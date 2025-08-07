Halaszt az FTC – így néz ki az NB I 5. fordulójának menetrendje

Mint az MLSZ a cikkében fogalmaz, amennyiben egy adott klub valamely nemzetközi kupasorozat playoffköréig eljut, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ennek megfelelően járt el az FTC, így elhalasztják a bajnoki címvédő kisvárdai mérkőzését. A találkozó új időpontjának a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a december 3-át jelölte ki a versenybizottság.

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

Augusztus 22., péntek

20.00: Puskás Akadémia–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Augusztus 23., szombat

17.45: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.15: Nyíregyháza Spartacus–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Augusztus 24., vasárnap

17.45: Kolorcity Kazincbarcika–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

December 3., szerda

19.00: Kisvárda–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!