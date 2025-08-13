Pénzbírság és szektorbezárás az ETO és a BVSC büntetése

A FEB a ETO FC-t és a BVSC-t is pénzbírsággal,valamint hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással büntette a szurkolóik rasszista, obszcén, és diszkriminatív viselkedésük miatt – közölte az MLSZ a hivatalos weboldalán. A győriek esetében az Újpest elleni NB I-es bajnoki, a BVSC-nél a Csákvár ellen NB II-es bajnoki miatt jött a büntetés. A szektorbezárást mindkét esetben felfüggesztette. Ha a következő hat hónapban a csapatok szurkolói ismét kihágásokat követnek el, egy zárt kapus mérkőzéssel számolniuk kell a további büntetések mellett.

Az MLSZ teljes közleményét ide kattintva olvashatja el.