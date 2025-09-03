Tóth Barna: Pakson álmodtam először arról, hogy válogatott lehetek

A Paks 30 esztendős támadója, Tóth Barna először került be a magyar válogatott keretébe.

„Későn érő típus vagyok, ez meglátszik a karrieremen is. Amikor Paksra kerültem, akkor fogalmazódott meg bennem az álom, hogy egyszer bekerülhetek a válogatottba. A paksi minta azt mutatja, hogy ez onnan lehetséges. Ez aztán idén nyárra lett realitás és nagyon hálás vagyok érte. Nagyon sok ismerős közé érkeztem a Telki edzőtáborba, és azok is, akikkel korábban nem volt személyes kapcsolatom, nagyon pozitívan fogadtak” – mesélte.

Tóth arról is beszélt, jól tudna együtt játszani Varga Barnabással, mivel Böde Dániellel már van tapasztalata arról, milyen egy erős fizikumú csatárral együttműködni a pályán.

Nagy Zsolt fejében még élénken él a tavalyi 2–1-es írországi vereség emléke

A 31-szeres válogatott Nagy Zsolt úgy fogalmazott: nem nehéz beilleszkedni a válogatottba. „Az újaknak olyan érzésük lehet, mintha már régóta kerettagok lennének” – tette hozzá, majd rátért az Írország elleni, első selejtezőre.

„Mindenki átérzi, mi a meccs súlya. Nagyon fontos számunkra, hogy jó eredményt érjünk el ellenük. A tavalyi, vesztes mérkőzésen domináltunk az írek ellen, de le tudtak kontrázni minket. Mindkét csapat változott azóta, remélem, az eredményt tekintve jobban alakul a mostani találkozó.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (FC Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország