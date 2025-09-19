Kétmeccses eltiltást kapott Sallai Roland, az örmények ellen sem játszhat

A Galatasaray magyar légiósa a második fordulóban nem lépett pályára Portugália ellen, és a döntés értelmében a harmadik fordulós, Örményország ellen hazai selejtezőt is kihagyja. Marco Rossinak nehéz dolga lesz az októberi összecsapás kapcsán, hiszen Sallai mellett sárga lapos eltiltás miatt Varga Barnabás sem léphet pályára.

Sallai Rolandot két válogatott-mérkőzésre tiltotta el a FIFA Fegyelmi Bizottsága, miután az Írország-Magyarország vb-selejtezőn azonnali piros lappal kiállította a játékvezető. A döntés értelmében a támadó nem léphet pályára az Örményország elleni hazai vb-selejtezőn. #csakegyutt… — MLSZ (@MLSZhivatalos) September 19, 2025

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

MAGYARORSZÁG–Örményország

Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

Írország–Örményország

Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

Örményország–MAGYARORSZÁG

Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

MAGYARORSZÁG–Írország

Portugália–Örményország