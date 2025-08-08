Rossi elárulta, a légiósok nagy részének garantált a helye a válogatottban

Marco Rossi Il Mattinónak adott interjúját a Tuttomercatoweb szemlézte.

A szövetségi kapitány a kluboknál és a válogatottnál lévő edzői feladatokról úgy fogalmazott: úgy érzi, mintha mindig csak kölcsönben lennének nála a válogatott tagjai.

„Így nem lehet akkora hatást elérni, mint amekkorát szeretnél. Nem tagadom, egy nap szeretnék egy klubot irányítani, de csak egy feltétellel: Olaszországban. És hogy a karrierem lezáruljon, az egyetlen lehetőség a Torino lenne, a csapat, amellyel elkezdtem, de jelenleg a feltételek nem megfelelőek” – hangsúlyozta Marco Rossi, akit a válogatott összeállításának részleteiről is kérdeztek.

„Számok és statisztikák szempontjából le vagyunk maradva Európa legjobb válogatottjaitól, különösen a játékintenzitás tekintetében. Sok jó labdarúgónk játszik külföldön és ez segít nekünk” – mondta a kapitány, ismertetve légiósainkat.

„Figyelemmel kísérjük a magyar bajnokságot: megnézzük azokat a játékosokat, akik már a válogatottban vannak és megpróbálunk teljes képet kapni róluk. Tudjuk, hogy kik játszanak külföldön, és hetven százalékuknak garantált helye van, ha fizikailag fitt” – emelte ki Marco Rossi.