Kétmeccses eltiltást kapott Sallai Roland, az örmények ellen sem játszhat

2025.09.19. 08:50
Sallai Roland nem játszik Örményország ellen (Fotó: Kovács Péter)
vb 2026 Írország magyar válogatott Sallai Roland
Meghozta döntését a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) fegyelmi bizottsága Sallai Roland piros lapja ügyében. A magyar válogatott támadója kétmeccses eltiltást kapott, így a Portugália ellen kihagyott meccs mellett nem léphet pályára a harmadik fordulóban, Örményország ellen sem.

A labdarúgó-világbajnoki selejtezősorozat első, Írország elleni meccsén (2–2) a gólszerző Sallai Rolandot kiállították a Dara O'Shea elleni szabálytalanságáért. A FIFA fegyelmi bizottsága úgy döntött, hogy a támadó kétmeccses eltiltást kap. Sallai a piros lap után elismerte hibáját, hozzátéve, hogy büszke csapattársaira, akik döntetlent játszottak Írországban.

A Galatasaray magyar légiósa a második fordulóban nem lépett pályára Portugália ellen, és a döntés értelmében a harmadik fordulós, Örményország ellen hazai selejtezőt is kihagyja. Marco Rossinak nehéz dolga lesz az októberi összecsapás kapcsán, hiszen Sallai mellett sárga lapos eltiltás miatt Varga Barnabás sem léphet pályára.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ
2025. október 11.
MAGYARORSZÁG–Örményország
Portugália–Írország

4. FORDULÓ
2025. október 14.
Írország–Örményország
Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ
2025. november 13.
Örményország–MAGYARORSZÁG
Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
MAGYARORSZÁG–Írország
Portugália–Örményország

     
F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Portugália

2

2

8–2

+66
2. Örményország

2

1

1

2–6

–43
3. MAGYARORSZÁG

2

1

1

4–5

–11
4. Írország

2

1

1

3–4

–11

 

