Vancsa Zalán: Végre! Időtlen idők óta nem rúgtam gólt
„Indítottunk egy kontraakciót, csak be akartam érni a bokszba, a kapu elé, közben a lövés után valahogy visszapattant hozzánk a labda. Aztán jött egy beadás, amit igazából nem tudtam elengedni, úgy voltam vele, ebbe muszáj belekapnom. Éreztem, hogy jól pattant le a lábamról, megfordultam, s láttam, hogy bement. Nagyon örültem, végre! – időtlen idők óta nem lőttem már gólt” – idézte fel a törököknek lőtt találatát Vancsa Zalán, aki legutóbb 2024 áprilisában volt eredményes.
Videónkból az is kiderül, hogy mennyire húzta fel magát azon, hogy az előző két Eb-selejtezőhöz hasonlóan ezúttal is hátrányba kerültek az első tíz percben. Azt is elárulja, hogy miről beszélgetett a lecserélése után Szélesi Zoltánnal, egyáltalán miért kellett lejönnie a pályáról. Emellett a három, már lejátszott mérkőzés tapasztalatait is összegzi.
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
Magyarország–Törökország 1–1 (1–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2000 néző. Vezette: Jasper Vergoote (belga)
MAGYARORSZÁG: Pécsi – Farkas B., Yaakobishvili A., Fenyő, Markgráf – Molnár Á. (Vajda B., 76.), Tuboly, Szűcs T. (Vingler, 83.), Vancsa Z. (Kovács P., 76.) – Horváth K. (Átrok, 83.), Dénes V. (Bánáti, 64.). Szövetségi edző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Vancsa (14.), ill. Semih Kilicsoy (6.)
A másik mérkőzésen
Horvátország–Ukrajna 1–0 (0–0)
|A H-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Törökország
3
1
2
–
4–2
+2
5
|2. Ukrajna
3
1
1
1
7–4
+3
4
|3. Horvátország
2
1
1
–
2–1
1
4
|4. Magyarország
3
–
3
–
5–5
0
3
|5. Litvánia
3
–
1
2
1–7
–6
1