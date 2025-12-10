Siti Eszter: Döntő lehet, hogy áll fel a válogatott a mélypontokból, ha lesznek ilyenek
„Mindig azt mondom, hogy az adott nap és adott másfél óra dönt, az, hogy hogyan érkezünk meg a meccsbe – mondta Siti Eszter az esti holland–magyar mérkőzés előtt. – Nem mindegy, hogyan kezdődik a meccs, és fontos, hogy ha lesznek benne mélypontok, hogy jön ki belőle a csapat. Én úgy vagyok vele, hogy ha ellenem is, de legyen jó hangulat, szóval ez plusz kell, hogy legyen nekünk is.”
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
A NEGYEDDÖNTŐ MENETRENDJE
December 9., kedd (Dortmund)
Németország–Brazília 30–23
Norvégia–Montenegró 32–23
December 10., szerda (Rotterdam)
18.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Dánia–Franciaország (Tv: M4 Sport)
ELŐDÖNTŐ
December 12., péntek (Rotterdam)
Dánia/Franciaország–Németország
Hollandia/MAGYARORSZÁG–Norvégia