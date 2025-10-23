Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna egyesben továbbjutott, párosban visszalépett Brazíliában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.23. 00:28
null
Udvardy Panna nehéz meccset nyert meg (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
WTA 125-ös torna női tenisz Udvardy Panna
Udvardy Panna háromszettes, közel háromórás mérkőzésen jutott tovább a brazíliai Florianópolisban zajló WTA challenger-tenisztornán.

A 4. helyen kiemelt Udvardy Panna (WTA-110.) a 2. fordulóban az argentin Victoria Bosióval (396.) találkozott, akit 2020-ban kétszer is megvert, azóta pedig nem csapott össze vele. Szoros meccset játszottak a felek, a magyar teniszező az első játszmában kétszer is elveszítette az adogatójátékát, de fordított, és 7:5-re megnyerte a szettet. Utána brékelőnybe került, azonban 3:1-es vezetésről elveszítette ezt a felvonást.

A döntő játszma során a kaposvári születésű játékos 4:3-nál love game-mel brékelt, majd az első mérkőzéslabdáját kihasználta a szervagémjében, így 2 óra 50 perc alatt továbbjutott. A negyeddöntőben a 8. helyen kiemelt ukrán Olekszandra Olijnikova (139.) vár a 27 éves sportolóra.

Udvardy párosban az egyiptomi Majar Serif oldalán lépett volna pályára szerdán az Andrea Gámiz, Eva Vedder venezuelai, holland kettős ellen, de visszaléptek az első forduló előtt a küzdelmektől.

WTA 125, FLORIANÓPOLIS (115 000 dollár, salak)
Egyes, 2. forduló
Udvardy Panna (4.)–Victoria Bosio (argentin) 7:5, 4:6, 6:3

 

WTA 125-ös torna női tenisz Udvardy Panna
Legfrissebb hírek

Babos Tímeáék szettelőnyről elbukták a ningpói döntőt

Tenisz
2025.10.19. 10:41

Gálfi Dalma nem jutott főtáblára Tokióban

Tenisz
2025.10.19. 10:03

Gálfi legyőzője bejutott az oszakai tenisztorna döntőjébe

Tenisz
2025.10.18. 11:22

Bondár Anna döntős a csinani challenger-tenisztornán

Tenisz
2025.10.17. 13:21

Tenisz: Bondár Anna elődöntős a csinani challengertornán

Tenisz
2025.10.16. 12:22

Gálfi Dalma nem bírt a negyedik kiemelttel az oszakai tenisztornán

Tenisz
2025.10.16. 07:29

Oszakai tenisztorna: Stollárék kikaptak a nyolcaddöntőben

Tenisz
2025.10.15. 06:55

Második selejtezős sikerével Gálfi feljutott a főtáblára Oszakában

Tenisz
2025.10.13. 11:00
Ezek is érdekelhetik