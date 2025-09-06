Nemzeti Sportrádió

Íme, olvasóink ezt a kezdő tizenegyet küldenék pályára Írország ellen!

2025.09.06. 11:39
Fotó: mlsz.hu
Magyarország magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott összeállítás
Labdarúgó-válogatottunk mérkőzései előtt mindig kikérjük olvasóink véleményét a kezdőcsapatról; íme, a közönségszavazás szerint a mieink az alábbi összeállításban lépnének pályára ma (szombat) este Írország ellen a dublini Aviva Stadionban.

A KEZDŐCSAPAT OLVASÓINK SZERINT: Dibusz Dénes – Nego Loic, Orbán Willi, Dárdai Márton, Kerkez Milos – Ötvös Bence – Bolla Bendegúz, Tóth Alex, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland – Varga Barnabás.

SZAVAZÁS A KAPUSOKRÓL

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: Kapusok. Válaszok száma: 7 417 válasz.

SZAVAZÁS A MEZŐNYJÁTÉKOSOKRÓL

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: Mezőnyjátékosok . Válaszok száma: 7 462 válasz.

A KEZDŐCSAPAT A NEMZETI SPORT SZERINT: Dibusz Dénes – Nego Loic, Orbán Willi, Szalai Attila, Kerkez Milos – Ötvös Bence – Bolla Bendegúz, Tóth Alex, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland – Varga Barnabás.

Magyar válogatott
Tegnap, 8:57

A mi 11-ünk: az NS így küldené pályára a magyar válogatottat Írország ellen

Az olvasók is elemezhetik, a formamutatók alapján mely játékosok alkothatnák a magyar labdarúgó-válogatott aktuális kezdőcsapatát, amely nálunk most így állna össze.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
F-CSOPORT
Szombat, 18.00: Örményország–Portugália, Jereván 
Szombat, 20.45: Írország–Magyarország, Dublin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport     
Szeptember 6., szombat     
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd     
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat     
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd     
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök     
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap     
15.00: Magyarország–Írország

 

Ezek is érdekelhetik