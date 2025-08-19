Nemzeti Sportrádió

A Joseph, Varga kettőssel támad a Ferencváros a Qarabag ellen – kezdők

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.19. 19:53
null
Fotó: Török Attila
Címkék
Bajnokok Ligája FTC BL Ferencváros
A labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásában a Ferencváros a Qarabaggal meccsel. A két csapat szakvezetője kijelölte kezdőcsapatát a párharc első találkozójára.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉS
FERENCVÁROSI TC–QARABAG (azeri), 21.00
Budapest, Groupama Aréna. Vezeti: Joao Pinheiro (Bruno Jesus, Luciano Maia) – portugálok
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki, Ötvös, O'Dowda – Joseph, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispad: Radnóti, Gróf – N. Keita, Arzani, Pesics, Levi, Zachariassen, Botka, I. Cissé, Gruber, Cadu, Nagy B.
QARABAG: Kochalski – M. Silva, Mutafazade, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Jakovics – Leandro Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade. Vezetőedző: Gurban Gurbanov
A kispad: Magomedaliyev, Buntic – S. Mmaee, Kouakou, Addai, Bolt, Kascsuk, Gurbanli, Bayramov, A. Hüseynov, Jabrayilzade, B. Hüseynov

 

Bajnokok Ligája FTC BL Ferencváros
Legfrissebb hírek

BL-playoff, 1. mérkőzés: Ferencváros–Qarabag

Bajnokok Ligája
1 órája

Adama Traoré távozott a Ferencvárostól – hivatalos

Labdarúgó NB I
8 órája

„Nem fáradt, inkább izgatott a csapat” – Gabi Kanikovszki a Qarabag elleni BL-párharc előtt

Bajnokok Ligája
13 órája

BL-selejtező: idegenben is támadni akar a Qarabag vezetőedzője

Bajnokok Ligája
Tegnap, 20:03

Átigazolások: légiósok távoztak – Raul Gustavótól, Pozeg Vancastól és Sanicanintól is elbúcsúzott a klubjuk

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:32

Robbie Keane szerint kulcsfontosságú, hogy ne kapjon gólt a Ferencváros

Bajnokok Ligája
Tegnap, 14:37

Traoré aláírt Törökországban, de még nem játszhat – sajtóhír

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:16

Kady Borges: Csak azért, mert egyszer legyőztük a Ferencvárost, nem jelenti azt, hogy újra továbbjutunk

Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:20
Ezek is érdekelhetik