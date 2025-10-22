Csütörtöki sportműsor: Salzburg–Ferencváros mérkőzés az Európa-ligában
OKTÓBER 23., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)
18.45: Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német)
18.45: Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Olympique Lyon (francia)–Basel (svájci)
18.45: FCSB (román)–Bologna (olasz)
18.45: Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol)
18.45: Genk (belga)–Real Betis (spanyol)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót)
21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Lille (francia)–PAOK (görög)
21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán), Topolya
21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland) (Tv: Sport1)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia)
21.00: Malmö (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát)
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Legia Warszawa (lengyel), Krakkó
18.45: Rapid Wien (osztrák)–Fiorentina (olasz)
18.45: Strasbourg (francia)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
18.45: HNK Rijeka (horvát)–Sparta Praha (cseh)
18.45: AEK Athén (görög)–Aberdeen (skót)
18.45: Drita (koszovói)–Omonia (ciprusi)
18.45: Breidablik (izlandi)–Kuopion PS (finn)
18.45: Skendija (északmacedón)–Shelbourne (ír)
18.45: Häcken (svéd)–Rayo Vallecano (spanyol)
21.00: AZ (holland)–Slovan Bratislava (szlovák)
21.00: Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Celje (szlovén)
21.00: Mainz (német)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)
21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Raków Czestochowa (lengyel)
21.00: Samsunspor (török)–Dinamo Kijev (ukrán)
21.00: Universitatea Craiova (román)–Noa (örmény)
21.00: Hamrun Spartans (máltai)–Lausanne (svájci)
ANGOL LEAGUE ONE (harmadosztály)
21.00: Exeter–Plymouth (Tv: Match4)
SZAÚD-ARÁBIA
19.55: Al-Nadzsma–Al-Ahli (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Los Angeles Chargers–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)
DARTS
19.00: Európa-bajnokság, Dortmund (Tv: Sport2)
GOLF
PGA Tour
23.00: Black Desert Championship (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
Pálya, világbajnokság, Santiago de Chile
22.30: férfi üldözéses csapatverseny, női kieséses verseny, férfi scratch (Dreijver Bertold), női üldözéses csapatverseny, férfi keirin (Tv: Eurosport1 – éjféltől)
Tour de France, férfiak
11.00: útvonal-bemutató (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Kielce (lengyel)
B-CSOPORT
20.45: Magdeburg (német)–Peliszter (északmacedón)
20.45: Wisla Plock (lengyel)–Barca (spanyol)
20.45: PSG (francia)–GOG (dán)
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA
3. FORDULÓ
C-CSOPORT
18.00: DVTK HUNTHERM–Valencia (spanyol)
NŐI EURÓPA-KUPA
3. FORDULÓ
C-CSOPORT
22.30: Sportiva/AzorisHotels (portugál)–NKA Universitas Pécs
D-CSOPORT
20.30: Mechelen (belga)–TARR KSC Szekszárd
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
19.30: ASVEL Villeurbanne (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Monaco (francia)
20.30: Barcelona (spanyol)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.30: Milan (olasz)–Valencia (spanyol)
21.00: Crvena zvezda (szerb)–Baskonia (spanyol)
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai GP
2.45: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Match4)
3.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Match4)
4.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Match4)
SZNÚKER
14.00 és 20.00: Északír Open (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 500-as torna, Bázel
12.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
ATP 500-as torna, Bécs
13.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 500-as torna, Tokió
3.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Kanton
5.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, negyeddöntő
Benne kb. 10.00: Bondár Anna–Claire Liu (amerikai)
TORNA
Világbajnokság, Jakarta
13.30: női egyéni összetett döntő (Székely Zója, Mayer Gréta) (Tv: M4 Sport)
ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa-sorozat, 3. állomás, Toronto
12.00: előfutamok
0.00: döntők (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Minden idők legjobb Ferencvárosa. Vendég: Bánki József
7.00: Minden idők legjobb Újpestje. Vendég: Bene Ferenc és Bánki József
8.00: Minden idők legjobb Honvédja. Vendég: Détári Lajos, Bánki József és Buzgó József
9.00: Minden idők legjobb Tatabányája. Vendég: Buzgó József és Bánki József
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Forradalom, szabadságharc és olimpia 1956-ban
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Grosics Gyula
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
Hazafutás
Műsorvezető: Virányi Zsolt
Szerkesztő: L. Pap István
14.35: Újratöltve
16.00: Mentek, láttak, győztek? – Novotny Zoltán beszélgetése az 1956-os olimpiát megjáró sportolókkal
16.35: Tízpróba Szuper Leventével
17.00: Csodák csodája – kié a legemlékezetesebb magyar olimpiai aranyérem?
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Csodák csodája – kié a legemlékezetesebb magyar olimpiai aranyérem?
Körkapcsolás
Műsorvezető: Virányi Zsolt
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: A Salzburg–Ferencváros labdarúgó El-mérkőzés és a Veszprém–Füchse Berlin férfi kézilabda BL-meccs előtt. Kosárlabda, élő közvetítés a DVTK–Valencia női Euroliga-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Károlyi Andrea
18.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Salzburg–Ferencváros El-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László. Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Füchse Berlin férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs
21.00: A nap legfontosabb eseményei – interjúkkal
22.30: Sportvilág