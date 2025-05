Lőw Zsolt is bekerült az MLSZ elnökségébe

Az elnök személyében tehát nincs változás, az elnökség azonban átalakult. Balogh Gabriella, Bánki Erik, Dankó Béla, Török Gábor, Garancsi István és Nyilasi Tibor továbbra is az elnökség tagja, hozzájuk csatlakozott Lőw Zsolt is, aki az RB Leipzig megbízott vezetőedzőjeként már nemzetközi tapasztalatokat is szerzett, és jelenleg is tagja az MLSZ szakmai bizottságának.

Lőw új lendületet hozhat az elnökség munkájába, és elképzelhető, hogy egyszerre tölti be a szakmai bizottsági és az elnökségi tagságot is. Mellette Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Törvényszék sajtószóvivője, valamint Juhász László, a Boston Consulting Group budapesti irodájának vezetője is bekerült a testületbe. Az elnökség létszáma így kilencről tíz tagra nőtt, mivel Berzi Sándor és Anthony Radev nem folytatja munkáját a szövetség vezetőségében.