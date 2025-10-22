Csütörtöki sportműsor: Salzburg–Ferencváros mérkőzés az Európa-ligában

Ismét mozgalmas csütörtök vár az európai labdarúgó-kupaporond szereplőire: az Európa-ligában Salzburg–Ferencváros mérkőzést rendeznek, és nemcsak ebben a sorozatban, hanem a Konferencialigában is teljes forduló lesz. A Veszprém a Füchse Berlint fogadja a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, a DVTK a Valenciát látja vendégül a női kosárlabda Euroligában, és pályán lesznek a Pécs, valamint a Szekszárd kosarasai is a női Európa-kupában. Folytatódik a kerékpárosok és a tornászok világbajnoksága, valamint az úszók rövid pályás világkupa-sorozata. Íme, a csütörtöki kiemelt sportprogram!

OKTÓBER 23., CSÜTÖRTÖK FUTBALLPROGRAM EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC

18.45: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)

18.45: Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német)

18.45: Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb)

18.45: Olympique Lyon (francia)–Basel (svájci)

18.45: FCSB (román)–Bologna (olasz)

18.45: Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol)

18.45: Genk (belga)–Real Betis (spanyol)

18.45: Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót)

21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Lille (francia)–PAOK (görög)

21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán), Topolya

21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland) (Tv: Sport1)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia)

21.00: Malmö (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát) KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Legia Warszawa (lengyel), Krakkó

18.45: Rapid Wien (osztrák)–Fiorentina (olasz)

18.45: Strasbourg (francia)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

18.45: HNK Rijeka (horvát)–Sparta Praha (cseh)

18.45: AEK Athén (görög)–Aberdeen (skót)

18.45: Drita (koszovói)–Omonia (ciprusi)

18.45: Breidablik (izlandi)–Kuopion PS (finn)

18.45: Skendija (északmacedón)–Shelbourne (ír)

18.45: Häcken (svéd)–Rayo Vallecano (spanyol)

21.00: AZ (holland)–Slovan Bratislava (szlovák)

21.00: Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Celje (szlovén)

21.00: Mainz (német)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Raków Czestochowa (lengyel)

21.00: Samsunspor (török)–Dinamo Kijev (ukrán)

21.00: Universitatea Craiova (román)–Noa (örmény)

21.00: Hamrun Spartans (máltai)–Lausanne (svájci) ANGOL LEAGUE ONE (harmadosztály)

21.00: Exeter–Plymouth (Tv: Match4) SZAÚD-ARÁBIA

19.55: Al-Nadzsma–Al-Ahli (Tv: Spíler1) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Los Angeles Chargers–Minnesota Vikings (Tv: Arena4) DARTS

19.00: Európa-bajnokság, Dortmund (Tv: Sport2) GOLF

PGA Tour

23.00: Black Desert Championship (Tv: Eurosport2) KERÉKPÁR

Pálya, világbajnokság, Santiago de Chile

22.30: férfi üldözéses csapatverseny, női kieséses verseny, férfi scratch (Dreijver Bertold), női üldözéses csapatverseny, férfi keirin (Tv: Eurosport1 – éjféltől)

Tour de France, férfiak

11.00: útvonal-bemutató (Tv: M4 Sport, Eurosport1) KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német)

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Kielce (lengyel)

B-CSOPORT

20.45: Magdeburg (német)–Peliszter (északmacedón)

20.45: Wisla Plock (lengyel)–Barca (spanyol)

20.45: PSG (francia)–GOG (dán) KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA

3. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.00: DVTK HUNTHERM–Valencia (spanyol)

NŐI EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ

C-CSOPORT

22.30: Sportiva/AzorisHotels (portugál)–NKA Universitas Pécs

D-CSOPORT

20.30: Mechelen (belga)–TARR KSC Szekszárd

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

19.30: ASVEL Villeurbanne (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Monaco (francia)

20.30: Barcelona (spanyol)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.30: Milan (olasz)–Valencia (spanyol)

21.00: Crvena zvezda (szerb)–Baskonia (spanyol) MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai GP

2.45: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

3.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

4.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Match4) SZNÚKER

14.00 és 20.00: Északír Open (Tv: Eurosport1) TENISZ

ATP 500-as torna, Bázel

12.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 500-as torna, Bécs

13.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 500-as torna, Tokió

3.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Kanton

5.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, negyeddöntő

Benne kb. 10.00: Bondár Anna–Claire Liu (amerikai) TORNA

Világbajnokság, Jakarta

13.30: női egyéni összetett döntő (Székely Zója, Mayer Gréta) (Tv: M4 Sport) ÚSZÁS

Rövid pályás világkupa-sorozat, 3. állomás, Toronto

12.00: előfutamok

0.00: döntők (Tv: M4 Sport) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Minden idők legjobb Ferencvárosa. Vendég: Bánki József

7.00: Minden idők legjobb Újpestje. Vendég: Bene Ferenc és Bánki József

8.00: Minden idők legjobb Honvédja. Vendég: Détári Lajos, Bánki József és Buzgó József

9.00: Minden idők legjobb Tatabányája. Vendég: Buzgó József és Bánki József

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Forradalom, szabadságharc és olimpia 1956-ban

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Grosics Gyula

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

Hazafutás

Műsorvezető: Virányi Zsolt

Szerkesztő: L. Pap István

14.35: Újratöltve

16.00: Mentek, láttak, győztek? – Novotny Zoltán beszélgetése az 1956-os olimpiát megjáró sportolókkal

16.35: Tízpróba Szuper Leventével

17.00: Csodák csodája – kié a legemlékezetesebb magyar olimpiai aranyérem?

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Csodák csodája – kié a legemlékezetesebb magyar olimpiai aranyérem?

Körkapcsolás

Műsorvezető: Virányi Zsolt

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: A Salzburg–Ferencváros labdarúgó El-mérkőzés és a Veszprém–Füchse Berlin férfi kézilabda BL-meccs előtt. Kosárlabda, élő közvetítés a DVTK–Valencia női Euroliga-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Károlyi Andrea

18.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Salzburg–Ferencváros El-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László. Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Füchse Berlin férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs

21.00: A nap legfontosabb eseményei – interjúkkal

22.30: Sportvilág