyanakkor elmondta, a lefújás után egy-két órával már az előtte álló következő feladatra, a válogatott edzőtáborra és az írek elleni szombati vb-selejtezőre figyelt.
„Amikor végigküzdjük az egész meccset az egyik legnagyobb riválisunk ellen, és a nyolcvanharmadik percben sikerül egy ilyen góllal vezetést szerezni, aztán végül ezzel nyerni, az tényleg nagyon jó érzés. De jönni kellett Telkibe és készülni a vb-selejtezőre. Elég nagy feladat előtt állunk, ami szerintem elég sok odafigyelést igényel” – fogalmazott.
A válogatott csapatkapitánya kiemelte: ezúttal több idejük van együtt edzeni és készülni, mint általában, a hétfői kezdésnek köszönhetően öt nap van hátra a mérkőzésig, erre rég volt példa.
„Nagy álmom, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, ami örökké emlékezetes lehet, de reálisnak kell maradnunk, hiszen a portugál válogatottat senkinek sem kell bemutatni, az íreknél a fél csapat a Premier League-ben játszik, az örményeknek pedig ugyanúgy megvannak a saját jó játékosaik és a jó csapatuk. Nem lesz egyszerű, de megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle” – mondta.
Szoboszlai úgy vélte, az írekkel „jó ki-ki meccset” tud játszani a magyar csapat, amelynek szerinte az örményekkel szemben hat pontot kellene összegyűjtenie, a portugálok ellen pedig mindenkinek élveznie kell a játékot.
„Nem minden nap játszhatsz ilyen futballisták ellen, az itthoni mérkőzés ráadásul szerintem elég jó hangulatú lesz, úgyhogy ki kell tennünk a szívünket, lelkünket, aztán valami csoda folytán hátha sikerül valamit csinálni” – jelentette ki.
A csapatkapitány arra is kitért: kedvez a válogatottnak, hogy idegenben – Dublinban – kezdi a selejtezőt, s szerinte ha az ír fővárosban egy pontot szereznek, az is sokat érhet a végelszámolásnál.
„De ez mind hozzáállás kérdése, mert mi is tudunk futni, mi is tudunk kemények lenni, mi is mindent meg tudunk csinálni, amit ők – mondta. – Mindig is abban voltunk kiemelkedők, hogy utáltak ellenünk játszani az ellenfelek, mert tudták, hogy bárhogy fordul, ott van valaki, bárhova megy, ott van valaki. Hátrafutunk, védekezünk, 10-en akár a saját tizenhatosunkon, nem tudnak áttörni minket.”
„Aztán valamilyen úton-módon meglesznek a helyzeteink: akár szögletből, szabadrúgásból, tizenegyesből, kontrából, bárhogy. Ezt kell megcsinálni. És ehhez nem kell tudás. Ez annyi, hogy becsukod a szemedet, és hátrafutsz, blokkolsz, ütközöl, párharcokba belemész. Nem kell túlgondolni ezt foci szinten. Ez nem egy döntő, ez egy hosszútávú verseny. Majd itthon lesz a döntő ellenük. Ott majd lehet rizikózni. Ott majd lehet olyanokat csinálni, amit lehet, hogy szombaton nem fogunk megcsinálni. Okosnak kell lennünk.”
A válogatott jövő kedden a Nemzetek Ligája-győztes portugálokat fogadja a Puskás Arénában. Mindkét mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport
Szeptember 6., szombat
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap
15.00: Magyarország–Írország