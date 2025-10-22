Nemzeti Sportrádió

„Nem mindenki érti meg, miért nem játszik többet” – Arne Slot a szünetben lecserélt Isakról

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.22. 23:56
null
Arne Slot (Fotó: Getty Images)
Címkék
Eintracht Frankfurt BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Hugo Ekitiké Liverpool Arne Slot Virgil van Dijk Liverpool FC Dino Toppmöller
A Liverpool FC 5–1-re kiütötte idegenben az Eintracht Frankfurtot a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 3. fordulójában. A mérkőzés után a „vörösök” menedzsere, Arne Slot értékelt, valamint két gólszerző Virgil van Dijk és Hugo Ekitiké nyilatkozott.

„Nem tudom, hogy ez üzenetértékű-e, de olyan győzelem, amire építhetünk nyilatkozta a mérkőzés legjobbjának megválasztott, a Liverpool második gólját szerző Virgil van Dijk.Jó ideje benne vagyok a futballban, és nyilván csalódottak voltunk a zsinórban elszenvedett négy vereség miatt, amire nem hiszem, hogy lett volna példa, amióta a klubnál vagyok. Ezzel csapatként kellett megbirkóznunk, össze kell tartanunk és kizárnunk a külvilág zaját. Nyertünk, szereztünk három pontot, de ez csak ennyi, készülnünk kell a Brentford elleni szombati mérkőzésünkre.”

Az egyenlítő gólt szerző Hugo Ekitiké nem ünnepelt, mivel volt csapata ellen talált be, de persze örült első BL-góljának Pool-színekben.

„Nagyon tisztelem az Eintrachtot, itt lett belőlem játékos, és most nem tartanék ott, ahol, ha anno nem megyek Frankfurtbamondta a 23 éves francia támadó. – Különleges érzés volt hazatérni, és örülök, hogy nyertünk, s megszereztem az első gólomat a Bajnokok Ligájában liverpooli játékosként. Tudtam, hogy jönni fog a kapus, és próbál terpeszteni, ezért a lábai között próbáltam meg ellőni a labdát, ami bejött.”

Arne Slot, a „vörösök” menedzsere beszélt Ekitikéről és csatártársáról, Alexander Isakról is: „Hugo előtt nagy helyzet adódott, és belőtte. Alexnek is voltak lehetőségei, sajnos nem talált be, de le is kellett hoznom a szünetben, mivel fájdalmat érzett az ágyékánál. Többször elmondtam már, nehéz megtalálni az egyensúlyt egy olyan játékosnál, aki kihagyott három hónapot. Lassan kell neki egyre több lehetőséget adni, és nem mindenki érti meg, miért nem játszik többet vagy gyakrabban. Erre három nap alatt a második meccsén lépett pályára, és le kellett cserélni...”

A német csapat vezetőedzője, Dino Toppmöller csalódottan nyilatkozott: „Tudtuk, hogy a Liverpool többet birtokolja majd a labdát, ennek ellenére nem volt túl sok nagy helyzete, mert összességében jól védekeztünk. Mindazonáltal két rögzített helyzet miatt veszítettük el a mérkőzést. Ha ezen a szinten egy csapat valamit el akar érni, akkor teljes koncentrációra van szükség.”

Bajnokok Ligája
2 órája

Szoboszlai kiválóan futballozott, a Liverpool öt gólt vágott Frankfurtban

Az Eintracht hozta a „szokásos” BL-eredményét – Kerkez végig a kispadon ült, Szoboszlai góllal és gólpasszal segítette csapatát.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1–5 (1–3)
Frankfurt, Frankfurt Stadion, 58 700 néző. Vezette: Letexier (francia)
Eintracht Frankfurt: Zetterer – R. Kristensen (N. Collins, 59.), Amenda, Koch, Theate – M. Götze (Csaibi, 65.), Larsson – Bahoya (Burkardt, 59.), Doan (Uzun, 64.), N. Brown – Knauff (Szhiri, 76.). Vezetőedző: Dino Toppmöller
Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (Bradley, 19.), I. Konaté (Joe Gomez, 74.), Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 74.), Isak (Chiesa, a szünetben), Gakpo (A. Mac Allister, 74.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Kristensen (26.), ill. Ekitiké (35.), Van Dijk (39.), I. Konaté (44.), Gakpo (66.), Szoboszlai (70.)

 

Eintracht Frankfurt BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Hugo Ekitiké Liverpool Arne Slot Virgil van Dijk Liverpool FC Dino Toppmöller
Legfrissebb hírek

Egy piros lap, három tizenegyes, hat gól – gálázott a Chelsea az Ajax ellen

Bajnokok Ligája
2 órája

Szoboszlai kiválóan futballozott, a Liverpool öt gólt vágott Frankfurtban

Bajnokok Ligája
2 órája

Enrique Guardiolát előzte, Haaland Cristiano Ronaldo nyomdokaiban a BL történetének leggólgazdagabb játéknapján

Bajnokok Ligája
13 órája

A Galatasaraynak fel kell pörögnie a norvégok ellen is!

Bajnokok Ligája
14 órája

A Real Madrid ellen még nem Igor Tudor állása a tét...

Bajnokok Ligája
14 órája

Szoboszlai Dominik: Az én karrieremben még sosem fordult elő, hogy zsinórban négy meccset elveszítsünk

Bajnokok Ligája
16 órája

„Bonyolult év lesz, de nem kell kétségbe esni” – Antonio Conte a Napoli 6–2-es veresége után

Bajnokok Ligája
16 órája

Luis Enrique: Négy vagy öt csapat van a mi szintünkön a BL-ben, nem lesz könnyű a címvédés

Bajnokok Ligája
17 órája
Ezek is érdekelhetik