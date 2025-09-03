Verhetők az írek, de azért ők is szagoltak már puskaport!

1. Szeptember 6-án Dublinban Írország, három nappal később a Puskás Arénában Portugália ellen játszik világbajnoki selejtezőt a magyar válogatott. Marco Rossi a támadósorban némileg megkeverte a kártyákat: ki mit szól a névsorhoz, illetve mit vár az első két mérkőzéstől

CSANK JÁNOS

Az írországi meccs húzós lesz. Úgy vannak vele, kit győzzenek le odahaza, ha nem minket? Írország elvileg verhető csapat, de vannak a keretében olyanok, akik már szagoltak puskaport… Azzal is számolni kell, hogy nagy lesz a teher rajtunk Dublinban. Mi a végletek között vagyunk, a Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Sallai Roland hármas kiemelkedik a keretből, nekik óriási szerepük lesz az eredményekben. Persze, hárman nem tudják megnyerni egyik mérkőzést sem. Ötvös Bence beválogatása nem volt meglepetés, régóta ismerem, talán még a kezdőbe is bekerülhet. Tóth Alex új hullámos srác a régi magyar virtussal. Mer futballozni, de verekedni is tud a pályán. Kimondottan jól néz ki. Bizakodó vagyok, fontos lesz, hogy könnyű gólt ne adjunk az ellenfélnek.

Fotó: Szabó Miklós

PÁSZTOR JÓZSEF

Marco Rossi szövetségi kapitánynak higgadtan, és mégis akaratosan futballozó csapatot kell összeállítania (Fotó: Koncz Márton)

A legrosszabb eset, ha Dublinban egy pontot sem szerzünk. Ha kikapunk, sanszunk sem lesz a csoport második helyére. Ha viszont a csapat legalább a nyolcvan százalékát nyújtja a tudásának, győzhet Írországban. A portugálokkal aztán játszhatunk egy jó meccset, én is ott leszek a lelátón. Nem mindig a jobbik csapat győz… Marco Rossi alighanem marad a három belső védős rendszernél. Bár, ha az egyik oldalon Nagy Zsolt és Kerkez Milos, a másikon Bolla Bendegúz és Loic Nego felváltva menne előre, a védekezés stabilabb lehetne. Elöl nem vagyunk rosszak, Szoboszlai Dominik hétvégi szabadrúgásáról meg annyit: így még én sem rúgtam volna el. Főleg, hogy a csaknem harminc méter nekem messze lett volna. Csodálatos mozdulat volt.

HAJDÚ B. ISTVÁN

A keret játékosainak motivációjával aligha lesz gond. Attól, hogy Szoboszlai Dominik a hétvégén bevágta az Arsenal kapujába a labdát, aligha van úgy vele, hogy egy hétre letudta a góllövést. Biztosra veszem, hogy Dublinban is szeretne gólt szerezni. Ki merem jelenteni, hogy a magyar keret semmivel sem rosszabb az írnél. Elnézve a keretet, könnyen lehet, hogy átállunk ez alatt a néhány nap alatt a négyvédős rendszerre. Az újoncok közül Tóth Barnának van a legtöbb esélye játszani, ha Varga Barnabás elfárad, jöhet ő, és ha az eredmény nem úgy alakul, Paks-szerű játékot is játszhatunk.

2. A Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában a Rangersszel, a Ludo­goreccel, a Panathinaikosszal, a Viktoria Plzennel, a Nottingham Foresttel, a ­Salzburggal, a Fenerbahcéval és a Genkkel találkozik: hogy tetszik a névsor?

CSANK JÁNOS

Lehetett volna szemezgetni az ellenfelek között, de… Mindig úgy voltam vele, ha kihúzzák a neveket, kész, utána felesleges elemezgetni. Érdekes ez a sorozat az új lebonyolítási rendszerben, a hazai mérkőzéseknek különös jelentősége lesz. A hazai mérlegnek kellene jónak lennie, azon múlhat a siker. Nem lesz egyszerű a sorozat, de úgy látom, a Fradi kezd kialakulni. Annyian vannak, végre Robbie Keane is kezdi megtalálni a csapatát. Az más kérdés, hogy nem értem, miért kell halasztani, ha a hétvégén úgyis teljesen más csapat áll fel. Néha már én sem tudom eldönteni, melyik a jobbik Fradi.

PÁSZTOR JÓZSEF

Nagyon szurkoltam a Fradinak, hogy jusson be a Bajnokok Ligájába, de reálisan nézve az Európa-ligában van a helye. A BL-ben egy-két csapatot kivéve nagyjából nulla esélye lett volna. Márpedig pocsék érzés úgy játszani hetekig, hogy folyamatosan vereséget szenved valaki. Hiába jön a Real Madrid vagy a Juventus, ha nincs siker, a közönség duzzogna, hogy nincs helyünk a BL-ben. Az Európa-ligában viszont jöhetnek a pontok is. Érdekes, hogy mostanában a magyar játékosok viszik a Fradit. Tóth Alex nagyon jó vérű játékos, könnyen lehet belőle európai klasszis. Száz évben egyszer van ilyen, hogy fél év alatt valaki így „kirúgja magát”.

HAJDÚ B. ISTVÁN

A Fradi sorozatban hetedik éve van valamelyik európai kupa főtábláján, csoportjában, nevezzük akárhogyan is. Ebből ötször az Európa-ligában szerepelt, alighanem ez a realitás. Az előző El-sorsoláskor volt olyan mérkőzés, a Frankfurt elleni idegenbeli, amelyről úgy gondoltam, idegenben nem sok esély lesz. A mostani sorozatban nincs ilyen. Persze, a leginkább nyerhető meccsek idehaza lesznek. Tíz-tizenegy pont elég lehet a továbbjutáshoz, erre a Ferencvárosnak megvan az esélye. A hazai mérkőzésekre kell elsősorban ráfeküdni, a védelemnek kellene némileg kompaktabbnak lennie. A BL-rájátszásban egyedül a Fradi esett úgy ki, hogy négy gólt szerzett.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

3. Az NB II-ben is zajlik az élet, az élvonalból kieső Kecskemét a 11., a Videoton pedig a 13. a tabellán, egyik sem szárnyal a másodosztályban, a KTE-nél ráadásul Gera Zoltántól már meg is váltak, helyére Tímár Krisztián érkezett. Milyen lehet a két klub jövője?

CSANK JÁNOS

Esélytelen mindkét csapat. Sajnos a vidéki együttesek gyakran így járnak, ha kiesnek, megrogynak. Egyiket sem érzem stabilnak. Az NB II-es keretben is harmincan vannak, ennyinek nem lehet még edzést sem normálisan tartani. Hány csoportra kell osztani a játékosokat?! A Videoton jelenleg építkezési fázisban van, a Kecskemétről pedig azt hittem, jobban fest majd, mégsem így lett. Ilyenkor kézenfekvő az edzőváltás, nálunk így szokott lenni. Nem érzem egyiket sem feljutásra esélyesnek. Gyötrelmes idény előtt áll mind a két klub.

Fotó: Kovács Péter

PÁSZTOR JÓZSEF

Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy egyik sem jut vissza az NB I-be. A Videoton keretében alig van élvonalbeli játékos. Kecskemétről pedig az utóbbi két esztendőben a legjobb nyolc futballista távozott, mentek Debrecenbe, Paksra, külföldre – a legjobbak elvándoroltak… Tipikusan az az eset, most ülhetne a kispadra akár José Mourinho is, akkor sem jutna vissza a csapat. És ha már José Mourinho: hallom, elképzelhető, hogy a Manchester Unitedhez megy, de ha ott is megég, nem lesz mondjuk az első háromban, könnyen lehet, vége a pályafutásának. Persze a hó végén így sem kell neki zsíros kenyeret ennie…

HAJDÚ B. ISTVÁN

A Fehérvár esetében semmiképpen sem reális az azonnali visszajutás, ezt szerintem a Vidinél is pontosan tudják. Előbb masszív középcsapatot kellene kialakítani, stabilizálni a gazdasági helyzetet. S arra is figyelni kell, ha rettegve játszol, gyorsan zuhanhatsz egy újabb osztályt. A Kecskemét más. Szeretne feljutni, nagyon a bajnokság elején járunk, Gera Zoltán menesztése szerintem aligha a mostani öt fordulónak szólt, inkább egy hosszú folyamat vége. A KTE az előző idényben sem tudta átlépni a saját árnyékát. Úgy tűnik, a most elöl állók szólhatnak bele a feljutásba, a Honvéd, a Vasas, a Mezőkövesd és a Szeged. A jelenlegi Kecskemétnél van két erősebb csapat a mezőnyben.