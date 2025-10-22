„Nem mindenki érti meg, miért nem játszik többet” – Arne Slot a szünetben lecserélt Isakról

„Nem tudom, hogy ez üzenetértékű-e, de olyan győzelem, amire építhetünk – nyilatkozta a mérkőzés legjobbjának megválasztott, a Liverpool második gólját szerző Virgil van Dijk. – Jó ideje benne vagyok a futballban, és nyilván csalódottak voltunk a zsinórban elszenvedett négy vereség miatt, amire nem hiszem, hogy lett volna példa, amióta a klubnál vagyok. Ezzel csapatként kellett megbirkóznunk, össze kell tartanunk és kizárnunk a külvilág zaját. Nyertünk, szereztünk három pontot, de ez csak ennyi, készülnünk kell a Brentford elleni szombati mérkőzésünkre.”

Az egyenlítő gólt szerző Hugo Ekitiké nem ünnepelt, mivel volt csapata ellen talált be, de persze örült első BL-góljának Pool-színekben.

„Nagyon tisztelem az Eintrachtot, itt lett belőlem játékos, és most nem tartanék ott, ahol, ha anno nem megyek Frankfurtba – mondta a 23 éves francia támadó. – Különleges érzés volt hazatérni, és örülök, hogy nyertünk, s megszereztem az első gólomat a Bajnokok Ligájában liverpooli játékosként. Tudtam, hogy jönni fog a kapus, és próbál terpeszteni, ezért a lábai között próbáltam meg ellőni a labdát, ami bejött.”

Arne Slot, a „vörösök” menedzsere beszélt Ekitikéről és csatártársáról, Alexander Isakról is: „Hugo előtt nagy helyzet adódott, és belőtte. Alexnek is voltak lehetőségei, sajnos nem talált be, de le is kellett hoznom a szünetben, mivel fájdalmat érzett az ágyékánál. Többször elmondtam már, nehéz megtalálni az egyensúlyt egy olyan játékosnál, aki kihagyott három hónapot. Lassan kell neki egyre több lehetőséget adni, és nem mindenki érti meg, miért nem játszik többet vagy gyakrabban. Erre három nap alatt a második meccsén lépett pályára, és le kellett cserélni...”

A német csapat vezetőedzője, Dino Toppmöller csalódottan nyilatkozott: „Tudtuk, hogy a Liverpool többet birtokolja majd a labdát, ennek ellenére nem volt túl sok nagy helyzete, mert összességében jól védekeztünk. Mindazonáltal két rögzített helyzet miatt veszítettük el a mérkőzést. Ha ezen a szinten egy csapat valamit el akar érni, akkor teljes koncentrációra van szükség.”