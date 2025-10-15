Vancsa Zalán: Végre! Időtlen idők óta nem rúgtam gólt

„Indítottunk egy kontraakciót, csak be akartam érni a bokszba, a kapu elé, közben a lövés után valahogy visszapattant hozzánk a labda. Aztán jött egy beadás, amit igazából nem tudtam elengedni, úgy voltam vele, ebbe muszáj belekapnom. Éreztem, hogy jól pattant le a lábamról, megfordultam, s láttam, hogy bement. Nagyon örültem, végre! – időtlen idők óta nem lőttem már gólt” – idézte fel a törököknek lőtt találatát Vancsa Zalán, aki legutóbb 2024 áprilisában volt eredményes.

Videónkból az is kiderül, hogy mennyire húzta fel magát azon, hogy az előző két Eb-selejtezőhöz hasonlóan ezúttal is hátrányba kerültek az első tíz percben. Azt is elárulja, hogy miről beszélgetett a lecserélése után Szélesi Zoltánnal, egyáltalán miért kellett lejönnie a pályáról. Emellett a három, már lejátszott mérkőzés tapasztalatait is összegzi.