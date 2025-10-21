Szerdai sportműsor: pályán a Liverpool és a Real Madrid is a BL-ben
OKTÓBER 22., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri)
21.00: Chelsea (angol)–Ajax (holland)
21.00: Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayern München (német)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
11. FORDULÓ
21.00: Sheffield Wednesday–Middlesbrough (Tv: Match4)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
FŐTÁBLA, 3. FORDULÓ
16.00: Bayern München (német)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)
BAJNOKI ÁG, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Brann Bergen (norvég)–Puskás Akadémia FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile
23.00: női scratch, férfi csapatsprint, női csapatsprint (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ, A-CSOPORT
18.45: Kolstad (norvég)–Sporting CP (portugál)
20.45: Nantes (francia)–Aalborg (dán)
6. FORDULÓ, B-CSOPORT
18.45: PPD Zagreb (horvát)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–PLER-Budapest
NŐI NB I
17.00: NEKA–DVSC Schaeffler
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Kozármisleny KA
18.00: Győri Audi ETO KC–Moyra-Budaörs
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
2. FORDULÓ, H-CSOPORT
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Bakken Bears (dán)
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Real Madrid (spanyol)
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
20.45: Juventut Badalona–Bursaspor Basketbol (Tv: M4 Sport)
NBA, ALAPSZAKASZ
1.30: Oklahoma City Thunder–Houston Rockets (Tv: Sport1)
4.00: Los Angeles Lakers–Golden State Warriors (Tv: Sport1)
Csütörtök, 1.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)
Csütörtök, 3.30: Dallas Mavericks–San Antonio Spurs (Tv: Sport1)
NŐI EUROLIGA
3. FORDULÓ, B-CSOPORT
18.00: Sopron Basket–Galatasaray (török) (Tv: M4 Sport)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Vidux-Szegedi RSE–MAFC
Férfi Magyar Kupa
Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
18.00: Miskolci EAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár
Selejtező
20.00: MAFC-Kármán–Budapest Beach Aréna Boys
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: MBH-Békéscsaba–MÁV Előre Foxconn
Női Magyar Kupa
Selejtező, 1. mérkőzés
18.30: Közgáz-Corvinus–BVSC-Zugló
SZNÚKER
Északír Open
14.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
20.00: 2. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 500-as torna, Bázel
12.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Bécs
13.30: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Tokió
3.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
8.30 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Tereza Mihalíková, Olivia Nicholls (szlovák, brit)
WTA 250-es torna, Kanton
5.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 125-ös torna, Florianópolis
15.00: egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló
15.00 után: Udvardy Panna (4.)–Victoria Bosio (argentin)
15.00 után: Majar Serif, Udvardy Panna (egyiptomi, magyar, 3.)–Andrea Gámiz, Eva Vedder (venezuelai, holland)
TORNA
Világbajnokság, Jakarta
13.30: férfi egyéni összetett döntő (Mészáros Krisztofer) (Tv: M4 Sport)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, 3. FORDULÓ
19.00: Metalcom Szentes–Szolnoki Dózsa
20.00: One Eger–FTC-Telekom Waterpolo
NŐI OB I, 4. FORDULÓ
18.30: One Eger–BVSC-Manna ABC
18.45: UVSE Helia-D–III. Kerületi TVE
19.00: Dunaújvárosi FVE–GYVSE-Uni Győr
20.00: FTC-Telekom–Valdor-Szentes
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Sztársportolók, akik csődbe mentek
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Szokatlan kérés a női kézilabdában
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Ferencváros labdarúgócsapata a téli plzeni meccstől az őszi Plzen elleni meccsig
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Vadász Imre
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó vívómagazin
14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Amerikai kalandok Miamitól New Yorkig: Borbola Bence
15.30: Asztalitenisz Európa-bajnoki cím a német női válogatott edzőjeként: Bátorfi Zoltán
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, Thury Gábor
17.00: Strandkézilabda, a magyar bajnok Red Velvet nemzetközi szinten is szép sikereket ért el
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, Európa-liga-mérkőzésre készül a Ferencváros, Salzburgból Tóth Béla jelentkezik. Bajnokok Ligája-meccs előtt a Liverpool: Gyenge Balázs
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Sopron–Galatasaray női Euroliga-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Zagreb–Szeged férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György
20.20: Bajnokok Ligája-összeállítás. Spiller István véleménye Szongoth Domán előzetes NHL-draftlistára kerüléséről
21.00: A Ferencváros Salzburgban játszik csütörtökön, helyszíni beszámoló. Mjällby: a svéd labdarúgás új bajnoka
22.00: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág