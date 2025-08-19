Nemzeti Sportrádió

Összeverekedtek meccs után, kitenné Rabiot-ékat a Marseille

2025.08.19. 19:58
Adrien Rabiot-t átadólistára tette az OM (Fotó: Getty Images)
francia foci Jonathan Rowe Ligue 1 Olympique Marseille Adrien Rabiot
A francia labdarúgó-élvonalbeli (Ligue 1) Olympique Marseille átadólistára tette két játékosát, a tavaly nyáron ingyen érkező Adrien Rabiot-t és Jonathan Rowe-t, mivel a két labdarúgó az öltözőben összeverekedett egymással az OM Rennes elleni pénteki veresége után.

Ismert, hogy a Marseille a Rennes elleni 1–0-s idegenbeli vereséggel kezdte a Ligue 1 új idényét. A vereség mellett más miatt is vannak utózöngéi a mérkőzésnek, ugyanis francia beszámolók szerint a klub átadólistára tette két játékosát, az ősi rivális Paris Saint-Germainnel hatszoros francia bajnok Adrien Rabiot-t, illetve az angol U-válogatott szélsőt, Jonathan Rowe-t, mert a két érintett a Rennes elleni egygólos idegenbeli vereség után az öltözőben összeverekedett egymással.

Az eset után Roberto De Zerbi vezetőedző jelezte Rabiot-nak, hogy a továbbiakban nem számít rá. Rabiot édesanyja, egyben menedzsere, Véronique Rabiot augusztus 18-án az RTL-nek elismerte, hogy fiát átadólistára tették, ezt követően Mehdi Benatia sportigazgatónál érdeklődött a miértekről, de nem kapott választ, majd kedden az OM főtitkára, Benjamin Arnaud megerősítette Rabiot képviselőjének, hogy a vezetőedző nem számít rá. De Zerbi döntését azzal indokolta, hogy Rabiot az előző idényhez képest kevesebb munkát tett bele a feladataiba.

A francia lapok részletezték, hogy Rabiot és Rowe állítólag a Rennes elleni vereség után összeverekedett, sértegették és fizikailag is bántották egymást, ezt követően mindkét játékost felfüggesztették, és az elmúlt napokban nem vehettek részt csapatuk edzésén. A Marseille kedden honlapján erősítette meg, hogy Rabiot-t és Rowe-t is átadólistára tette a Rennes elleni mérkőzés utáni, öltözőben történt elfogadhatatlan viselkedése miatt.

A 30 éves Adrien Rabiot tavaly nyáron, szerződése lejártával volt kénytelen elhagyni a Juventust, de új csapatot csak két és fél hónappal később, szeptember közepén talált, akkor írt alá egykori klubja, a PSG ősi riválisához, az Olympique Marseille-hez, melynek színeiben az előző kiírásban 32 mérkőzésen 10 gólig és hat gólpasszig jutott.

 

