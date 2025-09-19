Kétmeccses eltiltást kapott Sallai Roland, az örmények ellen sem játszhat

A labdarúgó-világbajnoki selejtezősorozat első, Írország elleni meccsén (2–2) a gólszerző Sallai Rolandot kiállították a Dara O'Shea elleni szabálytalanságáért. A FIFA fegyelmi bizottsága úgy döntött, hogy a támadó kétmeccses eltiltást kap. Sallai a piros lap után elismerte hibáját, hozzátéve, hogy büszke csapattársaira, akik döntetlent játszottak Írországban.
A Galatasaray magyar légiósa a második fordulóban nem lépett pályára Portugália ellen, és a döntés értelmében a harmadik fordulós, Örményország ellen hazai selejtezőt is kihagyja. Marco Rossinak nehéz dolga lesz az októberi összecsapás kapcsán, hiszen Sallai mellett sárga lapos eltiltás miatt Varga Barnabás sem léphet pályára.
VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2
2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3
3. FORDULÓ
2025. október 11.
MAGYARORSZÁG–Örményország
Portugália–Írország
4. FORDULÓ
2025. október 14.
Írország–Örményország
Portugália–MAGYARORSZÁG
5. FORDULÓ
2025. november 13.
Örményország–MAGYARORSZÁG
Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
MAGYARORSZÁG–Írország
Portugália–Örményország
|F-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
2
2
–
–
8–2
|+6
|6
|2. Örményország
2
1
–
1
2–6
|–4
|3
|3. MAGYARORSZÁG
2
–
1
1
4–5
|–1
|1
|4. Írország
2
–
1
1
3–4
|–1
|1