Szerdai sportműsor: pályán a Liverpool és a Real Madrid is a BL-ben

OKTÓBER 22., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)

18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri)

21.00: Chelsea (angol)–Ajax (holland)

21.00: Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Olympique Marseille (francia)

21.00: Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayern München (német)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

11. FORDULÓ

21.00: Sheffield Wednesday–Middlesbrough (Tv: Match4)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

FŐTÁBLA, 3. FORDULÓ

16.00: Bayern München (német)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

BAJNOKI ÁG, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Brann Bergen (norvég)–Puskás Akadémia FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile

23.00: női scratch, férfi csapatsprint, női csapatsprint (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ, A-CSOPORT

18.45: Kolstad (norvég)–Sporting CP (portugál)

20.45: Nantes (francia)–Aalborg (dán)

6. FORDULÓ, B-CSOPORT

18.45: PPD Zagreb (horvát)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–PLER-Budapest

NŐI NB I

17.00: NEKA–DVSC Schaeffler

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Kozármisleny KA

18.00: Győri Audi ETO KC–Moyra-Budaörs

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

2. FORDULÓ, H-CSOPORT

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Bakken Bears (dán)

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Real Madrid (spanyol)

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

20.45: Juventut Badalona–Bursaspor Basketbol (Tv: M4 Sport)

NBA, ALAPSZAKASZ

1.30: Oklahoma City Thunder–Houston Rockets (Tv: Sport1)

4.00: Los Angeles Lakers–Golden State Warriors (Tv: Sport1)

Csütörtök, 1.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)

Csütörtök, 3.30: Dallas Mavericks–San Antonio Spurs (Tv: Sport1)

NŐI EUROLIGA

3. FORDULÓ, B-CSOPORT

18.00: Sopron Basket–Galatasaray (török) (Tv: M4 Sport)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: Vidux-Szegedi RSE–MAFC

Férfi Magyar Kupa

Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

18.00: Miskolci EAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár

Selejtező

20.00: MAFC-Kármán–Budapest Beach Aréna Boys

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: MBH-Békéscsaba–MÁV Előre Foxconn

Női Magyar Kupa

Selejtező, 1. mérkőzés

18.30: Közgáz-Corvinus–BVSC-Zugló

SZNÚKER

Északír Open

14.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

20.00: 2. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 500-as torna, Bázel

12.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, Bécs

13.30: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Tokió

3.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

8.30 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Tereza Mihalíková, Olivia Nicholls (szlovák, brit)

WTA 250-es torna, Kanton

5.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 125-ös torna, Florianópolis

15.00: egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló

15.00 után: Udvardy Panna (4.)–Victoria Bosio (argentin)

15.00 után: Majar Serif, Udvardy Panna (egyiptomi, magyar, 3.)–Andrea Gámiz, Eva Vedder (venezuelai, holland)

TORNA

Világbajnokság, Jakarta

13.30: férfi egyéni összetett döntő (Mészáros Krisztofer) (Tv: M4 Sport)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, 3. FORDULÓ

19.00: Metalcom Szentes–Szolnoki Dózsa

20.00: One Eger–FTC-Telekom Waterpolo

NŐI OB I, 4. FORDULÓ

18.30: One Eger–BVSC-Manna ABC

18.45: UVSE Helia-D–III. Kerületi TVE

19.00: Dunaújvárosi FVE–GYVSE-Uni Győr

20.00: FTC-Telekom–Valdor-Szentes

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Sztársportolók, akik csődbe mentek

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Szokatlan kérés a női kézilabdában

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Ferencváros labdarúgócsapata a téli plzeni meccstől az őszi Plzen elleni meccsig

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Vadász Imre

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Asszó vívómagazin

14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Amerikai kalandok Miamitól New Yorkig: Borbola Bence

15.30: Asztalitenisz Európa-bajnoki cím a német női válogatott edzőjeként: Bátorfi Zoltán

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, Thury Gábor

17.00: Strandkézilabda, a magyar bajnok Red Velvet nemzetközi szinten is szép sikereket ért el

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, Európa-liga-mérkőzésre készül a Ferencváros, Salzburgból Tóth Béla jelentkezik. Bajnokok Ligája-meccs előtt a Liverpool: Gyenge Balázs

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Sopron–Galatasaray női Euroliga-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Zagreb–Szeged férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György

20.20: Bajnokok Ligája-összeállítás. Spiller István véleménye Szongoth Domán előzetes NHL-draftlistára kerüléséről

21.00: A Ferencváros Salzburgban játszik csütörtökön, helyszíni beszámoló. Mjällby: a svéd labdarúgás új bajnoka

22.00: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág