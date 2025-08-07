Sportrádió

Halaszt az FTC – így néz ki az NB I 5. fordulójának menetrendje

2025.08.07. 17:21
A Kisvárda otthonában csak decemberben lép pályára az FTC (Fotó: Mediaworks/Polyák Attila)
FTC NB I labdarúgó NB I MLSZ Ferencváros
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közzétette az NB I 2025–2026-os idényének 5. fordulóbeli párosítását, s mint kiderült, a Ferencváros majd decemberben pótolja be mérkőzését ebből a körből.

Mint az MLSZ a cikkében fogalmaz, amennyiben egy adott klub valamely nemzetközi kupasorozat playoffköréig eljut, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ennek megfelelően járt el az FTC, így elhalasztják a bajnoki címvédő kisvárdai mérkőzését. A találkozó új időpontjának a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a december 3-át jelölte ki a versenybizottság.

LABDARÚGÓ NB I
5. FORDULÓ
Augusztus 22., péntek
20.00: Puskás Akadémia–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Augusztus 23., szombat
17.45: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.15: Nyíregyháza Spartacus–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Augusztus 24., vasárnap
17.45: Kolorcity Kazincbarcika–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
December 3., szerda
19.00: Kisvárda–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

