Íme, olvasóink ezt a kezdő tizenegyet küldenék pályára Írország ellen!

Labdarúgó-válogatottunk mérkőzései előtt mindig kikérjük olvasóink véleményét a kezdőcsapatról; íme, a közönségszavazás szerint a mieink az alábbi összeállításban lépnének pályára ma (szombat) este Írország ellen a dublini Aviva Stadionban.

A KEZDŐCSAPAT OLVASÓINK SZERINT: Dibusz Dénes – Nego Loic, Orbán Willi, Dárdai Márton, Kerkez Milos – Ötvös Bence – Bolla Bendegúz, Tóth Alex, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland – Varga Barnabás. A KEZDŐCSAPAT A NEMZETI SPORT SZERINT: Dibusz Dénes – Nego Loic, Orbán Willi, Szalai Attila, Kerkez Milos – Ötvös Bence – Bolla Bendegúz, Tóth Alex, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland – Varga Barnabás.