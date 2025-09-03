Szoboszlai: Bízzanak bennünk, most az egész országra szükség van!

Az angol bajnoki címvédő Liverpool FC légiósa az M4 Sportnak adott interjúban úgy fogalmazott: „valószínűleg lesz olyan is, aki nagyon-nagyon fog örülni, ha nem sikerül”, de arra kéri a magyar embereket, hogy a többség álljon a válogatott mögött, mert – mint mondta – „ha nem sikerül, nem azért nem sikerül, mert mi nem akartuk”.

„Minden egyes alkalommal, amikor bárkivel beszélgetek, akkor az van a középpontban, hogy akarni kell és mindent ki kell adnod magadból a pályán. Lesz szerencsésebb és lesz szerencsétlenebb napod, de ha az elejétől a végéig küzdesz, akkor senkinek egy szava sem lehet, mert megtettél mindent. Csapatként mindent meg kell tennünk, védekezni, ütközni és minden mást, mert ezt senki nem fogja helyettünk megtenni” – jelentette ki a 24 éves futballista, hozzátéve: minél többet küzd egy csapat, annál gyakrabban áll mellé a szerencse.

„Nehéz. Akár a pályán, akár a pályán kívül. Teljesen más dolgokkal szembesülök. Nem volt még rá példa, hogy akár ilyen pozícióban játszottam volna, akár mikor hazamegyek, nem kettesben vagyunk, hanem hárman most már. De nagyon jó érzés. A pályán is egész életemben szerettem kihívásokat tenni magam elé, most az élet is adott egyet.” „Soha nem tudjuk meg, hogy ha nem lett volna ez a szituáció, akkor is így kezdem-e a szezont, de ha ennek tudható be, akkor szerintem még lesz pár gyermekem” – válaszolta az M4 Sportnak mosolyogva arra kérdése, összefügghet-e a kislánya születéséből adódó plusz és a pályán nyújtott extra teljesítmény. Kislánya születéséről, a jobbhátvédKÉNT BETÖLTÖTT szerepéről

„Ha egyvalaki küzd, akkor a másik is csatlakozik hozzá, aztán jön mindenki, jön a kezdőbe jelölt tizenegy játékos, jönnek a cserék és jön az egész ország. Higgye el mindenki, hogy mi is ki akarunk jutni a vb-re” – mondta.

Szoboszlai beszélt az Arsenal ellen 1–0-ra megnyert vasárnapi Premier League-rangadón szerzett győztes góljáról is, ugyanakkor elmondta, a lefújás után egy-két órával már az előtte álló következő feladatra, a válogatott edzőtáborra és az írek elleni szombati vb-selejtezőre figyelt.

„Amikor végigküzdjük az egész meccset az egyik legnagyobb riválisunk ellen, és a nyolcvanharmadik percben sikerül egy ilyen góllal vezetést szerezni, aztán végül ezzel nyerni, az tényleg nagyon jó érzés. De jönni kellett Telkibe és készülni a vb-selejtezőre. Elég nagy feladat előtt állunk, ami szerintem elég sok odafigyelést igényel” – fogalmazott.

A válogatott csapatkapitánya kiemelte: ezúttal több idejük van együtt edzeni és készülni, mint általában, a hétfői kezdésnek köszönhetően öt nap van hátra a mérkőzésig, erre rég volt példa.

„Nagy álmom, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, ami örökké emlékezetes lehet, de reálisnak kell maradnunk, hiszen a portugál válogatottat senkinek sem kell bemutatni, az íreknél a fél csapat a Premier League-ben játszik, az örményeknek pedig ugyanúgy megvannak a saját jó játékosaik és a jó csapatuk. Nem lesz egyszerű, de megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle” – mondta.

Szoboszlai úgy vélte, az írekkel „jó ki-ki meccset” tud játszani a magyar csapat, amelynek szerinte az örményekkel szemben hat pontot kellene összegyűjtenie, a portugálok ellen pedig mindenkinek élveznie kell a játékot.

„Nem minden nap játszhatsz ilyen futballisták ellen, az itthoni mérkőzés ráadásul szerintem elég jó hangulatú lesz, úgyhogy ki kell tennünk a szívünket, lelkünket, aztán valami csoda folytán hátha sikerül valamit csinálni” – jelentette ki.