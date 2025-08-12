Megvan, mikor játsszák a Mol Magyar Kupa 2. fordulójának mérkőzéseit

MOL MAGYAR KUPA
2. FORDULÓ
AUGUSZTUS 23., SZOMBAT
11.00: III. ker. TVE (NB III)–BKV Előre (NB III)
11.00: 43. sz. Építők SK (BLSZ I.)–Martfűi LSE (NB III)
15.00: CSO-KI Sport (Pest I.)–Putnok FC (NB III)
15.30: Lajoskomárom (Fejér I.)–PTE-PEAC (NB III)
16.00: DEAC (NB III)–Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)
16.00: Kelen SC (BLSZ I.)–Dunaújváros FC (NB III)
16.30: Hódoscsépányi SE (Borsod-Abaúj-Zemplén II.)–SBTC (Nógrád I.)
16.30: FC Hatvan (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)
16.30: Sényő FC-ZMB Building (NB III)–Tarpa SC (NB III)
16.30: Gödöllői SK (NB III)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)
16.30: Újfehértó SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Füzesabony SC (NB III)
16.30: Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)
16.30: Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Dunaharaszti MTK (NB III)
16.30: Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Rákóczifalva SE (Jász-Nagykun-Szolnok I.)
16.30: Sándorfalvi SKE (Csongrád-Csanád I.)–Hódmezővásárhelyi FC (NB III)
16.30: REAC (BLSZ I.)–Tiszaföldvár SE (NB III)
16.30: Gyulai Termál FC (NB III)–Csepel SC (NB III)
16.30: Bőny SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Móri SE (Fejér I.)
16.30: Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III)
16.30: Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB III)
16.30: Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III)
16.30: Koppánymonostori SE (Komárom-Esztergom I.)–Sárvár FC (Vas I.)
16.30: Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)–Szarvaskend SE (Vas I.)
16.30: Nagyatádi FC (Somogy I.)–PMFC (NB III)
16.30: Iváncsa KSE (NB III)–Pénzügyőr SE (NB III)
16.30: Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)–Majosi SE (NB III)
16.30: Sárbogárd SE (Fejér I.)–Dombóvári FC (NB III)
16.30: Budaörs (NB III)–FC Nagykanizsa (NB III)
16.30: Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–Érdi VSE (NB III)
18.00: Bicskei TC (NB III)–VSC 2015 Veszprém (NB III)
18.00: Pilisi LK (Pest I.)–XV. Kerületi Issimo SE (BLSZ I.)
AUGUSZTUS 24., VASÁRNAP
16.00: Sajóbábony VSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Eger SE (NB III)
16.30: DB Futball Bordány (Csongrád-Csanád I.)–ESMTK (NB III)
16.30: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Szombathelyi Haladás (NB III)
16.30: Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III)
16.30: Mórágyi SE (Tolna II.)–BFC Siófok (NB III)