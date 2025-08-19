A Joseph, Varga kettőssel támad a Ferencváros a Qarabag ellen – kezdők

A labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásában a Ferencváros a Qarabaggal meccsel. A két csapat szakvezetője kijelölte kezdőcsapatát a párharc első találkozójára.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROSI TC–QARABAG (azeri), 21.00

Budapest, Groupama Aréna. Vezeti: Joao Pinheiro (Bruno Jesus, Luciano Maia) – portugálok

FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki, Ötvös, O'Dowda – Joseph, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane

A kispad: Radnóti, Gróf – N. Keita, Arzani, Pesics, Levi, Zachariassen, Botka, I. Cissé, Gruber, Cadu, Nagy B.

QARABAG: Kochalski – M. Silva, Mutafazade, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Jakovics – Leandro Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade. Vezetőedző: Gurban Gurbanov

A kispad: Magomedaliyev, Buntic – S. Mmaee, Kouakou, Addai, Bolt, Kascsuk, Gurbanli, Bayramov, A. Hüseynov, Jabrayilzade, B. Hüseynov