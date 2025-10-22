Egy piros lap, három tizenegyes, hat gól – gálázott a Chelsea az Ajax ellen

Chelsea–Ajax 5–1

Csak kétszer találkozott eddig a két csapat egymással, a 2019–2020-as BL csoportkörében, és akkor egyszer 4–4-es döntetlen született, majd a Chelsea 1–0-ra nyert. Az már az első félidőben eldőlt, hogy a mostani eredmény az előbbihez áll majd közelebb, amiben nagy szerepet játszott, hogy az Ajax negyedóra után emberhátrányba került. Kenneth Taylor rácsúszott Facundo Buonanotte lábára, és mivel stoplival boka fölött találta el ellenfelét, a gyors VAR-vizsgálat után villant a piros lap. A londoniak egyből kihasználták a létszámfölényt, a szabadrúgás után érkezett a beadás, Wesley Fofana középre fejelte a labdát, Marc Guiu pedig közelről a kapuba helyezte. Szűk tíz perc múlva megduplázódott az előny, Moises Caicedo 23 méterről lőtt, a labda megpattant Josip Sutalón, így védhetetlenül vágódott a bal alsóba.

Gyorsan szépíteni tudtak az amszterdamiak, Tosin Adarabioyo rálépett Raúl Moro lábfejére a tizenhatoson belül, majd Wout Weghorst állt oda a labda mögé a büntetőnél, és a bal alsóba lőtt. Jött még két tizenegyes az első játékrészben, mindkétszer a „kékek” jutottak nagy lehetőséghez. Először Weghorst csúszott rá teljesen feleslegesen Enzo Fernández lábára, és a sértett félmagasan a kapu bal oldalába lőtt a büntetőből, majd Estevao harcolt ki és értékesített tizenegyest (felvarrta a labdát a jobb felsőbe), miután Youri Baas megrúgta.

A szünet után hamar megszületett az angolok ötödik gólja, Tyrique George lőtt 16 méterről, és Remko Pasveernek ismét nem volt esélye a hárításra, mert a labda megpattant, ami becsapta a 41 éves holland kapust. Az Ajax igyekezett 5–3–1-es felállással mélyen védekezni, így nem beleszaladni egy még nagyobb verésbe, ezt pedig sikerült megoldania, mivel a hazaiak a folytatásban elpuskázták a helyzeteiket, de persze a győzelmük így is fölényes lett.

Monaco–Tottenham Hotspur 0–0

A hercegségbeliek mérlege két győzelem, egy döntetlen és egy vereség volt a Spursszel szemben (kétszer a BL-ben, kétszer az El-ben találkoztak), és aligha értették, hogyhogy nem kerültek előnybe a szerdai összecsapáson. Ezt leginkább Guglielmo Vicariónak köszönhették a londoniak, az olasz kapus Folarin Balogun két ziccerét is megfogta az első játékrészben.

A Tottenham a második félidőben is keveset mutatott, a hazaiak pedig továbbra sem tudták kihasználni helyzeteiket. Maghnes Akliouche a szünet után a bal alsót vette célba, de Vicario ismét a helyén volt, majd már a játékrész közepén Alekszandr Golovin tekert, a kapus kiütötte a labdát, Thilo Kehrer pedig nem sokkal a bal kapufa mellé fejelt. A vendéglátó hajtott, ment előre a vezetés megszerzéséért, azonban Vicarión Jordan Teze sem tudott kifogni, akinek a közeli fejesét védte bravúrral a 29 éves kapus, míg Minamino Takumi öt percen belül kétszer is a léc fölé lőtt.

A Tottenham a hajrában előremerészkedett, és Brennan Johnson eldönthette volna a meccset, ám nagy helyzetben a blokkba lőtt. Összességében így sem lehetnek elégedetlenek a „sarkantyúsok”, elérték céljukat, megőrizték veretlenségüket a BL mostani kiírásában, a Monaco viszont továbbra is nyeretlen.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Chelsea (angol)–Ajax (holland) 5–1 (Guiu 18., Caicedo 27., E. Fernández 45. – 11-esből, Estevao 45+6. – 11-esből, T. George 48., ill. Weghorst 33. – 11-esből)

Kiállítva: K. Taylor (15., Ajax)

Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol) 0–0