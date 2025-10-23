Udvardy Panna egyesben továbbjutott, párosban visszalépett Brazíliában

A 4. helyen kiemelt Udvardy Panna (WTA-110.) a 2. fordulóban az argentin Victoria Bosióval (396.) találkozott, akit 2020-ban kétszer is megvert, azóta pedig nem csapott össze vele. Szoros meccset játszottak a felek, a magyar teniszező az első játszmában kétszer is elveszítette az adogatójátékát, de fordított, és 7:5-re megnyerte a szettet. Utána brékelőnybe került, azonban 3:1-es vezetésről elveszítette ezt a felvonást.

A döntő játszma során a kaposvári születésű játékos 4:3-nál love game-mel brékelt, majd az első mérkőzéslabdáját kihasználta a szervagémjében, így 2 óra 50 perc alatt továbbjutott. A negyeddöntőben a 8. helyen kiemelt ukrán Olekszandra Olijnikova (139.) vár a 27 éves sportolóra.

Udvardy párosban az egyiptomi Majar Serif oldalán lépett volna pályára szerdán az Andrea Gámiz, Eva Vedder venezuelai, holland kettős ellen, de visszaléptek az első forduló előtt a küzdelmektől.

WTA 125, FLORIANÓPOLIS (115 000 dollár, salak)

Egyes, 2. forduló

Udvardy Panna (4.)–Victoria Bosio (argentin) 7:5, 4:6, 6:3