Schäfer András mindkét szeptemberi meccset kihagyja – hivatalos

Az MLSZ az X-oldalán közölte, hogy a Németországban légióskodó Schäfer András izomsérülés miatt nem állhat Marco Rossi rendelkezésére. A 26 éves középpályás így kihagyja a magyar válogatott szeptemberi Írország és Portugália elleni vb-selejtezőjét.

A Magyar Labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint a középpályás sérülése nem súlyos.

Marco Rossi nem hívott be senkit Schäfer András helyett a válogatott keretbe.