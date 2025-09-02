Nemzeti Sportrádió

Schäfer András mindkét szeptemberi meccset kihagyja – hivatalos

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
2025.09.02. 14:00
null
Schäfer András nem játszhat a szeptemberi vb-selejtezőkön (Fotó: Török Attila)
A Magyar Labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint Schäfer András izomsérülés miatt nem lép pályára a magyar válogatott Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkön.

Az MLSZ az X-oldalán közölte, hogy a Németországban légióskodó Schäfer András izomsérülés miatt nem állhat Marco Rossi rendelkezésére. A 26 éves középpályás így kihagyja a magyar válogatott szeptemberi Írország és Portugália elleni vb-selejtezőjét.

A Magyar Labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint a középpályás sérülése nem súlyos.

Marco Rossi nem hívott be senkit Schäfer András helyett a válogatott keretbe.

 

Magyar válogatott
12 órája

Sérülés miatt változás az ír keretben, a hollandiai légiós nem játszhat a mieink ellen

A Celticből jön a helyettes, Johnny Kenny eddig még nem lépett pályára a nemzeti csapatban.

 

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (FC Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport     
Szeptember 6., szombat     
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd     
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat     
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd     
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök     
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap     
15.00: Magyarország–Írország

 

