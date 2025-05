Marco Rossi 2030-ig marad a magyar válogatott élén

Az MLSZ elnöke, Csányi Sándor a szövetség pénteki közgyűlésén jelentette be, hogy Marco Rossi 2030-ig marad a magyar férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Ezt nem sokkal később az MLSZ is megerősítette közösségi média oldalain.

„Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy akkora a bizalom irányomba, amit a szerződésem 2030-ig történő meghosszabbítása mutat! Szeretném megragadni az alkalmat, hogy Csányi Sándor elnök úrnak is gratuláljak újraválasztásához és külön is megköszönjem támogatását és bizalmát, ami ugyanakkor hatalmas felelősséget is jelent, ismerve a felénk támasztott elvárásokat. Mint mindig, ezentúl is minden tőlem telhetőt el fogok követni, hogy megfeleljünk ezeknek illetve lehetőség szerint túl is teljesítsük őket” – idézi a hosszabbítás kapcsán Rossit a magyar szövetség

Mint ismert, Marco Rossi 2018 júniusában vette át a magyar válogatott irányítását. Azóta 74 tétmeccsen irányította a mienket, ezeken 34 győzelem, 17 döntetlen és 23 vereség a mérlege, ez 1.61-es pontátlagnak felel meg. A magyar szövetségi kapitányok örökrangsorában Rossit csak Baróti Lajos előzi meg.

A hatvanéves olasz edző irányítása alatt a magyar válogatott kijutott a 2020-as és a 2024-es Európa-bajnokságra is. Az Eb-részvételek mellett a 2020–2021-es idényben Rossival a válogatott feljutott a Nemzetek Ligája A-ligájába, ahol többek között az angolok és a németek ellen is emlékezetes mérkőzéseket vívtunk.

A következő öt esztendőre is komoly célokat tűzött ki a felnőtt válogatott elé az MLSZ. A soron következő két Európa-bajnokságról az egyikre ki kell jutni, vissza kell verekednie magát a Nemzetek Ligája A-ligájába, és a világbajnokságra is ki kell jutni. Marco Rossi és a magyar válogatott előtt álló következő feladat, hogy kvalifikáljon a 2026-os világbajnokságra. Az őszi selejtezősorozatban Írország, Portugália és Örményország vár a magyar válogatottra.