Pénzbírság és szektorbezárás az ETO és a BVSC büntetése

2025.08.13. 17:17
NBII Győri ETO BVSC FEB NBI MLSZ Büntetés
A Magyar Labdarúgó-szövetség Fegyelmi Bizottsága a keddi ülésén a szurkolók viselkedése miatt megbüntette az ETO-t és a BVSC-t is.

 

A FEB a ETO FC-t és a BVSC-t is pénzbírsággal,valamint hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással büntette a szurkolóik rasszista, obszcén, és diszkriminatív viselkedésük miatt – közölte az MLSZ a hivatalos weboldalán. A győriek esetében az Újpest elleni NB I-es bajnoki, a BVSC-nél a Csákvár ellen NB II-es bajnoki miatt jött a büntetés. A szektorbezárást mindkét esetben felfüggesztette. Ha a következő hat hónapban a csapatok szurkolói ismét kihágásokat követnek el, egy zárt kapus mérkőzéssel számolniuk kell a további büntetések mellett.

Az MLSZ teljes közleményét ide kattintva olvashatja el.

 

NBII Győri ETO BVSC FEB NBI MLSZ Büntetés
