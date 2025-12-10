Nemzeti Sportrádió

Siti Eszter: Döntő lehet, hogy áll fel a válogatott a mélypontokból, ha lesznek ilyenek

2025.12.10. 15:00
Siti Eszter hisz a magyar válogatott továbbjutásában (Fotó: NSO Tv)
A magyar női kézilabda-válogatott 18.00 órától a házigazda ellen lép pályára Hollandiában. A cél a legjobb négy közé jutás az Eb-n. Siti Eszter szerint a csapat az elmúlt években megmutatta, hogy egyre komolyabb célokért is küzdhet, a korábbi Európa-bajnok irányító szerint a magyarokat is fel kell, hogy dobja a több ezer holland szurkoló által teremtett hangulat.

„Mindig azt mondom, hogy az adott nap és adott másfél óra dönt, az, hogy hogyan érkezünk meg a meccsbe – mondta Siti Eszter az esti holland–magyar mérkőzés előtt. – Nem mindegy, hogyan kezdődik a meccs, és fontos, hogy ha lesznek benne mélypontok, hogy jön ki belőle a csapat. Én úgy vagyok vele, hogy ha ellenem is, de legyen jó hangulat, szóval ez plusz kell, hogy legyen nekünk is.”

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
A NEGYEDDÖNTŐ MENETRENDJE
December 9., kedd (Dortmund)
Németország–Brazília 30–23
Norvégia–Montenegró 32–23
December 10., szerda (Rotterdam)
18.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Dánia–Franciaország (Tv: M4 Sport)

ELŐDÖNTŐ
December 12., péntek (Rotterdam)
Dánia/Franciaország–Németország
Hollandia/MAGYARORSZÁG–Norvégia

Kapcsolódó tartalom

A mieinket is feldobja, hogy végre tömött lelátók előtt játszhatnak a hollandok elleni vb-negyeddöntőben

A betegséggel küzdő Vámos Petra már jobban van; Papp Nikoletta: A hollandok eddig veretlenek a vébén, szeretnénk megszakítani ezt a sorozatukat.

Klujber Katrin: Minimum azt a teljesítményt kell nyújtani, mint Dániával szemben

KEZDÉS: 18.00. A magyar női kézilabda-válogatott szerda este a hazai pályán szereplő Hollandia ellen küzd a világbajnoki elődöntőbe jutásért.

 

 

