„Kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci” – Puskás Ferenc legendás mondása lett a magyar futball legjobb idézete

2025.08.08. 18:29
Fotó: PUSKAS.com
Puskás Ferenc idézetek magyar foci magyar labdarúgó-válogatott
A magyar labdarúgás híres alakjai nem csak a pályán vagy az oldalvonal mellett állva alkottak maradandót: futballunk történelme legendás interjúkban, beszólásokban, illetve kommentátori aranyköpésekben is bővelkedik. A Nemzeti Sport ezen a nyáron arra kérte olvasóit, hogy válasszák ki a magyar futball legjobb idézetét. A mindent eldöntő szavazáson két Puskás Ferenc-idézet maradt versenyben.

Futballunk történelme telis-tele van emlékezetes edzői bölcsességekkel, meghökkentő játékosnyilatkozatokkal, vagy éppen legendás kommentátori mondatokkal. Szerkesztőségünk tagjaival hosszas ötletelés során kiválasztottunk, majd szavazásra bocsátottunk 32 idézetet. Olvasóinktól arra a kérdésre vártuk a választ az elmúlt hetekben, hogy ezek közül melyik a legjobb.

Az idézetek között egyaránt helyet kaptak sok évtizede, illetve az elmúlt években elhangzott mondatok. Vicces és szomorú, valamint meghökkentő és provokatív kijelentések is gazdagították a mezőnyt, amelybe egy személytől legfeljebb kettőt választottunk, s amelynek tagjai egyenes kieséses rendszerben küzdöttek meg olvasóink voksaiért. A játék 32 idézettel kezdődött, egyenes kieséses formában párba állítottuk őket, és négy kör alatt eljutottunk addig, hogy két mondat maradt versenyben. Mindkettő Puskás Ferenctől származott: „Kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci” és „Integessen a f.szom.”

Az olvasóink körében végig nagy népszerűségnek örvendő szavazáson a döntő körben a pénteki zárásig összesen 4032 szavazat érkezett: ebből 2403-an (59.6 százalék) voksoltak a legendás szállóigére, a „Kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci”-ra. Az „Integessen a f.szom” aranyköpésre 1629 szavazat (40.4 százalék) érkezett.

Hogy mikor hangzott el először a győztes idézet, nem lett dokumentálva, ám később Puskás Ferenc sem tagadta, hogy tőle származik az azóta világhírűvé vált aranyköpés. Olvasóink körében pedig – mint kiderült –, nincs párja az ikonikus mondatnak, amelyet nemcsak az idősebb, de a fiatalabb korosztály is a mai napig emleget. 

Valamennyi olvasónknak köszönjük a szavazatokat! 

 

