Csank János a portugálokról: „Egyáltalán nem tetszettek, elég nagyképűek voltak...”

A magyarok múlt szombaton 2–2-es döntetlent játszottak Írországban, kedden pedig házigazdaként 3–2-re kikaptak a Nemzetek Ligája-címvédő Portugáliától.

Utóbbi találkozó kapcsán Csank szombaton, a Kárpát-medencei veterán labdarúgó tornasorozat nyolcadik állomásán, Vajtán az MTI-nek úgy fogalmazott: a meccs előtt azt mondta, hogy szerencsés esetben összejöhet egy döntetlen.

„Nekem mondjuk speciel egyáltalán nem tetszettek a portugálok, elég nagyképűek voltak. Szerintem taktikailag sem voltak úgy felkészülve, bár megcsinálták, amit gondoltak, és amit kellett, de nem voltak igazán jók. A meccs alakulása alapján a döntetlen reális lett volna, az viszont nagy hiba volt, hogy két perc múlva gólt kaptunk, miután a 84. percben egyenlíteni tudtunk” – nyilatkozta.

Megjegyezte: egy kicsit idegesíti az a manapság divatos szemlélet, ami a labdakihozatalt részesíti előnyben.

„Én kapus voltam annak idején. Ha kigurítottam volna a belső védőmnek a labdát úgy, hogy mögötte öt méterre áll egy csatár, akkor az edzőm és a nézők biztosan nem dicsérnek meg” – magyarázta.

Hozzátette: Szoboszlai Dominik nem középhátvéd, tehát semmi keresnivalója nem volt ott, ahol akkor helyezkedett. Ott a két belső védőnek kellett volna lennie, és ahol Kerkez Milos egy rossz átadással elveszítette a labdát, ott lett volna a helye Szoboszlainak, vagy még feljebb. Másrészt az is hiba volt, hogy Kerkez – akinek a bal oldalon van a helye – középen kérte a labdát.

„Bizonyos posztokon kell keveredés, de itt azért nem. Ez egy nagyon durva hiba volt. Át kellett volna rúgni a túloldalra, és ott letámadni őket, aztán lassítani a játékot. Úgy talán megúszhattuk volna az újabb kapott gólt” – vélekedett.

Hangsúlyozta: fontos és értékes egy pont lett volna a magyar válogatott számára, másrészt egy kicsit talán a portugálokat is felpiszkálta volna az írek elleni mérkőzésük előtt a pontvesztésük.

„Óriási szerencsénk volt, hogy Örményország legyőzte az íreket” – jegyezte meg.

A 78 éves mester úgy számol, hogy a nemzeti csapat hat pontot szerez az örményekkel szemben, de abban biztos, hogy utóbbiak nem feltett kézzel érkeznek október 11-én a Puskás Arénába, mert számukra is komoly tétje lesz annak a találkozónak.

„Nem hiszem, hogy nagyon apelláltak a második hely megszerzésére, de nagy veszítenivalójuk nincs, ők csak nyerni tudnak ebben a helyzetben. A nyomás kimondottan rajtunk lesz, nyomás alatt fogunk játszani idegenben is, itthon meg főleg, és ezt el kell tudni viselni.”

Csank amellett, hogy a Kárpát-medencei veterán labdarúgó tornasorozat nagykövete, a magyar öregfiúk-válogatott szakmai stábjában Gellei Imre munkáját segíti. A csapat augusztus végén Kassán 6–0-ra nyert a szlovákok ellen. A pályán ott volt többek között Király Gábor, Bogdán Ádám, Telek András, Mátyus János, Priskin Tamás, Nikolics Nemanja és Wukovics László is.

„Az utóbbi évtizedekben sosem vertük meg a szlovákokat semmilyen válogatott szinten, most viszont sikerült. Ez inkább örömjáték, nem taktikázunk különösebben, hiszen jó futballistákról van szó, mindenki tudja, mit kell játszania, bár azt elmondjuk, hogy a pontrúgásoknál nagyjából mit kellene csinálni.”

Elárulta: a keret összeállításakor nehézséget jelent, hogy többen már edzőként vagy klubvezetőként dolgoznak, és nem mindig érnek rá.

Az Országos Veterán Labdarúgó Egyesület (OVLSE) szervezésében nyolcadik alkalommal megvalósult Kárpát-medencei veterán labdarúgótornát a nyíregyházi Hed-Land csapata nyerte, amely a döntőben 2–0-ra győzte le a Videotont. A mezőnynek tagja volt még a Topolya, a Nádszeg-Csallóköz, az Eszék, valamint a Debreceni Agráregyetem SE, a Szeged és a Tiszaföldvár.

A záróünnepség után a torna védnöke, Térmeg György, Vajta polgármestere felajánlotta Őze Tibornak, az OVLSE elnökének, hogy a Fejér vármegyei község a tavalyi és az idei esemény után a jövőben is szívesen otthont adna a rendezvénynek.