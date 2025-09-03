Tóth Barna: Pakson álmodtam először arról, hogy válogatott lehetek

A Paks 30 esztendős támadója, Tóth Barna először került be a magyar válogatott keretébe.
„Későn érő típus vagyok, ez meglátszik a karrieremen is. Amikor Paksra kerültem, akkor fogalmazódott meg bennem az álom, hogy egyszer bekerülhetek a válogatottba. A paksi minta azt mutatja, hogy ez onnan lehetséges. Ez aztán idén nyárra lett realitás és nagyon hálás vagyok érte. Nagyon sok ismerős közé érkeztem a Telki edzőtáborba, és azok is, akikkel korábban nem volt személyes kapcsolatom, nagyon pozitívan fogadtak” – mesélte.
Tóth arról is beszélt, jól tudna együtt játszani Varga Barnabással, mivel Böde Dániellel már van tapasztalata arról, milyen egy erős fizikumú csatárral együttműködni a pályán.
A 31-szeres válogatott Nagy Zsolt úgy fogalmazott: nem nehéz beilleszkedni a válogatottba. „Az újaknak olyan érzésük lehet, mintha már régóta kerettagok lennének” – tette hozzá, majd rátért az Írország elleni, első selejtezőre.
„Mindenki átérzi, mi a meccs súlya. Nagyon fontos számunkra, hogy jó eredményt érjünk el ellenük. A tavalyi, vesztes mérkőzésen domináltunk az írek ellen, de le tudtak kontrázni minket. Mindkét csapat változott azóta, remélem, az eredményt tekintve jobban alakul a mostani találkozó.”
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (FC Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport
Szeptember 6., szombat
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap
15.00: Magyarország–Írország